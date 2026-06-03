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méhkerék közlekedési baleset rendőr

Szolgálatteljesítés közben vesztette életét egy békési rendőr

2026. június 03. 20:04

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a magyar rendőrség közössége megrendülten búcsúzik kollégájától.

2026. június 03. 20:04
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Tragikus közlekedési balesetben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának járőrparancsnoka. A rendőrség tájékoztatása szerint 

a 34 éves rendőr június 3-án, Méhkeréken teljesített szolgálatot, amikor halálos közúti közlekedési baleset érte.

Szöllősi Tamás 1991. december 30-án született Gyulán. Rendőri pályafutását 2011-ben kezdte, járőrként a Szarvasi Rendőrkapitányság állományában szolgált. Az évek során több előléptetésben részesült: 2019-től járőrvezetőként, majd 2021-től járőrparancsnokként dolgozott a közlekedésrendészet kötelékében. Munkáját elhivatottsággal és szakmai felkészültséggel végezte, amelyet az is jelez, hogy 2026 májusában, a rendőrség napja alkalmából soron kívül rendőr zászlóssá léptették elő.

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A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a magyar rendőrség közössége megrendülten búcsúzik kollégájától, és együttérzését fejezte ki az elhunyt családjának, hozzátartozóinak.

Nyitókép: police.hu

 

Összesen 1 komment

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Potymog
2026. június 03. 20:43
Nyugodjon békében.
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