„»Én vagyok Magyar Péter. A FÉRFI.« Miért nem mindjárt ezt írtad magadra, te lúzer: AZ ÁLLAMFÉRFI ÉN VAGYOK! Mindkét kijelentésnek nagyjából hasonló a valóságtartalma, valahol a nullához konvergál...

Mégis miféle, magába szerelmes, beteglelkű pojáca az, aki képes egy ilyen feliratú pulcsit megcsináltatni, majd felvenni, és abban páváskodni a kampányrendezvényein?