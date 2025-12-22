Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége

Ez egy igazi blöff volt: leleplezték Magyar Péterék egyik legnagyobb hazugságát
A Tisza Párt elnöke az önmagának való ellentmondás versenyében verhetetlen.
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
Magyar Péter továbbra is kerüli a lényeges dolgokban való megszólalást. Ezek közül talán a legfontosabbak a háború és béke, valamint Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. A Tisza Párt valamennyi politikusa kényesen kerüli ezeket a témákat, bár kiindulva Tarr Zoltán elszólásából - nem mondjuk el, mert akkor megbukunk - nem is meglépő. Egy ponton viszont letette voksát a Tisza Párt Ukrajna mellett. Hogy hol és mikor, azt a Mestertervben beszéltük meg.
Mint ismeretes, a Tisza 2025. március 15-én hirdette meg a Nemzet Hangja szavazást, melyek közt az egyik kérdés Ukrajna uniós tagságára vonatkozott. A szavazáson résztvevők 58 százaléka az ukrán csatlakozás mellett voksolt.
Mráz Ágoston Sámuel szerint ez egy stratégiai hiba volt Magyar Péter részéről, és nem gondolta át kellően, hogy milyen következménnyel jár ennek a kérdésnek a szerepeltetése. A Nézőpont Intézet vezetője úgy fogalmazott:
Ezzel elkövette azt a hibát, hogy ezzel színt kellett vallania, hogy az ő pártja a brüsszeli elvárásoknak megfelelően igenis az ukrán tagság mellett áll ki. (...) Bevállalt egy olyan témát ami tudvalevőleg Magyarországon a társadalom negyed által támogatott és kétharmada által elutasított álláspont.
Mráz úgy látja, hogy ha a választók többségét meg akarja nyerni magának Magyar Péter, akkor ezt nem tehette volna meg. Erre utal az is, hogy Magyar azóta is élesen kerüli ezt a témát. Ráadásul tovább ront a Tisza helyzetén, hogy európai pártcsaládja, az Európai Néppárt támogatja a Bizottság azon törekvését, miszerint Ukrajna 2027-ig csatlakozzon az EU-hoz.
Nyitókép: Hegedűs Róbert