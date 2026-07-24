Magyar Péter leköpése után egy nappal a TEK vette át a tiszás kormányfő személyi védelmét

Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert
A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
A 24.hu értesülése szerint.
A 24.hu értesülése szerint egy nappal azután, hogy a Nyugati pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón egy férfi leköpte Magyar Pétert, változás történt a miniszterelnök személyi védelmében.
Az RTL Híradójának az ORFK még csütörtökön azt közölte, hogy nem tervezik a védelem megerősítését,
a lap információi szerint azonban péntektől már a Terrorelhárítási Központ (TEK) felel a kormányfő személyi biztosításáért a Készenléti Rendőrség helyett.
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A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
A 24.hu megkeresésére a Belügyminisztérium azt válaszolta, hogy a kormány döntése nyomán átalakulás kezdődik a rendvédelmi szerveknél, amint az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elfogadja.
A tárca közlése szerint az átszervezések előkészítése már zajlik a rendvédelmi szervek között. A tervezet alapján a személyi védelem teljes egészében az ORFK középirányítása alá tartozó, újjászervezett TEK feladata lesz, a változások pedig a jogszabály kihirdetését követően lépnek hatályba.
A minisztérium nem válaszolt arra, hogy a gyors váltás összefüggésben áll-e a Nyugati pályaudvaron történt incidenssel, ugyanakkor nem cáfolta, hogy Magyar Péter védelmét már a TEK látja el.
Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, nem kér fokozott személyi védelmet. A közösségi oldalán azt írta:
Nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet! Ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet. Szeretnék ember maradni az emberek között. Teszem, amíg tudom.”
Mindezeket megelőzően pedig így:
nem tart igényt a TEK szolgálatára, és személyi védelmét a jövőben a Készenléti Rendőrség látja majd el.
A kormány június 18-án jelentette be, hogy a rendőrségnél szervezeti átalakításokat hajtanak végre a párhuzamosságok megszüntetése érdekében. A tervek szerint a jelenlegi TEK önálló szervezeti egységként megszűnik, és az ORFK irányítása alatt, várhatóan szeptembertől működik tovább megújult szervezeti formában.
Navracsics Tibor korábbi fideszes miniszter, tárcavezető a hírre reagálva azt írta közösségi oldalán: „Ugye mindenki emlékszik: először úgy volt, hogy csak a gonosz Fidesz tartotta szükségesnek a miniszterelnök védelmét, az új miniszterelnök annyira népközeli, hogy védeni sem kell. Aztán úgy volt, hogy jó, védeni kell, de az biztos, hogy nem a TEK fogja, mert az fideszes különhadsereg. Aztán lassan visszakullogunk a kályhához.”
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP