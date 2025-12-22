Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége

Magyar Péter továbbra is kerüli a lényeges dolgokban való megszólalást. Ezek közül talán a legfontosabbak a háború és béke, valamint Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. A Tisza Párt valamennyi politikusa kényesen kerüli ezeket a témákat, bár kiindulva Tarr Zoltán elszólásából - nem mondjuk el, mert akkor megbukunk - nem is meglépő. Egy ponton viszont letette voksát a Tisza Párt Ukrajna mellett. Hogy hol és mikor, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mint ismeretes, a Tisza 2025. március 15-én hirdette meg a Nemzet Hangja szavazást, melyek közt az egyik kérdés Ukrajna uniós tagságára vonatkozott. A szavazáson résztvevők 58 százaléka az ukrán csatlakozás mellett voksolt.