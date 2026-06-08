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lannert judit mentő kollégium diák tankerület zuhanás

Kizuhant az ötödik emeletről egy székesfehérvári diák

2026. június 08. 11:23

A gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el.

2026. június 08. 11:23
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Kórházba került egy diák, miután hétfőre virradó éjszaka kizuhant a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte,

a gyermeket a mentők stabil állapotban szállították kórházba, miközben a tankerület azonnali intézkedéseket rendelt el, 

és pszichológusi segítséget biztosít az érintett diákok számára – írta az Index.

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A tárcavezető azt is bejelentette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Lannert Judit hozzátette, „a tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok”.

„Sajnos az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Nyitókép: FEOL

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
wadcutter
2026. június 08. 12:33
Amióta poloskát megválasztották, minden napra jut egy rendkívüli esemény, ki az oktatási miniszter még? Lemondott már?
Válasz erre
0
0
SyncBaer
2026. június 08. 12:01
Mit mondott a stabil állapotú gyermek? Milyen céllal, mi okból, vagy hogyan került éjszaka az 5. emeleti ablakba?
Válasz erre
1
0
auditorium
•••
2026. június 08. 11:50 Szerkesztve
Elég gyakori eset ez a vásott Nyugaton. Előfordul, h. kilökték az ablakon, ezt persze nem fogják bevallani a társak. Többnyire drog és alkohol hatására történik ilyesmi és nem a tanulás miatti megterhelés az ok, főleg nem éjjel. Van remény, h. megússza szegény diák, főleg ha puha gyepre esett. Kivánunk mielőbbi gyógyulást.
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4
0
you-brought-2-too-many
2026. június 08. 11:34
Kiugrott az ablakon miután megtudta h a szülei a Tiszarosèkra szavaztak ès ezzel elveszik a jövőjèt. Megèrtem. Mielőbbi gyógyulást kívánok neki!
Válasz erre
7
3
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