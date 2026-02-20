A végső pusztulás határán billeg Ukrajna: generációk tűntek el a háborúban! (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Sokkoló demográfiai adatok láttak napvilágot Ukrajnáról: 2025-ben háromszor több ember halt meg, mint ahány gyermek született. A háború, az elvándorlás és az alacsony születési ráta példátlan népességcsökkenést okoz, amely hosszú távon az ország jövőjét is veszélyezteti. Ukrajna népessége akár 15 millió főre is csökkenhet.
Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint 2025-ben alig több mint 168 700 gyermek született, míg a regisztrált halálesetek száma elérte a 485 200-at. Ez a statisztika gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes újszülöttre átlagosan három ember halála jutott az országban, ami önmagában is drámai képet fest Ukrajna demográfiai helyzetéről.
1991-ben még több mint 630 ezer gyermek született Ukrajnában. Érdemes ezt összevetni a magyarországi adatokkal, ahol 2025-ben nagyjából 72 ezer gyermek született és 125 ezer ember halt meg. Mint ismert, 1991-ben Ukrajna népessége nagyjából ötször nagyobb volt, mint Magyarországé, így a jelenlegi arányok különösen súlyos visszaesést jeleznek.
Ezek a számok az ország népességének szélesebb körű és folyamatos csökkenését tükrözik, amely már jóval a háború kitörése előtt is megfigyelhető volt, de a fegyveres konfliktus drámaian felgyorsította ezt a folyamatot. Korábban az ukrán média arról számolt be, hogy októberre a népesség 28,7 millió főre csökkent. Vaszilij Voskobojnik, a Migrációs Politikai Hivatal vezetője korábban megjegyezte, hogy
Ukrajna évente 250–300 ezer embert veszít, ami hosszú távon a társadalom és a gazdaság alapjait is megrendítheti.
Az ország borzalmas helyzetét csak tetézi, hogy keleti szomszédunk egy egész generációt vesztett el a négyéves háborúban Oroszországgal, és ha a konfliktus még két évig folytatódik, akkor egy újabb generációt fog elveszíteni. A legfrissebb demográfiai adatok és nemzetközi becslések rámutatnak arra a hatalmas lyukra, amely Ukrajna demográfiai piramisában a 25 éves korosztálynál jelent meg. A háborúban meghaltak száma továbbra is szigorúan őrzött államtitok, de az Ukrajna által elszenvedett szörnyű veszteségek egyértelműen megmutatkoznak a demográfiai adatokban.
Ukrajna olyan hosszú távú népességcsökkenés közepén áll, amelyre Európában évtizedek óta nem volt példa.
Az eredmények rosszabbak, mint az 1990-es évek kaotikus időszakában voltak, amikor a Szovjetunió összeomlása után Oroszország demográfiai piramisában jelent meg hasonló mélyedés, és a férfiak várható élettartama mindössze 56 évre csökkent. A jelenlegi ukrán háborús veszteségek azonban ennél is sokkal súlyosabbnak tűnnek, hiszen nemcsak az élettartam, hanem a teljes korstruktúra torzul, és egyes korosztályok szinte eltűnnek.
A válság mértékét jól illusztrálja Ukrajna 2023-as népességpiramisa, amely mély üregeket mutat a gyermekek, a munkaképes korú felnőttek és a 20–40 év közötti férfiak körében. Ez a jelenség a háborús halálesetek, a tömeges elvándorlás, a zuhanó születési arányok és a tartósan magas halálozási arány kombinációját tükrözi. A háború kezdete óta az országból elmenekült 8–11 millió személy mintegy 80 százaléka nő és gyermek, ami különösen súlyos következményekkel járhat a jövőbeli születésszámokra és a családszerkezetre. Minél tovább tart a háború, annál kevésbé valószínű, hogy ez a csoport visszatér.
A piramis idősebb korosztályaiban a nők száma jelentősen meghaladja a férfiakét, míg a fiatalabb korosztályok láthatóan ritkábbak, mint az előző generációk.
Még a háború előtt is Ukrajna a népesség szempontjából a világ leggyorsabban zsugorodó országai közé tartozott, ami egy szélesebb körű demográfiai válság része, amely a feltörekvő európai országok népességszintjét a 20. század elejére fogja visszaszorítani. Jelenleg Európában sehol sem haladja meg a termékenységi ráta a népesség méretének stabilizálásához szükséges 2,1-et.
2025-re Ukrajna termékenységi rátája 300 év óta a legalacsonyabb szintre süllyedt, mivel a háborús bizonytalanság, a gazdasági nehézségek és a családok szétszakadása visszatartja az embereket a gyermekvállalástól.
Ugyanakkor a halálozási arány továbbra is rendkívül magas, háromszorosa a születési aránynak. Az adatok szerint Ukrajna rendelkezik a legmagasabb halálozási aránnyal és a legalacsonyabb születési aránnyal a világon.
A háború tovább súlyosbította a már évtizedek óta fennálló demográfiai problémákat, köztük a rossz közegészségügyi állapotot, a széles körű kivándorlást és a férfiak alacsony várható élettartamát. A munkaképes korú felnőttek elvesztése várhatóan súlyosan fogja terhelni Ukrajna háború utáni helyreállítását, korlátozva a gazdasági növekedést, az államháztartást és a nyugdíjak és az egészségügyi ellátás fenntartásának képességét.
Ha a harcok belátható időn belül véget is érnek, a demográfusok arra figyelmeztetnek, hogy Ukrajnának szűkös időkerete van a háború utáni népesség stabilizálására a menekültek visszatérésével, az újjáépítéssel és a családok támogatásával. Enélkül az ország demográfiai görbéje gyors öregedést, munkaerőhiányt, növekvő nyugdíj- és rokkantsági költségeket, csökkenő adóbevételeket és a társadalom hirtelen zsugorodását vetíti előre.
A szakértők a helyzetet kritikusnak minősítik. Olga Pisulina, a Razumkov Központ szociológusa rámutatott, hogy
a demográfiai összeomlás Ukrajna egyik legsúlyosabb kihívásává vált, és a népességcsökkenés üteme az országot a negatív mutatók tekintetében a világ élvonalába emelte.
A nagyméretű migráció tovább súlyosbította a problémát. Az ENSZ adatai szerint 2022 februárja óta körülbelül 6,8 millió ember hagyta el Ukrajnát. Ennek eredményeként egész régiók láthatóan elnéptelenedtek, míg a fiatalabb generáció jelentős része külföldre költözött, ami tovább mélyítette a hosszú távú demográfiai egyensúlytalanságot, és egy olyan történelmi népességválságot vetít előre, amelynek következményei évtizedekig meghatározhatják Ukrajna jövőjét.
Nyitókép: SERGEY BOBOK/AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Könnyen lehet, hogy kacérkodott már a gondolattal.
Megállíthatatlannak tűnik a folyamat.
Az is kiderült, mikor fognak leállni az oroszok.