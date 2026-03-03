Zelenszkij buktatta le a horvátokat: az első pillanattól kezdve hazudtak Magyarországnak

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Miközben Horvátország miniszterelnöke azt állította, hogy ők háromszor olcsóbban szállítanának olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték.az ukrán elnök most azt mondta, Orbán Viktor az ár miatt ragaszkodik az olcsóbb orosz importhoz.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Andrej Plenković horvát miniszterelnök felajánlotta, hogy Horvátország fedezné Magyarország éves olajszükségletét, de Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezt visszautasította – írja a Jutarnji list.
Zelenszkij úgy véli, a döntés oka az ár:
míg Horvátország európai áron kínálna olajat, Magyarország ragaszkodik az olcsóbb orosz importhoz.
Csakhogy ezzel valójában az ukrán elnök azt árulta el, hogy Horvátország hazudott a magyaroknak, Plenković ugyanis nemrég azt mondta – szavait a honi „független és objektív” sajtó forráskritika nélkül vette át –, hogy a horvátok háromszor olcsóbban szállítanának olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték.
Tegyük hozzá: Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Nyitókép: AFP/Henry Nicholls
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.