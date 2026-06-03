Óriási tüntetések kezdődtek a szikh férfi által meggyilkolt, rendőrök által ignorált brit fiatal ügyében

Jelentős társadalmi feszültség alakult ki azután, hogy nyilvánosságra került a testkamera-felvétel arról, hogyan kezelték a rendőrök a 18 éves Henry Nowak meggyilkolását – írja az Euonews. A tragédia után több ezres tiltakozások kezdődtek Southamptonban, amelyek részben erőszakba torkollottak.

Az eset még 2025. december 3-án történt Southamptonban. A 18 éves egyetemista, Henry Nowak hazafelé tartott barátaival töltött este után, amikor Vickrum Digwa, a 23 éves szikh férfi rátámadt és többször megszúrta egy 21 centiméteres rituális tőrrel. Az egyik szúrás a szívét érte. Nowak a helyszínen életét vesztette.