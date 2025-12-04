Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lengyel László Dálnoki Áron tanulmánygyűjtemény Index konvergenciaprogram Magyar Péter

Itt vannak a legújabb bizonyítékok, hogy miért valódi a brutális tiszás megszorítócsomag (VIDEÓK)

2025. december 04. 14:15

November 25-én hozták nyilvánosságra azt a terjedelmes gazdaságpolitikai anyagot, amely a Tisza Párt megszorítócsomagját tartalmazza. A tiszás dokumentum körül gyorsan politikai vihar alakult ki, miután több szereplő nyilatkozatai is arra utalnak, hogy valóban készültek radikális adóemelési és szerkezeti reformtervek.

2025. december 04. 14:15
null
Kovács András
Kovács András

November 25-én hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt megszorítócsomagját. A brutális megszorításokat tartalmazó tiszás gazdaságpolitikai tervek gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

tiszás
Egyértelmű bizonyítékok vannak a tiszás megszorítócsomagról, Magyar Péter is beszélt róla / Forrás: Facebook / Németh Balázs

 

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bármi más az elmúlt évtizedben. 

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem is létezik. Az Index ezért úgy döntött, hogy a teljes programot nyilvánosságra hozza, amelyet három részletben tud elolvasni ide, ide és ide kattintva.

Komoly ellentmondások

Nem meglepő módon Magyar Péter a dokumentum részleteinek nyilvánosságra kerülése után azt állította, hogy nem létezik ilyen anyag. Azt követően, hogy az Index nyilvánosságra hozta a 663 oldalas irományt, Magyar már azt állította, hogy mesterséges intelligenciával készítették azt. 

Felcsuti: Gyorsan visszavonták, miután kiderült

A 663 oldalas dokumentum valódiságát rengeteg nyilatkozat bizonyítja, sőt ahogy korábban említettük, három személynek a feltételezett szignója is szerepel az irományon. Kezdjük is Felcsuti Péterrel. 

Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon bátortalanul, egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot, hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került vagy valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta. 

Felcsuti a Klikk tv-nek adott nyilatkozata tehát egyértelműen bizonyítja, hogy készültek tanulmányok, elemzések, és konkrét adóemelési tervek. Azonban miután Magyarék lebuktak, csináltak egy gyors hátraarcot. 

Lengyel László egyértelműen fogalmazott

Ilyen tónusban beszélt még májusban az a Lengyel László is, akinek a szignójához hasonló aláírás szerepel a 663 oldalas dokumentumon. Május 20-án, a Privátbankár egyik podcastműsorában Lengyel László meglepő őszinteséggel beszélt a saját szerepéről a Tisza Pártban:

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba. Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni és hogyan. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni.

Lengyel tehát egyértelműen kijelentette, hogy a 663 oldalas dokumentum már régóta készült. 

Dálnoki már korábban leleplezte a tiszás terveket

A gazdasági szempontból legmeghatározóbb szereplőnek Dálnoki Áron tűnik. A Tiszán belül már 2024-ben is jelentős szerepet kapott, polgármesterjelöltként indították a XVII. kerületben, majd a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetőjeként mutatták be. Több nyilvános fórumon beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza kormányprogramjának gazdasági fejezetében, sőt egy alkalommal így fogalmazott: 

Írjuk a kormányprogramot. Nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni. 

Ez a kijelentés egybecseng az Index azon állításával, hogy a több száz oldalas gazdasági anyag elkészítése az ő felelősségi körébe tartozott.

Dálnoki gazdaságpolitikai elképzelései – amelyek több alkalommal is megjelentek nyilvános felszólalásaiban – szintén összhangban állnak a kiszivárgott program szigorú irányvonalával. 

  • Egy etyeki rendezvényen például a többkulcsos adórendszer mellett tett hitet, és elégedetten nyugtázta, hogy a hallgatóság döntő többsége is ezt támogatta.  
  • Máskor „bátor reformokra” és „strukturális változtatásokra” szólított fel, ami a magyar gazdaságpolitikai szóhasználatban általában jelentős adóemeléseket, kiadáscsökkentést és költségvetési szigorítást takar.

Az etyeki beszéd

Tarr Zoltán neve mindenki számára ismerős, ő volt az, aki lerántotta a leplet Magyar Péter adóemelési terveiről, alátámasztva, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, jelentős megszorításokat tartalmazó programja valóban létezik.

A Tisza alelnökének etyeki beszéde az ellenzéki párt szempontjából sorsfordítónak bizonyult. Ezt nyilatkozta: 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk (...) Először választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ugyanezen a rendezvényen a Tarr mellett ülő Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta a jelenlévő tiszásokat, hogy a progresszív, vagy az egykulcsos adórendszert támogatják, majd megállapította, hogy 80 százalék a progresszív adózás mellett van. Ez egybevág azzal az Index által kiszivárogtatott dokumentummal, amelyből kiderül, hogy a Tisza brutális adómegszorításra készülhet. 

Tarr úgy folytatta: 

Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?

A Tisza Párt leleplezője

A párt alelnökének beismerése óriási felháborodást váltott ki, sokáig az a hír járta, hogy Magyar Péter nyilatkozni sem engedi a politikust, és mindent megtesz, hogy távol tartsa a nyilvánosságtól. 

Azt követően, hogy Tarr Zoltán etyeki beszéde nyilvánosságra került, sorban jöttek a kritikák a szimpatizánsoktól is, így az is kérdéses volt, Tarr pozícióját meghagyja-e Magyar, aki állítólag tajtékzott alelnöke felelőtlen, ám őszinte kijelentése miatt. Többen is úgy gondolták, Tarr Zoltán szavai felértek Gyurcsány 2006-os öszödi beszédével. A politikus nyilatkozata ugyanakkor ráirányította a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt gazdasági programját valójában a korábbi MSZP-SZDSZ kormányokhoz köthető közgazdászok és egykori politikusok írják, egy Tisza-kormány pedig teljes, még a 2010 előtti időkhöz képest is radikális baloldali fordulatra tenne kísérletet, amely minden embernek jövedelemcsökkenéssel járna.

 

Magyar Péter csúnyán leleplezte magát

Mindezek mellett Magyar Péter korábbi nyilatkozatai is arra utalnak, hogy valóban létezik ez a több száz oldalas megszorítócsomag.  

Magyar még 2024. május 1-jén Puzsér Róbert és Kóczián Péter társaságában azt mondta, 

Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Tehát úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy »akkor ezt kivezeted«, hogy »akkor adókat emelsz«...

2025. január 6-án az ATV stúdiójában adott interjút, aminek egy pontján arról kérdezték, hogy felkészültek-e a választásra, győzelem esetén a kormányzásra. Vannak-e képviselő- és miniszterjelöltjeik? A felvetést másfél évvel a választás terv szerinti időpontja előtt elvben semmi sem indokolta, csakhogy Magyar napokkal korábban arról beszélt: idén áprilisban előre hozott választások lesznek idehaza. Nem lettek, de ezúttal nem ez a lényeg, hanem amit a Tisza vezetője válaszolt:

Több ezer szakértővel dolgozunk. Az a 65 darab munkacsoport, amit már nyár óta emlegetek, azok működnek, azok gyártják az anyagokat, azok különböző szcenáriókra, különböző költségvetési helyzetre, különböző világpolitikai helyzetre gyártják az anyagokat. (…) Ezeket csekkolják.

Magyar Péter tehát már januárban arról beszélt, hogy olyan szakmai tervek készülnek a Tiszában, amelyek a kormány programjául szolgálhatnak. 

A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott: 

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től.

Furcsa dolgokról beszélt Ruszin-Szendi is

A nyilvánosságra került tiszás megszorítócsomagra tett utalást korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője is. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.

Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnának be minket”

– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy nyerjenek. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.

De miről is szól a Tisza Párt gazdasági programja?

  • A dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.
  • A progresszív szja-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.
  • A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a tb-rendszert is privatizálnák.
  • A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából.

A tervezet több olyan intézkedést is tartalmaz, amely alapjaiban írná át a magyar adórendszer eddig ismert logikáját:

  • a családi és társasági adókedvezmények teljes eltörlése vagy radikális visszavágása,
  • a társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása, amely a magán- és vállalati befektetésekre is új terheket rakna,
  • 32 százalékra emelt, európai összevetésben is extrém magas általános forgalmi adó, kiegészítve az alkoholra és dohányra kivetett új különadókkal,
  • valamint új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszer, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását igényelné.

 

Vagyonadó: 500 millió forint fölött

A tervezetet a vállalati szféra és a vagyonosabb középosztály felett sem hunyna szemet: itt jelentek meg azok az új adónemek, amelyek a nagyobb cégek vezetőit és a jelentősebb magánvagyonnal rendelkezőket is célba vennék. A dokumentum két ilyen terhet vázol fel:

a vagyonadót és egy speciális különadót, együtt csaknem ezermilliárd forintos pluszbevételt célozva.

Az anyag szerint a vagyonadó önmagában 700 milliárd forintos adóemelést jelentene. Az adó minden belföldi és uniós vagyonra kiterjedne, ha annak értéke meghaladja az 500 millió forintot. 

Érintett lenne az ingatlan, az értékpapír, az üzletrész, a 800 ezer forint feletti műtárgy, valamint minden olyan luxuscikk, amely 32 százalékos áfakulcs alá tartozik. Az adó mértéke évi 6,5 százalék, alapja pedig a vagyon aktuális értéke és az azon keletkező értéknövekmény.

Ehhez jönne még egy másik, kevésbé körülhatárolt, ám annál szélesebb merítésű különadó, amely további 250 milliárd forintos adóemelést céloz. Ez minden, harmadik országban tartott vagyonra vonatkozna – legyen szó ingatlanról, üzletrészről vagy bármilyen pénzügyi befektetésről. Az adó mértéke itt is 6,5 százalék.

 

A kkv-k is pórul járnának Magyar Péter terve szerint

A tervezet a pénzügyi szektor és a kisvállalkozások felé is éles fordulatot jelez. A biztosítóknak éves profitjuk 20 százalékát kellene kötelezően befizetniük egy úgynevezett szolidaritási alapba – vagyis a biztosítási piac minden szereplője közvetlenül finanszírozná az állami újraelosztást.

Még nagyobb horderejű változások érkeznének a kkv-szektorba. A Tisza Párt számára készült tervezet gyakorlatilag felszámolná a teljes kisadózói és egyszerűsített adózási rendszert, összesen mintegy 90 milliárd forintos adóemelést eredményezve. A dokumentum szerint:

  • az ekho megszűnne. 
  • a kiva gyakorlatilag megszűnne. 
  • Belépne az induló mikrovállalkozások tételes adója, amelyet az első két üzleti évben lehetne választani.

A programtervezet új járulékcsomagot is bevezetne, amely egy teljesen új közteherviselési struktúra alapjait mutatja: 

  • egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék. 
  • nyugdíj-szolidaritási járulék: 2,5 százalék. A jelenlegi nyugdíjrendszert egészítené ki, a dokumentum szerint a generációk közötti szolidaritás erősítése érdekében.
  • szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék. A szakképzés támogatására szolgálna, de egyben a munkaadók költségeit is tovább emelné.
  • szolidaritási egészségügyi járulék: 2 százalék. Második egészségügyi jellegű teherként jelenik meg, a rendszer fenntarthatóságára hivatkozva.
  • bérgarancia-alaphoz való hozzájárulás: 1 százalék. Ennek célja a munkavállalók védelme csődhelyzet esetén, ám a járulék a bérköltségeket tovább növeli.
  • gyermekvédelmi hozzájárulás: 1,5 százalék.


Nyitókép: KISBENEDEK Attila/AFP
 

 

kissb56
2025. december 04. 14:43
Nem kell semmilyen bizonyíték arra, hogy a globalisták hazai helytartói mit akarnak csinálni. Már Horn gyufa bácsi óta látjuk hogyan pusztítják ès rabolják ki Magyarországot. Ne adjunk nekik esèlyt jövő áprilisban!!!
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 04. 14:37
Az megvan a pedofideszes ruszkibérenc férgeknek, hogy bírósági ítélet van arról, hogy nincs Tisza-adó sem macska-adó? 😂 Jó vergődést, balfaszok. Jövőre mentek a levesbe.
Válasz erre
0
0
