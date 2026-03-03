Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt volodimir zelenszkij magyarország barátság horvátország Ukrajna orbán viktor

Zelenszkij buktatta le a horvátokat: az első pillanattól kezdve hazudtak Magyarországnak

2026. március 03. 09:28

Miközben Horvátország miniszterelnöke azt állította, hogy ők háromszor olcsóbban szállítanának olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték.az ukrán elnök most azt mondta, Orbán Viktor az ár miatt ragaszkodik az olcsóbb orosz importhoz.

2026. március 03. 09:28
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Andrej Plenković horvát miniszterelnök felajánlotta, hogy Horvátország fedezné Magyarország éves olajszükségletét, de Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezt visszautasította – írja a Jutarnji list.

Zelenszkij úgy véli, a döntés oka az ár:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

míg Horvátország európai áron kínálna olajat, Magyarország ragaszkodik az olcsóbb orosz importhoz.

Csakhogy ezzel valójában az ukrán elnök azt árulta el, hogy Horvátország hazudott a magyaroknak, Plenković ugyanis nemrég azt mondta – szavait a honi „független és objektív” sajtó forráskritika nélkül vette át –, hogy a horvátok háromszor olcsóbban szállítanának olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték.

Tegyük hozzá: Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Henry Nicholls

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. március 03. 10:05
Zseléke megmondta: 1.Ukrajna NEM AKARJA , hogy az oroszok a Barátság vezetéken olajat áruljanak. NEM AKARJA. 2. A Barátság kőolajvezeték rendszer egy ponton NEM MŰKÖDIK, mert sérült. A régi vicc: Kovácsék gyerekestől vendégségbe mennek Szabóékhoz. - -- Megengednétek, hogy Pistike a zongorátokon eljátszon egy menüettet? Kérdezi Szabót a roppanrt hamisan játszó gyermekére büszke Kovács. - Óó jaj...a zongorát sajnos a múlt héten eladtuk és nagyon le is van hangolódva- jön a rémült válasz.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
•••
2026. március 03. 09:58 Szerkesztve
Az újságírói kultúra legalja amikor képes leírni, hogy háromszor olcsóbban. Ez a mandiner. A baromságcunamiban ez fel sem tünik. Meg sem próbálnak kulturált szintre emelkedni
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. március 03. 09:43
Andrej Plenković... És ez a nyomorult elvileg "konzervatív, jobbközép, keresztényszociális" politikus.
Válasz erre
0
0
Interista
2026. március 03. 09:42
Zelenszkij nem buktatott le senkit. Csak megerősítette azt, amit mi magyarok 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 már tudunk. A libsik hazudnak éjjel nappal. Ahogy szólásra nyílik a szájuk, már hazudnak is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!