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terrorelhárítási központ tek orfk készenléti rendőrség Magyar Péter védelem miniszterelnök

Magyar Péter leköpése után egy nappal a TEK vette át a tiszás kormányfő személyi védelmét

2026. július 24. 11:03

A 24.hu értesülése szerint.

2026. július 24. 11:03
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A 24.hu értesülése szerint egy nappal azután, hogy a Nyugati pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón egy férfi leköpte Magyar Pétert, változás történt a miniszterelnök személyi védelmében.

Az RTL Híradójának az ORFK még csütörtökön azt közölte, hogy nem tervezik a védelem megerősítését,

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a lap információi szerint azonban péntektől már a Terrorelhárítási Központ (TEK) felel a kormányfő személyi biztosításáért a Készenléti Rendőrség helyett.

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A 24.hu megkeresésére a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a kormány döntése nyomán átalakulás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, amint az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja.

A tárca közlése szerint az átszervezések előkészítése már zajlik a rendvédelmi szervek között. A tervezet alapján a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó, újjászervezett TEK feladata lesz, a változások pedig a jogszabály kihirdetését követően lépnek hatályba.

A minisztérium nem válaszolt arra, hogy a gyors váltás összefüggésben áll-e a Nyugati pályaudvaron történt incidenssel, ugyanakkor nem cáfolta, hogy Magyar Péter védelmét már a TEK látja el.

Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, nem kér fokozott személyi védelmet. A közösségi oldalán azt írta:

Nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet! Ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet. Szeretnék ember maradni az emberek között. Teszem, amíg tudom.”

Mindezeket megelőzően pedig így:

nem tart igényt a TEK szolgálatára, és személyi védelmét a jövőben a Készenléti Rendőrség látja majd el.

A kormány június 18-án jelentette be, hogy a rendőrségnél szervezeti átalakításokat hajtanak végre a párhuzamosságok megszüntetése érdekében. A tervek szerint a jelenlegi TEK önálló szervezeti egységként megszűnik, és az ORFK irányítása alatt, várhatóan szeptembertől működik tovább megújult szervezeti formában.

Navracsics Tibor korábbi fideszes miniszter, tárcavezető a hírre reagálva azt írta közösségi oldalán: „Ugye mindenki emlékszik: először úgy volt, hogy csak a gonosz Fidesz tartotta szükségesnek a miniszterelnök védelmét, az új miniszterelnök annyira népközeli, hogy védeni sem kell. Aztán úgy volt, hogy jó, védeni kell, de az biztos, hogy nem a TEK fogja, mert az fideszes különhadsereg. Aztán lassan visszakullogunk a kályhához.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

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Összesen 65 komment

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Sorrend:
ugynok007-2
2026. július 24. 13:09
Milyen TEK? Amit feloszlatott? Egyébként kár, hogy csak leköpték, ha igaz, hogy spontán volt, mert bőven megérdemelt volna egy kosár záptojást a fejére. Tele ment a gatyája? Félti azt a szaros, gőgös, pszichopata fejét? Várom, hogy végre valaki, vagy valakik móresre tanítsák. Addig is Dobbanjon!
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 24. 13:06
salátás 2026. július 24. 12:48 Beszartak-a-fideszesek 2026. július 24. 12:35 látva a szellemi szinted abszolút nem csodálkozok, hogy tiszás vagy Hol írtam, hogy tiszás vagyok? Látod, ezért nevezik a fajtád egybites kretén baromnak: ha nem fideszes, akkor biztos tiszás/dk-s/hazaáruló. :)
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a straight cold player
2026. július 24. 12:54
,,A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott..."
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zsocc44
2026. július 24. 12:54
Próbáljuk ki! Kell-e védeni a zakkant páviánt. Csak pár napig lófráljon védelem nélkül! Meglátjuk szereti a nép Julien királyt, Mákosi Ratyit ennyire?!
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1
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