Végérvényesen elszakadt a cérna Szijjártónál – olyat mondott Ukrajnáról, amire még Zelenszkij sem tud mit mondani

Aláhúzta, hogy már abból is látszik, hogy „óriási hazugságról” van szó, hogy az ukrán hatóságok még az európai uniós szakértőket sem engedték be egyelőre a helyszínre.

Továbbá hangsúlyozta, hogy maga a rendszerüzemeltető ukrán vállalat jelezte több alkalommal a Molnak, hogy rendben van a vezeték, indulhat a szállítás, várják az utasítást. „A helyzet az az, hogy ma Volodimir Zelenszkij politikai ok miatt nem indítja újra a szállítást” – mondta.

Szijjártó Péter érintette az ukrán elnök friss nyilatkozatát is, és úgy vélekedett, hogy az tényleg túlmegy már minden határon, hogy „egész Európának térdre ereszkedve kelljen hálát rebegnie az ukránoknak”, amiért ők harcolnak.

Az ukránok nem értünk harcolnak, ugyanis nem minket támadtak meg. Oroszország Ukrajnát támadta meg, ezért Ukrajna magáért küzd.

Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Mi nem kértük őket, mi nem okoztuk ezt a háborút, mi semmivel nem tartozunk nekik. És egyébként pedig ők nem szívességet tesznek, hanem óriási pénzt zsebelnek be a tranzitdíjon. Ez szerződéses kötelezettségük” – fogalmazott.