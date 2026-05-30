Elszabadult a pokol az ICE központjánál, a tüntetők áttörték a rendőrségi vonalakat

Az ICE (az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala) körüli konfliktus immár több mint egy hete tartja lázban New Jersey egyik legnagyobb városát. A Newarkban található Delaney Hall bevándorlási fogva tartó központ előtt a Memorial Day hétvégéje óta szinte folyamatosak a demonstrációk, amelyek az elmúlt napokban többször is erőszakos összecsapásokba torkolltak. A New York Post és a The New York Times beszámolói szerint a péntek esti események ismét megmutatták, mennyire elmérgesedett a szembenállás a tiltakozók és a hatóságok között.

Utcai harctérré változott az ICE fogolyközpontjának környéke

A New York Post szerint a tüntetők a pénteki órákban sem voltak hajlandók eleget tenni a rendőrségi felszólításoknak, amelyek a terület elhagyására szólították fel őket. A demonstrálók sértő jelszavakat skandáltak, az ICE ügynökeit gyilkosoknak nevezték, miközben a rendfenntartók könnygázt és paprikaspray-t vetettek be a tömeg visszaszorítására. A helyszínen készült felvételeken az is látható, hogy szövetségi ügynökök a tömegbe nyúlva emeltek ki egyes tiltakozókat, akiket a földre vittek.