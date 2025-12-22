Ft
12. 22.
hétfő
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége

2025. december 22. 08:10

A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.

2025. december 22. 08:10
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter továbbra is kerüli a lényeges dolgokban való megszólalást. Ezek közül talán a legfontosabbak a háború és béke, valamint Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. A Tisza Párt valamennyi politikusa kényesen kerüli ezeket a témákat, bár kiindulva Tarr Zoltán elszólásából - nem mondjuk el, mert akkor megbukunk - nem is meglépő. Egy ponton viszont letette voksát a Tisza Párt Ukrajna mellett. Hogy hol és mikor, azt a Mestertervben beszéltük meg.

Mint ismeretes, a Tisza 2025. március 15-én hirdette meg a Nemzet Hangja szavazást, melyek közt az egyik kérdés Ukrajna uniós tagságára vonatkozott. A szavazáson résztvevők 58 százaléka az ukrán csatlakozás mellett voksolt.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez egy stratégiai hiba volt Magyar Péter részéről, és nem gondolta át kellően, hogy milyen következménnyel jár ennek a kérdésnek a szerepeltetése. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:

Ezzel elkövette azt a hibát, hogy ezzel színt kellett vallania, hogy az ő pártja a brüsszeli elvárásoknak megfelelően igenis az ukrán tagság mellett áll ki. (...) Bevállalt egy olyan témát ami tudvalevőleg Magyarországon a társadalom negyed által támogatott és kétharmada által elutasított álláspont.

Mráz úgy látja, hogy ha a választók többségét meg akarja nyerni magának Magyar Péter, akkor ezt nem tehette volna meg. Erre utal az is, hogy Magyar azóta is élesen kerüli ezt a témát. Ráadásul tovább ront a Tisza helyzetén, hogy európai pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja a Bizottság azon törekvését, miszerint Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az EU-hoz.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Hegedűs Róbert

 

elcapo-2
2025. december 22. 10:35
A diplomás WC ellenőr nem politikus.....csak egy egyszerű piszhopata!
nyugalom
2025. december 22. 09:31
Züllött, ócska proli ez a vérkomcsi pszichopata!
Szerintem
2025. december 22. 09:17
Állít valamit, kiáll valami mellett a tiszafostos, aztán meg a letagadásával vergődik. Ahogy elbődült köpködni pl a rezsicsökköt is, az eltörlését követelve, majd meg mindenkit le is csukatna, aki arra emlékezni merészel. Bármilyen témában is, így van a tiszafostos mindennel.
yalaelnok
2025. december 22. 09:09
nem kellene ennyi cikk a jóvergődéspötiről napi 10-20 lejárató cikk, miközben teljesen le van járatódva bumeráng hatás, csakazértishatás léphet fel ELÉG LENNE ENNEK A CIKKNEK A TIZEDE
