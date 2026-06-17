Több mint 400 levágásra szánt macskát mentettek meg Vietnámban

Több mint 400 élő macskát mentettek meg Vietnámban, miután a hatóságok múlt csütörtökön felszámoltak egy évek óta működő állattolvaj-hálózatot Ho Si Minh-város környékén – írta meg a BBC. A rendőrség az összehangolt rajtaütések során kilenc gyanúsítottat vett őrizetbe, akik beismerték, hogy három éven keresztül lopták az állatokat, majd a húsipar számára értékesítették őket.

Az akció során az egyik telephelyen mintegy 400 élő macskát találtak, emellett 80, jégbe fagyasztott macskatetem is előkerült.

Egy másik helyszínen további 21 állatot foglaltak le a hatóságok. A gyanúsítottak a rendőrség szerint az elmúlt három évben Dél-Vietnám több térségében csapdáztak és gyűjtöttek macskákat. Az ellopott állatokat gyűjtőhelyekre vitték, majd két-három naponta továbbadták kereskedőknek. A bűnbanda azután került a hatóságok látókörébe, hogy Ho Si Minh-városban megszaporodtak a kisállatlopások.