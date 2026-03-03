A magyar börtön- és lágerirodalomból tudjuk – mondjuk Faludi György példáján keresztül –, hogy akik a börtönben olvastak, szavaltak vagy a társaiknak meséltek, nagyobb eséllyel maradtak életben, és kisebb eséllyel kapták el a fertőzéseket, mint a többiek. A szellemnek óriási ereje van. Az én példám egy elvált és ezért földönfutóvá lett kutatóról szólt, aki taxisofőr lett, és hogy ne őrüljön meg, mindennap megtanult egy Ady-verset.

A szív ereje határtalan, és ezt az irodalom közvetíti nekünk.

Annak is a legnemesebb tokaji esszenciája, a vers, amely egy életsűrítmény. Tolsztoj is jó persze az Anna Kareninával, de az lassan hömpölyög, mint a Volga. Persze ehhez rendes magyartanár kell, aki felmutatja ezeket az oldalakat is. Az irodalom társadalmi pozíciótól és anyagi helyzettől függetlenül megőrződik a mély emlékezetben, ezért még azok az emberek is, akik a hétköznapokban nem találkoznak a szépséggel, a jósággal, az igazsággal – a híres scrutoni háromszög –, csalhatatlanul felismerik. Ha tanultak irodalmat, akkor meg tudnak nyílni rá.

Hogy állunk a pedagógusok társadalmi elismertségével?

A pedagógusok a mi hőseink, meg kell ünnepelni az érték­teremtő tevékenységüket.

Ebben igyekszik az MCC is szolgálatot tenni a gimnáziumi rangsorhoz kapcsolódó gála megszervezésével. Először is szükség van a pedagógusok kultúraátadó tevékenységének belső tudatosítására. Tudják ők, hiszen minden­nap ezt csinálják, de nem baj, ha néven nevezzük a dolgokat, nevezetesen, hogy Magyarország jövőjét tartják a kezükben. Kicsengetnek, becsengetnek, de az ő világukban nemcsak egy biológia- vagy történelemóráról van itt szó. A másik terep a külvilág, a laikusok, ott nagyobb munkánk van. Itt radikális vagyok. A posztmodern kultúrában ma lényegében az úgynevezett celebritások világát éljük, ami nem más, mint a vegetatív létezés mikroeseményeinek tudósítása és ünneplése. Ilyen az, amikor online jelenti be egy celeb, hogy cipőt húzott vagy tojást főzött, és erről mesél. Ez a teljesítménynélküliség a puszta létezés pillanatainak ünneplése. Én az alkotó-teremtő ember ünneplését helyezném ezzel szembe.

Az MCC és az Oktatási Hivatal által tavaly útjára indított országos gimnáziumi rangsor hét szempont alapján rendszerezi a középiskolákat. Miben akartak újat mondani a módszertan megalkotói a korábbi rangsorokhoz képest?

Először is, ugyanabból a nyilvános, az OH által menedzselt adatbázisból tudunk mi is főzni, mint a többi elemző és kutató. Ugyanakkor másképp csoportosítjuk az adatokat világos értékek és elvek alapján. Persze ahogy az élet, úgy részben az iskola működése is mérhetetlen konkrét mutatókkal, hiszen egy intézmény szellemisége, az a mágia, amit azonnal érzünk, amikor újra felkeressük az iskolánkat, nem számszerűsíthető. Egy sor dolog azonban igen. Az MCC-s rangsor tudás- és teljesítményközpontú, versenyelvű és individualista. Folyamatosan fejlesztjük; az idei rangsorban például már a pedagógiai hozzáadott érték is megjelenik, ami régi álma a magyar oktatáskutatásnak. Ez át fogja rendezni a rangsort, hiszen más dolog ezerszer megszűrt, kiváló gyerekekből sikeres fiatal egyetemistákat kovácsolni maximális szülői támogatással Budapesten, és megint más kistelepülésekről és falvakból jövő gyerekeket magas szinten felkészíteni az érettségire és a felvételire. Utóbbinál nyilván jóval nagyobb a hozzáadott érték. Lesznek olyan gimnáziumaink, amelyek mindkét szempont szerint előkelő helyet foglalnak el. Másik újdonság: idén már egészségindexet is készítettünk, amely a tanulás mellett egy új iskolai dimenziót nyit meg az olvasók előtt.

Ha visszagondol a gimnáziumi éveire, ön mit kapott az iskolájától, a tanáraitól?

A fiúk későn érnek. Tizenhat éves koromig közepes tanuló voltam egy rossz gimnáziumban, ahol fantasztikus barátokra leltem. Egymást húztuk ki a szürkeségből azzal, hogy olyan dolgokkal foglalkoztunk, ami minket érdekelt. Aztán megjött az eszem, és hirtelen javulni kezdtek az osztályzataim. Amit szerettem, abból színötös voltam, amit kevésbé, abból kettes. Voltak gyenge és zseniális tanáraim is, de valójában tizen­öt éves koromtól már a saját utamat jártam. Óriási mennyiséget olvastam, ez erősen alakított. A szüleim, ha megcsináltam a házi feladatot, és rendben mentek az iskolai dolgaim, hagyták, hogy azzal foglalkozzak, amivel akarok. Így kerültem be az ELTE bölcsészkarára magyar–történelem szakra, ami akkor abszolút elit szakpár volt. Emellé később még valami pluszt is akartam, a kínai izgatott, de az a hatodikon volt, odáig azért mégsem másztam fel (nevet), a második emeleti finn szakon viszont örömmel fogadtak.

A gyermekeinek milyen szempontok mentén választottak iskolát?

A legfontosabb szempont a szabad szellemű iskola, amelyet sokféle érdekes diák tölt meg. A két fiú jól vette a megméretéseket, ők a Városmajoriba és a Toldyba jutottak be. A leány pedig a feltörekvő és ambiciózus Rákócziba nyert felvételt. A távolság is fontos szempont. Nem szeretem a kertvárost, az ingázást, a dugókat, a szülők autójában ülő kialvatlan iskolásokat.

Mindhárom gyereke megtalálta a saját útját?

Természetesen. A szülőknek meg kellene érteniük, hogy részben a felsőoktatás kinyílása, részben pedig a demográfiai folyamatok miatt lényegében mindenkit, aki csak egy kicsit is akarja, felvesznek az egyetemre. Hogy hova, az persze más kérdés. Azt a létfrászt, ami mindent meghatározott a mi időnkben, el kéne engedni végre. Az egyetemi alapképzést bárhol elvégezheti a gyermek, és utána megint módosíthat. Kényelmesen és jól lehet tanulni, külföldre sem feltétlenül kell menni, ki lehet menni Erasmusra vagy Pannóniára. Előttük a Kánaán, a szülők mégis úgy viselkednek a bőség korában, mintha a nyolcvanas évek szűkösségét élnék. Mi lesz, ha nem veszik fel? Felveszik.

Gyakran már a gimnáziumválasztásnál is élet-halál kérdésként fogják fel a szülők a bejutást, holott az első ötven vagy akár száz gimnázium bármelyike kiváló hely.

Még a száz utániak is lehetnek kiváló intézmények. Nem mennek elég jól át ezek az üzenetek, miközben a felső­oktatási intézmények mindenféle pótfelvételivel bombázzák a diákokat. Meg kéne egy kicsit nyugodni, ez a gimnáziumoknak is jót tenne. Az persze más kérdés, mi történik majd az egyetemen, hiszen ott elég nagy a lemorzsolódás. Ott már döntő a gyerekek motivációja: ha nem hozta otthonról az ambíciót, akkor be lehet ugyan tuszkolni bárkit bárhova, előbb-utóbb abba fogja hagyni.

Milyen víziója van az elkövetkező évekre az oktatás területén?

Meggyőződésem, hogy értékalapú nevelési viták fognak végigsöpörni Európán.

Itt az ideje, hiszen harminc éve nem foglalkozunk vele, mondván, ez családi ügy. Márpedig egy ország minőségét nagyban meghatározza az ifjúságának a minősége, ezzel dolgoznunk kell. Egy sor fontos globális kompetenciakihívás (együttműködés, kommunikáció, vállalkozási képesség stb.) is szépen bele fog simulni ebbe a „nevelés/nevelődés” értelmezési keretbe. Ha a szülőkben elhalványul az intergenerációs gondolkodás, nevezetesen, hogy minden nemzedéknek feladata van – egy szem vagyok egy gyöngysorban –, akkor baj lesz. Azok maradnak meg, ahol a nemzedékek közötti szolidaritás működik. A megszakadt láncokba bármennyi pénzt, tudást önthetünk, nem fog hasznosulni, a gyöngyök elszóródnak. Az a vékony fonal, ami a gyöngysort összefűzi, egy egyszerű pamutdarab, de az tartja össze a szemeket.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád