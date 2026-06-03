Megvan a dátum: ettől a naptól kezdve nem érkezik több orosz gáz Európába

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Az Európai Unió 2027. január 1-jétől teljesen betiltja az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, ezzel lezárva az utolsó jelentős orosz gázcsatornát is a kontinens felé – számolt be a Világgazdaság. A döntés mintegy 12 millió tonna éves szállítást érint, amelyet
az EU-nak alternatív forrásokból kell pótolnia.
A jelenlegi orosz LNG-behozatal döntő része hosszú távú szerződésekhez kötődik, és főként olyan nagyvállalatokhoz kapcsolódik, mint a francia TotalEnergies vagy a német SEFE. A szállítások a Jamal LNG-üzemből indulnak, és többek között francia, belga, spanyol és holland terminálokon keresztül jutnak vissza az európai gázrendszerbe.
A kieső mennyiséget várhatóan főként amerikai LNG-vel pótolja majd Brüsszel,
kisebb részben pedig nyugat-afrikai forrásokkal. Az elemzők szerint azonban az átállás költségesebb lehet, mivel a globális LNG-piacon Európának Ázsiával is versenyeznie kell a szabad kapacitásokért. Bár az EU már korábban jelentősen visszaszorította az orosz vezetékes gáz szerepét, az LNG-importban eddig még megmaradt egy számottevő orosz hányad. Ennek teljes kivezetése 2027-től újabb mérföldkő lesz az energiapolitikai leválás folyamatában.
Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov