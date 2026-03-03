Ft
háború tisza párt al jazeera irán magyarország rakéta Magyar Péter

Al Jazeera: senki sincs biztonságban, Magyarországra is lecsaphatnak az iráni rakéták

2026. március 03. 09:18

Bár a Tisza Párt szerint a háború „fideszes propaganda”, az Al Jazeera által idézett szakértők úgy látják, Irán egyes ballisztikus rakétái akár 2000–2500 km-t is elérhetnek.

2026. március 03. 09:18
null

Az Al Jazeera által idézett szakértők szerint Irán rakéta- és drónarzenálja a Közel-Kelet legnagyobb és legsokoldalúbb készlete, amelynek egyes ballisztikus rakétái akár 2000–2500 km-t is elérhetnek – ez Magyarország keleti határát is jelentheti.

A Novinky által szemlézett cikk

kiemeli az iráni fegyverrendszerek diverzitását, valamint azt, hogy Teherán mintegy 80 ezer drónnal rendelkezik, melyek tömeges bevetése jelentős fenyegetést jelenthet régiós konfliktus esetén.

Miközben tehát Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője pedig kijelentette, hogy nem kell félni tőle, immár két háború hatását érezhetjük a bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is (a Hormuzi-szoros továbbra is zárva, az olajár kilőtt), ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: AFP/Fadel Senna

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

