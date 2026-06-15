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Ha elüt a villamos

2026. június 15. 05:45

Orbán Viktor nagyjából két éve pontosan tudta, hogy mi fog történni és hogy miért.

2026. június 15. 05:45
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Bogár László
Bogár László
Magyar Nemzet

„Valamikor az elmúlt év végén Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy »ha elütne is a villamos, a rendszer akkor is megy tovább«, utalva ezzel arra, hogy az a nemzeti nagykoalíció, amely 2010 óta felépült, az akkor is fennmarad, ha ő személyesen már nem lenne is részese mindennek. Ám az áprilisi választáson, kicsit illetlen szójátékkal fogalmazva a rendszert ütötte el a villamos, és ő az, aki megy tovább. Legalább is erre utal elnökké való újraválasztása, vagyis az, hogy nélküle nem megy tovább semmi se, se a régi rendszere (nem ment volna tovább), se a várhatóan felépülő új sem. Annak ellenére, hogy egyértelműen jelezte, a vereségért a legfőbb felelősség őt terheli.

Az újraválasztása után tehát most fel kell tennünk a kérdést, hogy valójában milyen globális és lokális hatalmi struktúrák tartották meg őt és a rendszerét bő másfél évtizeden át, illetve, hogy ezek a struktúrák miért léptek ki mögüle, saját bevallása szerint számára is váratlanul. Tisztelettel bár, de azért szeretném itt megjegyezni, hogy nem kételkedve igazmondásában, ez, mármint, hogy őt is váratlanul érte a bukás, nos, ez kevéssé hihető. Már csak azért sem, mert ha mégis így lett volna, akkor most kizárólag a teljes visszavonulás lehetne az adekvát válasz a vereségre.

Az alábbiakban azt a feltevésemet próbálom meg alátámasztani, hogy Orbán Viktor nagyjából két éve pontosan tudta, hogy mi fog történni és hogy miért. És persze most is tudja, de »fogságban« van, a történet tehát nem »publikus«, így egyelőre azt sem tudhatjuk, hogy fogva tartói milyen jövőt szánnak neki, miután rendszerét »elütötték«.”

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Idézőjel

Küldetés – röpirat

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Összesen 47 komment

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oberennsinnen49
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2026. június 15. 09:18 Szerkesztve
oberennsinnen49Teréz A Piréz 2026. június 15. 09:15 " nagyon váratlan és fájdalmas... történt volna Budapest utcáin, ha valami "baleset" folytán mégis nyer a Fidesz." Nem azért történt volna, hogy nyer a Fidesz. Hanem azért, mert akkorra már az ország kétharmadának az agyába beégette MP - és az ügynökmédia, - hogy "Az aljas Orbán ellopja a magyarok pénzét!" Ezért lett volna utcai tombolás, mert az emberek "ezt vallották." És Orbán "ezt nem zúzta szét" azzal, hogy kiáll és nem annyit mond: Pénzügyekkel nem foglalkozom, hanem világosan beszél, pl. Hatvanpusztáról, számokat - apja kőbányabevételét, az ebbből Hatvanpusztát építő forintösszeggel és a többi, végigmenve - 10 mondatban - minden ellene felhozott lopásváddal. És ráveszi az apját, hívja meg az ügynökmédiát, Hadházy Ákost, nézzék meg szemükkel, miket végzett évi bontásban a kőbánya jövedelméből ÉS A TÖBBI, minden vádat sorjában, nyugodtan felsorolt, leadózott SZÁMOKKAL. Ennek így kellett volna történni egy demokráciában.
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zrx8
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2026. június 15. 09:10 Szerkesztve
Nekem nem kell eufemizálnom: a nemzetközi zsidómaffia összeszedte az összes tapadókorongos csápjának minden ütőerejét erre a választásra, sikeresen.
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zsocc44
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2026. június 15. 09:04 Szerkesztve
lemezzsocc44 2026. június 15. 07:53 Eszed az nincs tetü. Meg szoktam hallgatni, mert tapasztalt és nagytudású embernek tartom. De az utóbbi időben, mintha kicsit sok lenne a konteo… egyébként te is hiszel a gyíkemberekben? Esetleg a sok ezer éves, láthatatlan háttér hatalomban, akik a tuggyukkik? Felvázolom az őskőkor háttérhatalmát: - van a törzsfőnök, a nagy bunkóval. Nem buta, sőt! De! - van a sámán - a felesége - az anyósa! - meg a kis púpos, kretén bunkó hordozója, aki tanácsadó is egyben! Na, látod a háttérhatalmat? Na, ugye!
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Teréz A Piréz
2026. június 15. 09:04
A "konteót" meg tudom erősíteni: mikor Bogár Laci bácsi néhány nappal a választás után egy beszélgetős műsorban (sajnos már nem emlékszem melyikben) kifejtette nagyjából ugyanezt, valami megvilágosodásféle támadt bennem, és rákérdeztem egy nagyon közeli barátomtól, aki OV közvetlen környezetében dolgozott. Ő csak bólintott, annyit mondott, hogy erről nem beszélhet, csak annyit tett hozzá, hogy a vereség mértéke volt nagyon váratlan és fájdalmas. Illetve konkrét infójuk volt a nemzetbiztonságtól, hogy mi történt volna Budapest utcáin, ha valami "baleset" folytán mégis nyer a Fidesz.
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