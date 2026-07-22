Világháborús gránátok kerültek elő a Duna alacsony vízállása miatt

„Egy megtalált robbanószerkezet elszállítása után másnap ugyanattól a helytől öt méterre újabb robbanótest kerül elő, már lassan haza sem mennek innen a honvédség tűzszerészei” – mondta a portálnak Szalai Attila, a Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezet elnöke.

Volt, hogy egyszerre, egy kupacban öt robbanószert is találtak, találtunk, a baj az, hogy ezeket akár a Duna partján sétáló gyerekek, családok, kutyások is megtalálhatják, a taposóaknákra elég ha csak rálép valaki, borzalmas tragédia történhet.

A battai polgárőrök azt szeretnék, ha az érintett partszakasz egészét tervszerűen átvizsgálnák a tűzszerészek. A történelmi negatív vízállás miatt olyan területek kerültek felszínre, amelyek évtizedeken keresztül víz vagy hordalék alatt voltak, tele a második világháborúból visszamaradt robbanóeszközökkel.