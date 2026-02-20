Ezek a számok az ország népességének szélesebb körű és folyamatos csökkenését tükrözik, amely már jóval a háború kitörése előtt is megfigyelhető volt, de a fegyveres konfliktus drámaian felgyorsította ezt a folyamatot. Korábban az ukrán média arról számolt be, hogy októberre a népesség 28,7 millió főre csökkent. Vaszilij Voskobojnik, a Migrációs Politikai Hivatal vezetője korábban megjegyezte, hogy

Ukrajna évente 250–300 ezer embert veszít, ami hosszú távon a társadalom és a gazdaság alapjait is megrendítheti.

Az ország borzalmas helyzetét csak tetézi, hogy keleti szomszédunk egy egész generációt vesztett el a négyéves háborúban Oroszországgal, és ha a konfliktus még két évig folytatódik, akkor egy újabb generációt fog elveszíteni. A legfrissebb demográfiai adatok és nemzetközi becslések rámutatnak arra a hatalmas lyukra, amely Ukrajna demográfiai piramisában a 25 éves korosztálynál jelent meg. A háborúban meghaltak száma továbbra is szigorúan őrzött államtitok, de az Ukrajna által elszenvedett szörnyű veszteségek egyértelműen megmutatkoznak a demográfiai adatokban.

Ukrajna olyan hosszú távú népességcsökkenés közepén áll, amelyre Európában évtizedek óta nem volt példa.

Az eredmények rosszabbak, mint az 1990-es évek kaotikus időszakában voltak, amikor a Szovjetunió összeomlása után Oroszország demográfiai piramisában jelent meg hasonló mélyedés, és a férfiak várható élettartama mindössze 56 évre csökkent. A jelenlegi ukrán háborús veszteségek azonban ennél is sokkal súlyosabbnak tűnnek, hiszen nemcsak az élettartam, hanem a teljes korstruktúra torzul, és egyes korosztályok szinte eltűnnek.