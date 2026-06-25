Másfél milliárd eurós fejlesztési program elindítását jelentette be Kapitány István (VIDEÓ)

Elindul a másfél milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére; a pályázat most nyílik meg – jelentette be Kapitány István csütörtöki videóüzenetében.

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette: a beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.