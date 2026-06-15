Fejlesztésekkel készül a szezonra a Budapest Airport

amelyek a szalagra helyezéstől már a hagyományos módon feladott poggyászokkal együtt esnek át a kötelező folyamatokon.

Egyszerre szolgálja az utaskomfort javítását és a kapacitásnövelést az utasbiztonsági ellenőrzés területének bővítése is. Az automata beszállókártya-olvasó kapukat az optimálisabb helykihasználás érdekében áthelyezték és kapacitásait új egységekkel bővítették, és nyolc új, hosszabb és hatékonyabb utasbiztonsági csatornát adtak át, ahol egyszerre több utas tud felkészülni az ellenőrzésre, gyorsabb áthaladást biztosítva. Ezzel a csatornák száma csökkent, az ellenőrzés hatékonysága és a rendelkezésre álló terület nőtt.

A Budapest Airport közlése szerint az utasforgalmi és időjárási viszonyokhoz igazítva nyár közepéig bővítésre kerül a SkyCourt hűtési rendszere, a nyári csúcsidőszakban is komfortosabb környezetet biztosítva az utasok számára. A fejlesztés során két új, nagy teljesítményű légkezelő berendezést építenek be, amelyeknek köszönhetően a legmelegebb nyári napokon is hatékonyabban fenntartható a kívánt belső hőmérséklet az utasforgalmi terekben.