Sötét múlt: rövidesen az Európa Tanács is vizsgálja a „szarajevói emberszafarik” ügyét

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 23 országból érkező képviselője támogatta a „szarajevói embervadásztúrák” ügyének kivizsgálására irányuló kezdeményezést – közölte hétfőn Sabina Cudic, a boszniai Nasa Stranka (NS) tagja, aki egyben az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is a képviselője.

A tájékoztatása szerint a közgyűlés az 1992-1995-ös boszniai háború ideje alatt a boszniai főváros civil lakossága ellen elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgálná.