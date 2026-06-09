Túl van a műtéten az ötödik emeletről kizuhant székesfehérvári diák – új hírek érkeztek a baleset körülményeiről

Mint arról beszámoltunk, kórházba került egy diák, miután hétfőre virradó éjszaka kizuhant a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A sérültet a mentők stabil állapotban szállították kórházba, miközben a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el, és pszichológusi segítséget biztosít az érintett diákok számára.

A fiú egy fedett folyosó tetejére zuhant, társai rögtön mentőt hívtak hozzá, a tűzoltók hordágyon emelték le, majd kórházba szállították.