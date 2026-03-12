Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
tisza párt cseh tamás városi bíróság Magyar Péter halálos baleset

Halálos gázolás árnyékolja be a Tisza Párt jelöltjének múltját: Magyar Péterék most magyarázkodhatnak

2026. március 12. 10:11

Az erkölcstelenség teljes hiánya is megmutatkozott: morbid közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémeket osztott meg Facebook-oldalán.

2026. március 12. 10:11
null

Komoly kérdéseket vet fel Tisza Párt egyik paksi országgyűlési képviselőjelöltjének múltja. A sajtóértesülések szerint Cseh Tamás évtizedekkel ezelőtt halálos közlekedési balesetet okozott: egy elgázolt férfi a sérüléseibe belehalt – értesült a Tolna vármegyei hírportál. 

Az ügy még 1998-ban történt, amikor a későbbi politikus egy madocsai férfit ütött el autójával. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A bírósági eljárás végül 1999 februárjában zárult le a Szekszárdi Városi Bíróságon.

A bíróság megállapította a felelősséget, de a büntetés meglehetősen enyhe volt: mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől. Az ítélet ellen az ügyészség sem fellebbezett, így a döntés azonnal jogerőre emelkedett. Az eset különösen megrázta az áldozat családját. 

A temetőben található sírfelirat szerint a férfi „más hibájából” vesztette életét.

A történetnek van egy további érdekes szála is: a baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul a beszámolók szerint kábítószeres ügyekkel foglalkozott, és később fedett nyomozóként is tevékenykedett. Emiatt felmerül a kérdés, hogy rendvédelmi pozíciója befolyásolhatta-e az ügy megítélését.

Az eset kapcsán sokak szerint különösen visszás, hogy a politikus az elmúlt években közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémeket is megosztott közösségi oldalán.

Az egyik ilyen bejegyzés például így szólt:

Vigyázzatok az utakon! Ilyenkor sokan ülnek ittasan az autóba és engedik vezetni a feleségüket…”

Egy másik mémben pedig egy balesetre utaló vicc szerepelt.

A halálos baleset és a közösségi médiában megosztott későbbi bejegyzések sokak szerint komoly hitelességi kérdéseket vetnek fel egy parlamenti képviselőjelölt esetében. A történet ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen múltbeli ügyek kerülhetnek elő a közelgő választási kampány során. Az ügyben egyelőre nem érkezett részletes reakció sem Cseh Tamástól, sem Magyar Péteréktől, a Tisza Párt vezetésétől.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kgabor1953
2026. március 12. 11:11
Már bocs, de: nem az erkölcstelenség, hanem az erkölcs teljes hiánya, amit az újságíró le akart írni, gondolom!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 12. 10:58
Miért csodálkozunk hogy a patkány patkány módon viselkedik?!
Válasz erre
1
0
ThunderDan
•••
2026. március 12. 10:39 Szerkesztve
Szamóca bácsi: Normál esetben igen, hiszen tényleg régi ügy. Viszont az már BAROMIRA NINCS A NORMALITÁS KERETEIN BELÜL (ahogy kb. SEMMI, ami "tiszás"), hogy valaki klyen előélettel OTROMBA KÖZLEKEDÉSI (!) BALESETES (KÖZTÜK NŐELLENES, ILLETVE HALÁLOS BALESETES) "VICCEKET" osztogat a facebookon. Moslékember.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2026. március 12. 10:39
Sok a szenny a tiszások házatáján! A fejétől bűzlik a légy!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!