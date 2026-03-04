Nem ismer se Istent se embert Putyin: egy nap leforgása alatt iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg

Mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta csapásmérő drónok felkészítésének és indításának több helyszínét, valamint az ukrán hadiipart kiszolgáló energetikai és közlekedési infrastruktúra létesítményeit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres löveget, kilenc irányított légibombát, továbbá 204 repülőgép típusú drónt.