Elszabadult a pokol az ICE központjánál, a tüntetők áttörték a rendőrségi vonalakat

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Napok óta feszült a helyzet a New Jersey állambeli Newarkban található Delaney Hall fogva tartó központ körül. Az ICE ellen tiltakozó aktivisták és a rendvédelmi erők közötti összecsapások pénteken ismét erőszakba torkolltak, miközben a helyi és szövetségi hatóságok egymásra mutogatnak a kialakult káosz miatt.
Az ICE (az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala) körüli konfliktus immár több mint egy hete tartja lázban New Jersey egyik legnagyobb városát. A Newarkban található Delaney Hall bevándorlási fogva tartó központ előtt a Memorial Day hétvégéje óta szinte folyamatosak a demonstrációk, amelyek az elmúlt napokban többször is erőszakos összecsapásokba torkolltak. A New York Post és a The New York Times beszámolói szerint a péntek esti események ismét megmutatták, mennyire elmérgesedett a szembenállás a tiltakozók és a hatóságok között.
A New York Post szerint a tüntetők a pénteki órákban sem voltak hajlandók eleget tenni a rendőrségi felszólításoknak, amelyek a terület elhagyására szólították fel őket. A demonstrálók sértő jelszavakat skandáltak, az ICE ügynökeit gyilkosoknak nevezték, miközben a rendfenntartók könnygázt és paprikaspray-t vetettek be a tömeg visszaszorítására. A helyszínen készült felvételeken az is látható, hogy szövetségi ügynökök a tömegbe nyúlva emeltek ki egyes tiltakozókat, akiket a földre vittek.
A helyzetet tovább élezte, hogy több tüntető áttörte a létesítmény körül felállított ideiglenes védőkerítést.
A beszámolók szerint a demonstrálók az út szélére húzták az akadályokat, majd tovább haladtak a fogva tartó központ területe felé. A rendőrség végül teljes rohamfelszerelésben felállított sorfallal, valamint lovas egységek bevetésével próbálta megfékezni a tömeget.
A konfliktus gyökerei a Memorial Day hétvégéjére nyúlnak vissza, amikor egyre nagyobb tömegek kezdtek gyülekezni a fogva tartó központ körül. Az indulatokat a bevándorlókat segítő szervezetek és a fogvatartottak hozzátartozóinak állításai szították fel, amelyek szerint a létesítményben túlzsúfoltság, rossz minőségű élelmezés és nem megfelelő körülmények uralkodnak.
A hét folyamán több alkalommal is összetűzések alakultak ki. Szerdán tüntetőket vettek őrizetbe, csütörtökön pedig migránsjogi aktivisták azt állították, hogy a fogvatartottakat paprikaspray-vel fújták le és bántalmazták egy állítólagos éhségsztrájk után. A belbiztonsági minisztérium ugyanakkor cáfolta az éhségsztrájk létezését, később azonban a New Jersey-i Amerikai Polgárjogi Unió arról számolt be, hogy a központban fogva tartottak közül sokan valóban megtagadták az étkezést.
A Trump-kormányzat ezzel szemben következetesen azt hangsúlyozza, hogy a Delaney Hallban biztosított életkörülmények jobbak, mint számos amerikai börtönben, és a hatóságok csak a minimálisan szükséges erőt alkalmazzák saját védelmük érdekében.
A szövetségi szervek szerint a demonstrálók egy része nem békés tüntetőként, hanem rendbontóként viselkedik, és akadályozza a hivatalos munkavégzést.
Az események politikai síkra is terelődtek. Mikie Sherrill, New Jersey demokrata kormányzója pénteken bejelentette, hogy a helyszínen kijelölnek egy külön tiltakozási zónát, ahol a demonstrálók békésen gyakorolhatják véleménynyilvánítási jogukat. A kormányzó hangsúlyozta, hogy nem akar ürügyet szolgáltatni az ICE számára műveleteinek kiterjesztésére az államban, ugyanakkor a közbiztonság fenntartását nevezte elsődleges céljának.
A New York Post szerint azonban a kormányzót éles kritikák érték, amiért korábban állítólag nem engedélyezte, hogy a helyi rendőrség teljes mértékben segítse a szövetségi hatóságokat.
A New York Postnak nyilatkozó John Chrystal, a Newarki Rendőrtisztek Szövetségének elnöke szerint a helyi rendőrség mozgásterét politikai döntések korlátozták, ami jelentősen megnehezítette a tömeg kezelését és a rend fenntartását. Végül kompromisszum született: a szövetségi ügynökök kivonultak a központ előtti parkolóból, és annak biztosítását a New Jersey-i állami rendőrség vette át. Az állami rendőrök reményei szerint ez segíthet csökkenteni a feszültséget, ám péntek este már az ő egységeik is összecsapásba kerültek a demonstrálókkal.
Beszámolók szerint a rendőrök gyalogosan és lóháton is megpróbálták feloszlatni a tömeget.
A Delaney Hall körül kialakult helyzet jól mutatja, hogy a bevándorlás kérdése továbbra is az egyik legmegosztóbb téma az Egyesült Államokban. A tüntetésekhez az elmúlt napokban kongresszusi képviselők, helyi politikusok és civil szervezetek is csatlakoztak, miközben a hatóságok és a jogvédők teljesen eltérően értékelik a történteket. Az egyik oldal szerint a demonstrálók alapvető jogokért és emberibb körülményekért küzdenek, a másik szerint viszont egyre inkább rendbontó csoportok próbálják megakadályozni a bevándorlási szabályok végrehajtását. Egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Delaney Hall körüli feszültség rövid időn belül megszűnne.
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP