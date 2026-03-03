Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter

Végérvényesen elszakadt a cérna Szijjártónál – olyat mondott Ukrajnáról, amire még Zelenszkij sem tud mit mondani

2026. március 03. 11:50

Alaposan helyretette az ukrán elnököt.

2026. március 03. 11:50
null

Ukrajna részéről közel sem csak szívesség a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, egyrészt ez szerződéses kötelezettsége az országnak, másrészt óriási pénzeket zsebelnek be a tranzitdíjon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető az Igazság Órája című műsorban kiemelte, hogy az ukrajnai kőolajtranzit újraindításának nincs semmilyen technikai oka,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

ugyanis az orosz hadsereg nem találta el a Barátság vezetéket,

csak egy tartályt, amelynek nincs köze annak működőképességéhez. Emellett a szavai szerint a műholdfelvételek világosan bizonyítják, hogy nincs olyan sérülés, ami indokolná a blokádot.

Aláhúzta, hogy már abból is látszik, hogy „óriási hazugságról” van szó, hogy az ukrán hatóságok még az európai uniós szakértőket sem engedték be egyelőre a helyszínre.

Továbbá hangsúlyozta, hogy maga a rendszerüzemeltető ukrán vállalat jelezte több alkalommal a Molnak, hogy rendben van a vezeték, indulhat a szállítás, várják az utasítást. „A helyzet az az, hogy ma Volodimir Zelenszkij politikai ok miatt nem indítja újra a szállítást” – mondta.

Szijjártó Péter érintette az ukrán elnök friss nyilatkozatát is, és úgy vélekedett, hogy az tényleg túlmegy már minden határon, hogy „egész Európának térdre ereszkedve kelljen hálát rebegnie az ukránoknak”, amiért ők harcolnak.

Az ukránok nem értünk harcolnak, ugyanis nem minket támadtak meg. Oroszország Ukrajnát támadta meg, ezért Ukrajna magáért küzd.

Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Mi nem kértük őket, mi nem okoztuk ezt a háborút, mi semmivel nem tartozunk nekik. És egyébként pedig ők nem szívességet tesznek, hanem óriási pénzt zsebelnek be a tranzitdíjon. Ez szerződéses kötelezettségük” – fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

(MTI)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vbandi-8
2026. március 03. 14:12
Gáz, villany lekapcs.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2026. március 03. 14:03
„ugyanis az orosz hadsereg nem találta el a Barátság vezetéket, csak egy tartályt, amelynek nincs köze annak működőképességéhez.“ Tudjuk. Meg a maláj gépet sem találta el.
Válasz erre
1
0
kalapali2
2026. március 03. 13:50
Amíg áll az olajszállítás az ukrán rendszámú járműveket tilos legyen kiszolgálni minden üzemanyag kúton. Felárral, egyszeri alkalommal kapjon annyit amennyivel eltudja hagyni országunkat!
Válasz erre
1
0
vitez-laszlo
•••
2026. március 03. 13:49 Szerkesztve
A kis zöld náci manó zselé elmondta, hogy direkt nem indítják újra a vezetéket!!!! EZ TÉNY! Bárhol olvasható, látható... Idióta tiszás agyhalottak! Már a messiásotok haverjának sem hisztek, hogy semmi baj a vezetékkel? Buta tiszások!!! A ti energiátokat is blokkolja az a náci zöld kis manó!!!! Nem éritek ezt fel ésszel?....eszméletlen!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!