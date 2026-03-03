Zelenszkij buktatta le a horvátokat: az első pillanattól kezdve hazudtak Magyarországnak

míg Horvátország európai áron kínálna olajat, Magyarország ragaszkodik az olcsóbb orosz importhoz.

Csakhogy ezzel valójában az ukrán elnök azt árulta el, hogy Horvátország hazudott a magyaroknak, Plenković ugyanis nemrég azt mondta – szavait a honi „független és objektív” sajtó forráskritika nélkül vette át –, hogy a horvátok háromszor olcsóbban szállítanának olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték.