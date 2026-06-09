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Székesfehérvár diák baleset

Túl van a műtéten az ötödik emeletről kizuhant székesfehérvári diák – új hírek érkeztek a baleset körülményeiről

2026. június 09. 07:57

A rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset körülményeit.

2026. június 09. 07:57
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Mint arról beszámoltunk, kórházba került egy diák, miután hétfőre virradó éjszaka kizuhant a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A sérültet a mentők stabil állapotban szállították kórházba, miközben a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el, és pszichológusi segítséget biztosít az érintett diákok számára.

A fiú egy fedett folyosó tetejére zuhant, társai rögtön mentőt hívtak hozzá, a tűzoltók hordágyon emelték le, majd kórházba szállították.

A 16 éves fiatal azóta túl van a műtéten, miközben a társai arról beszéltek, hogy nem tűnt depressziósnak vagy szomorúnak a fiú.

A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, és hogy pontosan hogyan zuhanhatott ki az ablakból a fiú – írta az Index.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfő reggel úgy fogalmazott az ügy kapcsán, hogy az eset rávilágít, hogy sok gyerek súlyos mentális terhekkel marad magára.

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Nyitókép: FEOL

Összesen 3 komment

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Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. június 09. 08:41
Hát valószínűleg ökörködés volt. A srácnak mindenképpen rendkívüli életösztöne van, aktív védekezés nélkül nemigen lehet túlélni öt emeletet. Az előtetőre zuhanás is sokat csillapít.
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0
0
kirvik3
2026. június 09. 08:40
"miközben a társai arról beszéltek, hogy nem tűnt depressziósnak vagy szomorúnak a fiú" Egyem a lelküket. Ha történt, ők azok. Ha valaki tudhatja, mi történt, ők azok.
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3
0
Upuaut
2026. június 09. 08:24
Nem látok semmit az új körülményekből.
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4
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