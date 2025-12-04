Itt vannak a legújabb bizonyítékok, hogy miért valódi a brutális tiszás megszorítócsomag (VIDEÓK)

Tarr úgy folytatta:

Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?

A Tisza Párt leleplezője

A párt alelnökének beismerése óriási felháborodást váltott ki, sokáig az a hír járta, hogy Magyar Péter nyilatkozni sem engedi a politikust, és mindent megtesz, hogy távol tartsa a nyilvánosságtól.

Azt követően, hogy Tarr Zoltán etyeki beszéde nyilvánosságra került, sorban jöttek a kritikák a szimpatizánsoktól is, így az is kérdéses volt, Tarr pozícióját meghagyja-e Magyar, aki állítólag tajtékzott alelnöke felelőtlen, ám őszinte kijelentése miatt. Többen is úgy gondolták, Tarr Zoltán szavai felértek Gyurcsány 2006-os öszödi beszédével. A politikus nyilatkozata ugyanakkor ráirányította a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt gazdasági programját valójában a korábbi MSZP-SZDSZ kormányokhoz köthető közgazdászok és egykori politikusok írják, egy Tisza-kormány pedig teljes, még a 2010 előtti időkhöz képest is radikális baloldali fordulatra tenne kísérletet, amely minden embernek jövedelemcsökkenéssel járna.

Magyar Péter csúnyán leleplezte magát

Mindezek mellett Magyar Péter korábbi nyilatkozatai is arra utalnak, hogy valóban létezik ez a több száz oldalas megszorítócsomag.

Magyar még 2024. május 1-jén Puzsér Róbert és Kóczián Péter társaságában azt mondta,

Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«...

2025. január 6-án az ATV stúdiójában adott interjút, aminek egy pontján arról kérdezték, hogy felkészültek-e a választásra, győzelem esetén a kormányzásra. Vannak-e képviselő- és miniszterjelöltjeik? A felvetést másfél évvel a választás terv szerinti időpontja előtt elvben semmi sem indokolta, csakhogy Magyar napokkal korábban arról beszélt: idén áprilisban előre hozott választások lesznek idehaza. Nem lettek, de ezúttal nem ez a lényeg, hanem amit a Tisza vezetője válaszolt:

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják.

Magyar Péter tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak.

A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott:

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től.

Furcsa dolgokról beszélt Ruszin-Szendi is

A nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomagra tett utalást korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője is. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.