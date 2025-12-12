A Tisza Párt megszorítócsomagja minden munkavállaló zsebéből kihúzna évi több százezer forintot

Egyre brutálisabb részletekre lehet bukkanni az Index által nyilvánosságra hozott, a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomagban. A több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy mit jelentene a munkavállalóknak az adórendszer átalakítása: a magasabb adókulcsok szinte minden dolgozónál bevételkiesést okoznának, ráadásul a kedvezmények nagy részét is megszüntetné a Tisza Párt.

A Tisza Párt progresszív adórendszerében már havi 417 ezer forintos bruttó kereset is a 22 százalékos adókulcs alá esne. Forrás: Magyarország 2027-2035

Magyar Péterék adórendszert érintő átalakítási terve már augusztusban kiszivárgott, a frissen napvilágra került Tisza-csomag pedig csak megerősíti az elképzelés hitelességét. A dokumentum szerint a jelenlegi, egykulcsos adórendszert a Tisza Párt kormányra kerülése esetén alapjaiban változtatná meg a társadalmi igazságosságra és a költségvetés fenntarthatóságára hivatkozva.