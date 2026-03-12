Kínos: balos társadalomkutató ismerte be, hogy a Tisza baloldali programot hajtana végre

– fogalmazott, majd a baloldali társadalomkutató reményét fejezte ki az ellenzéki párt győzelme és a baloldal visszatérését illetően. Úgy fogalmazott:

A mostani helyzetben az ország számára és egyben a baloldal újjászületésére a lehetőséget a kormányváltás teremtheti meg”

A szerző szerint az áhított „új korszakban” már nem a baloldal által korábban hirdetett osztályharc, „hanem a társadalom különféle csoportjai közötti folytonos érdekegyeztetés válik a nemzet fejlődésének forrásává.”

Hogy mindez gazdaságpolitikai szempontból mit jelentene a valóságban, arról ITT írtunk, valamint maga Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is nyilatkozott, amely kapcsán már bíróság is jogerősen kimondta, hogy a Tisza adóemelésre készül.