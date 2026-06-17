Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
állatokat macskákat Vietnám hálózat hatóság

Több mint 400 levágásra szánt macskát mentettek meg Vietnámban

2026. június 17. 08:19

Az évek óta működő állattolvaj-hálózat tagjai lopott állatokat adtak el a húsipar számára.

2026. június 17. 08:19
null

Több mint 400 élő macskát mentettek meg Vietnámban, miután a hatóságok múlt csütörtökön felszámoltak egy évek óta működő állattolvaj-hálózatot Ho Si Minh-város környékén – írta meg a BBC. A rendőrség az összehangolt rajtaütések során kilenc gyanúsítottat vett őrizetbe, akik beismerték, hogy három éven keresztül lopták az állatokat, majd a húsipar számára értékesítették őket.

Az akció során az egyik telephelyen mintegy 400 élő macskát találtak, emellett 80, jégbe fagyasztott macskatetem is előkerült. 

Egy másik helyszínen további 21 állatot foglaltak le a hatóságok. A gyanúsítottak a rendőrség szerint az elmúlt három évben Dél-Vietnám több térségében csapdáztak és gyűjtöttek macskákat. Az ellopott állatokat gyűjtőhelyekre vitték, majd két-három naponta továbbadták kereskedőknek. A bűnbanda azután került a hatóságok látókörébe, hogy Ho Si Minh-városban megszaporodtak a kisállatlopások.

A Humane World for Animals nevű nemzetközi állatvédő szervezet keddi közleménye szerint az ellopott macskák közül mintegy negyvenet már sikerült visszajuttatni a gazdáikhoz.

Nyitókép: BAY ISMOYO / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haifisch
2026. június 17. 09:50
Jó kis pho leves...csirkével, marhából, vagy nem.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. június 17. 09:44
Hiány lesz a macskakolbászból, még most fel kell vásárolni az elérhetőt
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. június 17. 08:32
És most mi lesz? Szabadon engedik a macskákat, hogy mindenféle kórokat és baculusokat terjesszenek? Hogy szaporodjanak és legyen az utcákon egymillió macska? Sajnálom, hogy már Vietnámba is beköszöntött ez a korszak...
Válasz erre
3
1
20260412
2026. június 17. 08:30
Máskultúra, más gasztronómia. A migránssal nem a bőrszín miatt van probléma.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!