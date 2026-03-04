Kimutatta a foga fehérjét a német kancellár: nyíltan elkezdett áskálódni – ennek beláthatatlan következményei lehetnek
Most kell csak igazán résen lennie Donald Trumpnak.
Szörnyű napon van túl Ukrajna.
Mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni az orosz fegyvereres erők az elmúlt nap folyamán – közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
A hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1150 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta csapásmérő drónok felkészítésének és indításának több helyszínét, valamint az ukrán hadiipart kiszolgáló energetikai és közlekedési infrastruktúra létesítményeit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, három harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, egy önjáró és egy vontatott 155 milliméteres löveget, kilenc irányított légibombát, továbbá 204 repülőgép típusú drónt.
Az orosz statisztika szerint meghaladta a 28 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán harckocsik és egyéb páncélozott járművek száma.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
