Túl van a műtéten az ötödik emeletről kizuhant székesfehérvári diák – új hírek érkeztek a baleset körülményeiről

Kizuhant az ötödik emeletről egy székesfehérvári diák
A gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el.
A rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset körülményeit.
Mint arról beszámoltunk, kórházba került egy diák, miután hétfőre virradó éjszaka kizuhant a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. A sérültet a mentők stabil állapotban szállították kórházba, miközben a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el, és pszichológusi segítséget biztosít az érintett diákok számára.
A fiú egy fedett folyosó tetejére zuhant, társai rögtön mentőt hívtak hozzá, a tűzoltók hordágyon emelték le, majd kórházba szállították.
A 16 éves fiatal azóta túl van a műtéten, miközben a társai arról beszéltek, hogy nem tűnt depressziósnak vagy szomorúnak a fiú.
A rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, és hogy pontosan hogyan zuhanhatott ki az ablakból a fiú – írta az Index.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfő reggel úgy fogalmazott az ügy kapcsán, hogy az eset rávilágít, hogy sok gyerek súlyos mentális terhekkel marad magára.
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A gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el.
Nyitókép: FEOL