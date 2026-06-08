Kizuhant az ötödik emeletről egy székesfehérvári diák

A tárcavezető azt is bejelentette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Lannert Judit hozzátette, „a tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok”.

„Sajnos az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

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