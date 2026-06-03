Óriási tüntetések kezdődtek a szikh férfi által meggyilkolt, rendőrök által ignorált brit fiatal ügyében

Henry Nowak-ügy: miért az áldozatot és nem az elkövetőt bilincselte meg a brit rendőrség?
A nyugati ország rendőrei nagy igyekezetükben, hogy ne legyenek rasszisták, pontosan a bőrszín és a vallás alapján kezdtek el diszkriminálni.
Utcai zavargások rázzák meg Nagy-Britanniát.
Jelentős társadalmi feszültség alakult ki azután, hogy nyilvánosságra került a testkamera-felvétel arról, hogyan kezelték a rendőrök a 18 éves Henry Nowak meggyilkolását – írja az Euonews. A tragédia után több ezres tiltakozások kezdődtek Southamptonban, amelyek részben erőszakba torkollottak.
Az eset még 2025. december 3-án történt Southamptonban. A 18 éves egyetemista, Henry Nowak hazafelé tartott barátaival töltött este után, amikor Vickrum Digwa, a 23 éves szikh férfi rátámadt és többször megszúrta egy 21 centiméteres rituális tőrrel. Az egyik szúrás a szívét érte. Nowak a helyszínen életét vesztette.
A közelben lakók azonnal kihívták a rendőrséget, miután meghallották a fiatalember segélykiáltásait. Mire a Hampshire-i rendőrség járőrei kiérkeztek, Digwa anyja már elrejtette a fegyvert, a férfi pedig azt állította, hogy ő volt az áldozat: egy rasszista támadásé. Digwa szerint Nowak megütötte, rasszista megjegyzéseket tett rá és letépte a turbánját.
A Nowak család hozzájárulásával nyilvánosságra hozott rendőrségi felvételek hatalmas felháborodást keltettek. A videón látható, hogy a kiérkező rendőrök hitelt adtak Digwa állításának, és a súlyosan vérző, földön fekvő Nowakot gyanúsítottként kezelték.
Nowak kilencszer mondta el, hogy őt szúrták meg, de az egyik rendőr cinikusan reagált: „Nem hiszem azt, haver.”
A felvételen az is látható, hogy a rendőrök bilincsbe verték a haldokló fiút, megpróbálták felrángatni, majd a földön vonszolták, miközben Nowak többször kétségbeesetten kiáltotta: „Nem kapok levegőt!”
Csak miután Nowak elvesztette az eszméletét, vették le róla a bilincset és kezdtek újraélesztésbe. Mentőt csak később hívtak.
A testkamera-felvételek nyilvánosságra hozatala után heves bírálatok érték a rendőröket a segítségnyújtás elmulasztása és a rasszista elfogultság miatt.
Június 2-án a bíróság Digwát emberölésért életfogytiglanra ítélte, minimum 21 év letöltendő szabadságvesztéssel. Az ítélet után azonban elszabadultak az indulatok. Több ezer, főleg fehér brit tüntető vonult az utcára „Igazságot Henrynek!” jelszóval. A demonstrációk Southamptonban, különösen a Portswood rendőrőrs közelében és Digwa családjának környékén zajlottak. A tiltakozók kövekkel, téglákkal, székekkel, kukákkal és üvegekkel dobálták a rendőröket, és összecsaptak a hatóságokkal. A zavargásokban 11 rendőr sérült meg.
Tommy Robinson (valódi nevén Stephen Yaxley-Lennon) és Nigel Farage is a helyszínre érkezett. Robinson rasszizmussal vádolta a rendőrséget, és azt mondta, ha Henry nem lett volna fehér, nem bilincselték volna meg. Farage a Nowak család „méltóságteljes” viselkedését dicsérte, de egyben „hideg dühöt” kért a társadalomtól, és bírálta a rendőrségben kialakult félelmet a rasszizmus-vádaktól
Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök viszont inkább Farage-ot és a tüntetőket bírálta, mondván, hogy „megosztottságot szítanak”. Shabana Mahmood belügyminiszter „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte a tüntetők viselkedését, és hangsúlyozta, hogy semmi sem igazolhatja a zavargásokat.
Nyitókép forrása: Justin Tallis / AFP
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