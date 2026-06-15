Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Orbán Viktor nagyjából két éve pontosan tudta, hogy mi fog történni és hogy miért.
„Valamikor az elmúlt év végén Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy »ha elütne is a villamos, a rendszer akkor is megy tovább«, utalva ezzel arra, hogy az a nemzeti nagykoalíció, amely 2010 óta felépült, az akkor is fennmarad, ha ő személyesen már nem lenne is részese mindennek. Ám az áprilisi választáson, kicsit illetlen szójátékkal fogalmazva a rendszert ütötte el a villamos, és ő az, aki megy tovább. Legalább is erre utal elnökké való újraválasztása, vagyis az, hogy nélküle nem megy tovább semmi se, se a régi rendszere (nem ment volna tovább), se a várhatóan felépülő új sem. Annak ellenére, hogy egyértelműen jelezte, a vereségért a legfőbb felelősség őt terheli.
Az újraválasztása után tehát most fel kell tennünk a kérdést, hogy valójában milyen globális és lokális hatalmi struktúrák tartották meg őt és a rendszerét bő másfél évtizeden át, illetve, hogy ezek a struktúrák miért léptek ki mögüle, saját bevallása szerint számára is váratlanul. Tisztelettel bár, de azért szeretném itt megjegyezni, hogy nem kételkedve igazmondásában, ez, mármint, hogy őt is váratlanul érte a bukás, nos, ez kevéssé hihető. Már csak azért sem, mert ha mégis így lett volna, akkor most kizárólag a teljes visszavonulás lehetne az adekvát válasz a vereségre.
Az alábbiakban azt a feltevésemet próbálom meg alátámasztani, hogy Orbán Viktor nagyjából két éve pontosan tudta, hogy mi fog történni és hogy miért. És persze most is tudja, de »fogságban« van, a történet tehát nem »publikus«, így egyelőre azt sem tudhatjuk, hogy fogva tartói milyen jövőt szánnak neki, miután rendszerét »elütötték«.”
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