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nagy-britannia henry nowak rendőrség

Óriási tüntetések kezdődtek a szikh férfi által meggyilkolt, rendőrök által ignorált brit fiatal ügyében

2026. június 03. 19:38

Utcai zavargások rázzák meg Nagy-Britanniát.

2026. június 03. 19:38
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Jelentős társadalmi feszültség alakult ki azután, hogy nyilvánosságra került a testkamera-felvétel arról, hogyan kezelték a rendőrök a 18 éves Henry Nowak meggyilkolását – írja az Euonews. A tragédia után több ezres tiltakozások kezdődtek Southamptonban, amelyek részben erőszakba torkollottak.

Az eset még 2025. december 3-án történt Southamptonban. A 18 éves egyetemista, Henry Nowak hazafelé tartott barátaival töltött este után, amikor Vickrum Digwa, a 23 éves szikh férfi rátámadt és többször megszúrta egy 21 centiméteres rituális tőrrel. Az egyik szúrás a szívét érte. Nowak a helyszínen életét vesztette.

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A közelben lakók azonnal kihívták a rendőrséget, miután meghallották a fiatalember segélykiáltásait. Mire a Hampshire-i rendőrség járőrei kiérkeztek, Digwa anyja már elrejtette a fegyvert, a férfi pedig azt állította, hogy ő volt az áldozat: egy rasszista támadásé. Digwa szerint Nowak megütötte, rasszista megjegyzéseket tett rá és letépte a turbánját.

Döbbenetes felvételek

A Nowak család hozzájárulásával nyilvánosságra hozott rendőrségi felvételek hatalmas felháborodást keltettek. A videón látható, hogy a kiérkező rendőrök hitelt adtak Digwa állításának, és a súlyosan vérző, földön fekvő Nowakot gyanúsítottként kezelték.

Nowak kilencszer mondta el, hogy őt szúrták meg, de az egyik rendőr cinikusan reagált: „Nem hiszem azt, haver.” 

A felvételen az is látható, hogy a rendőrök bilincsbe verték a haldokló fiút, megpróbálták felrángatni, majd a földön vonszolták, miközben Nowak többször kétségbeesetten kiáltotta: „Nem kapok levegőt!”

Csak miután Nowak elvesztette az eszméletét, vették le róla a bilincset és kezdtek újraélesztésbe. Mentőt csak később hívtak. 

Ítélet és utcai tiltakozás

A testkamera-felvételek nyilvánosságra hozatala után heves bírálatok érték a rendőröket a segítségnyújtás elmulasztása és a rasszista elfogultság miatt.

Június 2-án a bíróság Digwát emberölésért életfogytiglanra ítélte, minimum 21 év letöltendő szabadságvesztéssel. Az ítélet után azonban elszabadultak az indulatok. Több ezer, főleg fehér brit tüntető vonult az utcára „Igazságot Henrynek!” jelszóval. A demonstrációk Southamptonban, különösen a Portswood rendőrőrs közelében és Digwa családjának környékén zajlottak. A tiltakozók kövekkel, téglákkal, székekkel, kukákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket, és összecsaptak a hatóságokkal. A zavargásokban 11 rendőr sérült meg. 

Tommy Robinson (valódi nevén Stephen Yaxley-Lennon) és Nigel Farage is a helyszínre érkezett. Robinson rasszizmussal vádolta a rendőrséget, és azt mondta, ha Henry nem lett volna fehér, nem bilincselték volna meg. Farage a Nowak család „méltóságteljes” viselkedését dicsérte, de egyben „hideg dühöt” kért a társadalomtól, és bírálta a rendőrségben kialakult félelmet a rasszizmus-vádaktól

Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök viszont inkább Farage-ot és a tüntetőket bírálta, mondván, hogy „megosztottságot szítanak”. Shabana Mahmood belügyminiszter „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte a tüntetők viselkedését, és hangsúlyozta, hogy semmi sem igazolhatja a zavargásokat. 

Nyitókép forrása: Justin Tallis / AFP

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Összesen 9 komment

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nempolitizalok-0
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2026. június 03. 22:05 Szerkesztve
Elég későn ébredtek fel. Az összes politikusuk muszlim, vagy muszlim szimpatizáns.
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nagymester-b-2
2026. június 03. 21:29
Valahol azt is írják, a szikhek maguknál tarthatják a 21 cm-es rituális tőrjüket az utcán legálisan, mert az valami vallási jelképük. Az angoloknak ez tilos. Gratulálok az önfeladó faszfejeknek.
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ördöngös pepecselés
2026. június 03. 20:44
"semmi sem igazolhatja a zavargásokat" bezzeg az amerikai drogos nigger miatti felháborodás annyira igazolt volt, hogy a birka angolok azóta térdepelnek minden alkalomkor
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templar62
2026. június 03. 20:29
" a hitetlen szabadpréda "
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