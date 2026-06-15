Fejlesztésekkel készül a szezonra a Budapest Airport

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Új parkolóval és hibrid check-in pultokkal készül a nyárra a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
Az év legforgalmasabb hónapjaira több, az utasélményt és utasfolyamatokat közvetlenül is fejlesztő újítás, illetve fontos háttérfejlesztés is elkészül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. „A fejlesztések hosszútávon is jelentősek: a 2. Terminálon a következő hónapokban és években végrehajtott beruházások célja, hogy biztosítsák a zökkenőmentes átmenetet a repülőtér átfogó, Terminal+ fejlesztési csomagjának befejezéséig” – derül ki a Budapest Airport Facebook-bejegyzéséből.
Június 1-jén megnyílt a kedvező árú Relax Parkoló, amely kétezer férőhellyel bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást, és közel 50 db elektromos töltőpontot kínál az elektromos járművek töltésére. A parkolóból 15 percenként buszjárat közlekedik, de a terminál negyedórás sétával is megközelíthető.
Bővültek a 2A Terminál utasfelvételi kapacitásai. A korábban kereskedelmi egységeknek helyet adó területen hét új, hibrid check-in pult létesült, amelyek az aktuális forgalmi igényekhez igazítva, hagyományos vagy önkiszolgáló poggyászfeladó pultként is használhatók. Ezzel bővült az önkiszolgáló poggyászfeladáshoz rendelkezésre álló kapacitás is.
Az utasok – amennyiben járatuknál erre lehetőség van – sorban állás nélkül, néhány perc alatt nyomtathatják ki a poggyászcímkét, mérhetik le és adhatják fel a bőröndjeiket,
amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott poggyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon.
Egyszerre szolgálja az utaskomfort javítását és a kapacitásnövelést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték és kapacitásait új egységekkel bővítették, és nyolc új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület nőtt.
A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCourt hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során két új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben.
Hozzátették: a repülőtér a színfalak mögött is fejlődik, biztosítva a hatékony infrastruktúra és a magas szintű biztonsági színvonal fenntartását.
Nyitókép: Budapest Airport