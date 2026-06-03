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brüsszel gáz európai unió eu

Megvan a dátum: ettől a naptól kezdve nem érkezik több orosz gáz Európába

2026. június 03. 20:32

Teljes importstop lép életbe.

2026. június 03. 20:32
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Az Európai Unió 2027. január 1-jétől teljesen betiltja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, ezzel lezárva az utolsó jelentős orosz gázcsatornát is a kontinens felé – számolt be a Világgazdaság. A döntés mintegy 12 millió tonna éves szállítást érint, amelyet 

az EU-nak alternatív forrásokból kell pótolnia.

A jelenlegi orosz LNG-behozatal döntő része hosszú távú szerződésekhez kötődik, és főként olyan nagyvállalatokhoz kapcsolódik, mint a francia TotalEnergies vagy a német SEFE. A szállítások a Jamal LNG-üzemből indulnak, és többek között francia, belga, spanyol és holland terminálokon keresztül jutnak vissza az európai gázrendszerbe.

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A kieső mennyiséget várhatóan főként amerikai LNG-vel pótolja majd Brüsszel, 

kisebb részben pedig nyugat-afrikai forrásokkal. Az elemzők szerint azonban az átállás költségesebb lehet, mivel a globális LNG-piacon Európának Ázsiával is versenyeznie kell a szabad kapacitásokért. Bár az EU már korábban jelentősen visszaszorította az orosz vezetékes gáz szerepét, az LNG-importban eddig még megmaradt egy számottevő orosz hányad. Ennek teljes kivezetése 2027-től újabb mérföldkő lesz az energiapolitikai leválás folyamatában.

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

 

Összesen 18 komment

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Sorrend:
hidegenhagy
2026. június 03. 22:05
Az megvan, hogy Magyarország kb. 6 millió tonnát vett az oroszoktól évente? A nyugati 'demokráciák' meg kétszer annyit, mégis minket szekáltak. Gratulálok minden tiszára szavazónak....
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nempolitizalok-0
2026. június 03. 22:04
Remélem, addig megbuknak
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hidegenhagy
2026. június 03. 22:00
Akkor tisztázzuk: Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország Puytin pincsijei. Januártól meg vagy megfagynak az állampolgáraik, vagy nem esznek, mert még drágább lesz a fűtés, a műtrágya, a műanyag alapanyagok, stb.
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apro_marosan_petergabor
2026. június 03. 21:55
Sokba fog ez nekünk kerülni, de Putyin papa is gondban lehet, talán már nincsen ép finomítója, s távvezetéke.... Ennyi barmot/árulót, amennyi az EU-t vezeti...
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