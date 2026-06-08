Kizuhant az ötödik emeletről egy székesfehérvári diák

Miért kell 45 percet ott ülni? – kérdezte a tanórákkal kapcsolatban az oktatási miniszter (VIDEÓ)
Lannert Judit első miniszteri interjújában elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban a diáktüntetéseken.
A gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el.
Kórházba került egy diák, miután hétfőre virradó éjszaka kizuhant a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte,
a gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, miközben a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el,
és pszichológusi segítséget biztosít az érintett diákok számára – írta az Index.
A tárcavezető azt is bejelentette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Lannert Judit hozzátette, „a tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok”.
„Sajnos az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak” – hívta fel a figyelmet a miniszter.
Nyitókép: FEOL
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Lannert Judit első miniszteri interjújában elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban a diáktüntetéseken.