afd Németország Ukrajna AfD szociális támogatás ukrán menekültek bevándorlás

Ukrán menekültekre szórják a németek pénzét, míg a Bundestag a tartományokkal veszekszik

2026. május 25. 15:47

Az AfD arra figyelmeztet: komoly baj lehet belőle, ha nem sikerül megegyezni a szociális juttatások szigorításáról.

A német kormány júliustól csökkentené az újonnan érkező ukrán menekülteknek járó szociális juttatásokat, ám a tartományokkal kialakult pénzügyi vita veszélybe sodorhatja a reformot – írta a Die Welt.

A berlini kabinet tavaly novemberben döntött arról, hogy azok az ukrán állampolgárok, akik 2025. április 1-je után érkeztek Németországba, a jövőben ne a jelenlegi, magasabb összegű szociális alapellátásban részesüljenek, hanem a menedékkérőknek járó alacsonyabb támogatást kapják. A változás eredetileg július 1-jén lépett volna hatályba, ám egyre bizonytalanabb, hogy sikerül-e tartani az ütemtervet.

Tartományi ellenállás nehezíti a reformot

A vita középpontjában a finanszírozás áll. A jelenlegi rendszerben a szociális alapellátás költségeit a szövetségi kormány viseli, míg a menedékkérőknek járó ellátásokat a tartományok költségvetéséből kellene finanszírozni.

Korábban Berlin azt ígérte, hogy teljes mértékben megtéríti a tartományok többletkiadásait, most azonban már csak részleges kompenzációt ajánlana.

A tartományi vezetők ezt elfogadhatatlannak tartják, ezért egyelőre nem támogatják a reform végrehajtását.

A Die Welt által ismertetett adatok szerint 2025. november 1-je és 2026. április 30-a között 54 981 ukrán állampolgár kapott Németországban létfenntartási támogatást, túlnyomó többségük a magasabb összegű szociális alapellátási rendszer keretében.

Az AfD bírálja a kormányt

A lapnak nyilatkozó Sebastian Münzenmaier, az Alternatív Németországért (AfD) országgyűlési képviselője élesen bírálta a kormányt. Szerinte hatalmas baj lehet belőle, ha a kabinet nem hajtja végre a korábban bejelentett szigorítást:

Továbbra is tízezrével érkeznek ukránok a szociális támogatási rendszerbe. A koalíció itt sem teljesíti az ígéreteit.”

Elméletileg még lenne lehetőség arra, hogy a szövetségi kormány és a tartományok a júniusi parlamenti szünet előtt megállapodjanak, ám jelenleg kevés jel utal erre.

Több százezer ukrán részesül támogatásban

A német kormány adatai szerint jelenleg mintegy 1,4 millió ukrán állampolgár él Németországban, közülük körülbelül 1,2 millióan menekültként vagy ideiglenes védelem alatt tartózkodnak az országban.

2025 októberében mintegy 657 ezer ukrán részesült a jelenlegi szociális alapellátásban.

A Die Welt emlékeztetett arra is, hogy miután Ukrajna 2025 augusztusában enyhítette a fiatal férfiak külföldre utazásának szabályait, jelentősen megnőtt a Németországba érkező ukrán férfiak száma. Az első belépések száma 2025 októberében meghaladta a 11 ezret, ami újabb nyomást helyezett a német szociális rendszerre.

***

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. május 25. 16:48
Elsők a hohol nácik, második a Ferencváros, majd jóval utána a csóri parlagi német
survivor
2026. május 25. 16:38
Jobban megerte volna ,ha a nemet maga csinal gyereket Brünhildának...
uranvaros
2026. május 25. 16:34
Hozzáteszem, hogy az euróból hatalmas hasznot húzó németeknek (a migránsokra költött 65 milliárd euró mellett) az egész EU infrastruktúrát is támogatnia kell(ene). Igazságtalan a jelenlegi állapot és megváltozhatatlan.
nuevas-reglas
2026. május 25. 16:01
Az a baj, hogy Orban nem szorta ukran menekultekre, helyette szarszinueket hordott ide meg ferdeszemueket Csehek mar letelepitettek fel millio feher kereszteny ukrant Lengyelek vagy 2 milliot, a nemetek hasonlokeppen Oriasi elonyben vannak a magyarokhoz kepest demografiailag. Amit Orban mond meg amit tesz az tobbnyire egymas szoges ellentete
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!