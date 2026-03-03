Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt rendezvény kampány államférfi lúzer Magyar Péter

Miért nem mindjárt ezt írtad magadra, te lúzer: AZ ÁLLAMFÉRFI ÉN VAGYOK!

2026. március 03. 10:12

Mégis miféle, magába szerelmes, beteglelkű pojáca az, aki képes egy ilyen feliratú pulcsit megcsináltatni, majd felvenni, és abban páváskodni a kampányrendezvényein?

2026. március 03. 10:12
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

»Én vagyok Magyar Péter. A FÉRFI.« Miért nem mindjárt ezt írtad magadra, te lúzer: AZ ÁLLAMFÉRFI ÉN VAGYOK! Mindkét kijelentésnek nagyjából hasonló a valóságtartalma, valahol a nullához konvergál...

Mégis miféle, magába szerelmes, beteglelkű pojáca az, aki képes egy ilyen feliratú pulcsit megcsináltatni, majd felvenni, és abban páváskodni a kampányrendezvényein?

Tiszások, most őszintén! Azért néha, csöndes magányotokban, legalább magatoknak csak bevalljátok, hogy az idolotok nem százas, ugye?”

Nyitókép: Facebook

strz-123
2026. március 03. 13:55
Mit mondott Lannister papa? "Akinek ki kell mondani azt, hogy én vagyok a király! - az nem király" The Man... van olyan csoportja az embereknek, ahol ez az öncimkézés nem gagyi, nem gáz, nem ciki? Nem semmi.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. március 03. 13:29
"AZ ÁLLAMFÉRFI ÉN VAGYOK! Frissen borotvált állam Engem államférfivé tesz!
Válasz erre
0
0
flesh ripper
2026. március 03. 12:59
Én csak ámulok-bámulok és hüledezek, hogy miként lehet egyáltalán lehetséges az, hogy ez az apró, féregszerű, sunyi, aljas, stílustalan, pimasz, irígy, alattomos, jellemtelen, gyáva, rosszindulatú és torzult, rossz mozgású, kellemetlen arcú figura, egyeseknek imponál, sőt egyesek istenítik!? Mert az arrogancián, az impertinencián és a lelkiismeret nélküli, öncélú gonoszságon, nincs semmiféle erénye. Minden lehetséges pszichológiai, morális, sőt intellektuális teszten is bukó. Csupán karikatúrák, komikus, szarkasztikus comics-ok, csípős komédiák szereplője lehetne. Akin minden normális ember csak nevetne. Szánakozón.
Válasz erre
5
0
vezker
2026. március 03. 12:54
Csak még mindig nem értem, hogy ennek a baromnak hogy lehetett 3 gyereket szülni.
Válasz erre
1
0
