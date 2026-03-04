Ft
03. 04.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna Orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Nem ismer se Istent se embert Putyin: egy nap leforgása alatt iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg

2026. március 04. 17:29

Szörnyű napon van túl Ukrajna.

2026. március 04. 17:29
null

Mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta csapásmérő drónok felkészítésének és indításának több helyszínét, valamint az ukrán hadiipart kiszolgáló energetikai és közlekedési infrastruktúra létesítményeit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres löveget, kilenc irányított légibombát, továbbá 204 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint meghaladta a 28 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán harckocsik és egyéb páncélozott járművek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

canadian-deplorable
2026. március 04. 17:55
Az a baj, hogy mindkét fél hadijelentése tele van ordas csúsztatásokkal.
szim-patikus
2026. március 04. 17:43 Szerkesztve
- Az ukránok bakot lőttek a Barátság II.-vel és III-mal Felhívták a figyelmet arra, hogy idegen területen át nem jó vinnie az orosznak olajat., ERGO IMMÁR GAZDASÁGI ÉRDEKE Putyinnak UKRAJNA TELJES megsemmisítése és VISSZACSATOLÁSA.
szim-patikus
2026. március 04. 17:35
Élet-halál harcban nincs könyörület. (csak a gyáva és a hülye reménykedik benne)
