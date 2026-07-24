Magyar Péter leköpése után egy nappal a TEK vette át a tiszás kormányfő személyi védelmét

A 24.hu értesülése szerint egy nappal azután, hogy a Nyugati pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón egy férfi leköpte Magyar Pétert, változás történt a miniszterelnök személyi védelmében.

Az RTL Híradójának az ORFK még csütörtökön azt közölte, hogy nem tervezik a védelem megerősítését,