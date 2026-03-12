Ft
tisza párt program adóemelés baloldal

Kínos: balos társadalomkutató ismerte be, hogy a Tisza baloldali programot hajtana végre

2026. március 12. 08:51

Közös érdekek. A baloldali társadalomkutató reményét fejezte ki az ellenzéki párt győzelme és a baloldal visszatérését illetően.

2026. március 12. 08:51
null

„A Tisza Párt programjának általános célkitűzései és konkrét javaslatai között számos olyan elem is van, amelyik korábban a baloldali pártoknál jelent meg” – írja Köteles Lajos a Népszavában. A társadalomkutató a Csaó, MSZP? című publicisztikájában azt ecsetelte, hogy a baloldal újjászületése csakis a Tisza Párt hatalomra kerülésével valósítható meg, ugyanis közösek az érdekeik.

„Tanulságos összehasonlítani a Tisza Párt és az MSZP mostani választási programját, amelyekben sok hasonló problémafelvetés és megoldási javaslat van” 

– írta, és világossá tette, hogy

a Tisza Párt programjának általános célkitűzései és konkrét javaslatai között számos olyan elem is van, amelyik korábban a baloldali pártoknál jelent meg. Mindkettő egy irányba mutat – egy demokratikus berendezkedésű polgári demokrácia felé. Ebben közösek az érdekek, és útitársak lehetnek mindazok, akik demokráciában, nemzetben és közös Európában gondolkodnak.” 

– fogalmazott, majd a baloldali társadalomkutató reményét fejezte ki az ellenzéki párt győzelme és a baloldal visszatérését illetően. Úgy fogalmazott:

 A mostani helyzetben az ország számára és egyben a baloldal újjászületésére a lehetőséget a kormányváltás teremtheti meg”

A szerző szerint az áhított „új korszakban” már nem a baloldal által korábban hirdetett osztályharc, „hanem a társadalom különféle csoportjai közötti folytonos érdekegyeztetés válik a nemzet fejlődésének forrásává.” 

Hogy mindez gazdaságpolitikai szempontból mit jelentene a valóságban, arról ITT írtunk, valamint maga Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is nyilatkozott, amely kapcsán már bíróság is jogerősen kimondta, hogy a Tisza adóemelésre készül.

Ezt is ajánljuk a témában

Jogerős: van Tisza-adó!

A Fővárosi Ítélőtábla hétfőn jogerősen elutasította a Tisza Párt keresetét, és döntött a Ripost javára: hiteles és valósnak tekinthető, ezért szabadon terjeszthető a párt kiszivárgott, adóemeléseket és megszorításokat tartalmazó adóterve.

Az ítélet indoklása szerint Tarr Zoltán nyilatkozata – amelyben azt mondta, hogy az adóemelés ügyében „nem mondhatják el az igazat” – elegendő ténybeli alapot ad annak a következtetésnek a levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos programján túl léteznek a párton belül az szja emelésére és a progresszív adó bevezetésére vonatkozó programtervek.

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

