Ukrán menekültekre szórják a németek pénzét, míg a Bundestag a tartományokkal veszekszik

A német kormány júliustól csökkentené az újonnan érkező ukrán menekülteknek járó szociális juttatásokat, ám a tartományokkal kialakult pénzügyi vita veszélybe sodorhatja a reformot – írta a Die Welt.

A berlini kabinet tavaly novemberben döntött arról, hogy azok az ukrán állampolgárok, akik 2025. április 1-je után érkeztek Németországba, a jövőben ne a jelenlegi, magasabb összegű szociális alapellátásban részesüljenek, hanem a menedékkérőknek járó alacsonyabb támogatást kapják. A változás eredetileg július 1-jén lépett volna hatályba, ám egyre bizonytalanabb, hogy sikerül-e tartani az ütemtervet.