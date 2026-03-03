Ezek az ukránok valós szándékai Magyar Péterrel
Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben és a Tisza Pártban.
Mégis miféle, magába szerelmes, beteglelkű pojáca az, aki képes egy ilyen feliratú pulcsit megcsináltatni, majd felvenni, és abban páváskodni a kampányrendezvényein?
„»Én vagyok Magyar Péter. A FÉRFI.« Miért nem mindjárt ezt írtad magadra, te lúzer: AZ ÁLLAMFÉRFI ÉN VAGYOK! Mindkét kijelentésnek nagyjából hasonló a valóságtartalma, valahol a nullához konvergál...
Mégis miféle, magába szerelmes, beteglelkű pojáca az, aki képes egy ilyen feliratú pulcsit megcsináltatni, majd felvenni, és abban páváskodni a kampányrendezvényein?
Tiszások, most őszintén! Azért néha, csöndes magányotokban, legalább magatoknak csak bevalljátok, hogy az idolotok nem százas, ugye?”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben és a Tisza Pártban.