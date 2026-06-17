Lezárult a hajtóvadászat: Budapesten csaptak le a szlovák ATM-robbantóra

Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon. A közlemény szerint Szlovákiában 2026 májusában több pénzkiadó automatát robbantott és fosztott ki egy férfi, aki később autóval Magyarországra jött, és a fővárosban, egy IX. kerületi ingatlanban húzta meg magát.

A szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki. A felderítés eredményeként – a Terrorelhárítási Központ támogatásával – június 12-én egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett, 28 éves szlovák állampolgárt.