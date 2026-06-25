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kapitány istván hálózat program villamosenergia

Másfél milliárd eurós fejlesztési program elindítását jelentette be Kapitány István (VIDEÓ)

2026. június 25. 14:23

A beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat.

2026. június 25. 14:23
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Elindul a másfél milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére és megerősítésére; a pályázat most nyílik meg – jelentette be Kapitány István csütörtöki videóüzenetében.

A gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán bejelentette: a beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé.

Kiemelte: a villamosenergia szerepe évről évre nő, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint az épületek fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van.

Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon”

– fogalmazott, hozzátéve: a megújuló energiaforrások részesedése folyamatosan növekszik a hazai villamosenergia termelésben, ami hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. Emellett a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások hosszú távon az importfüggőség mérséklését és a gazdaság versenyképességének erősítését is szolgálhatják. Éppen ezért stratégiai jelentőségű az áramellátás biztonsága. Ehhez megbízható, korszerű villamosenergia hálózatra, valamint sokszínű energiatermelési forrásokra van szükség – húzta alá.

A villamosenergia hálózat olyan az energiarendszer számára, mint az úthálózat a közlekedésben. Nem elég több járművet forgalomba állítani, az utaknak is el kell bírniuk a növekvő forgalmat, ugyanez igaz az energiára is. Ahhoz, hogy új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények épülhessenek Magyarországon, a hálózatot is fejleszteni kell. Az európai uniós forrásoknak köszönhetően most fel lehet gyorsítani ezeket a fejlesztéseket. Ennek részeként 1,5 milliárd euró értékben indítanak programot a Magyar Villamosenergia Hálózat fejlesztésére – fejtette ki.

„A jövő energiarendszere nagyobb biztonságot és több lehetőséget is jelent Magyarország számára, ezen dolgozunk”

– fogalmazott.

A pályázati kiírás szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében megjelent „Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása” című felhívás tervezett keretösszege 26,6 milliárd forint, a támogatás mértéke 100 százalék. A felhívás keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által villamos energia elosztásra kiadott működési engedéllyel rendelkező társaságok: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt., ELMÜ Hálózati Kft., MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft., MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. nyújthatnak be kérelmet 2026. július 2. 9 órától 2026. július 15. 23.59-ig.

Szintén július 2-től július 15-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a 479,9 milliárd forint keretösszegű, „Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében” című pályázatra. A felhívás keretében támogatható az átviteli hálózat, valamint az elosztóhálózat fejlesztése a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növelése és az időjárásfüggő megújuló (kiemelten napelemes) rendszerek integrációjának elősegítése érdekében. A támogatás mértéke a villamosenergia-elosztói engedélyes társaságoknak maximum 75 százalék, a villamosenergia-átviteli engedélyes társaságoknak maximum 90 százalék.

Erre a pályázatra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamosenergia-elosztói, valamint -átviteli engedéllyel rendelkező társaságok, így a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt., az ELMÜ Hálózati Kft., az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft., az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. nyújthat be támogatási kérelmet.

Kapitány István videóüzenete

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 19 komment

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madre79
2026. június 25. 14:58
Máshol megszüntetik ez a pali meg most szór oda fölöslegesen egy csomó pénz! Ha jól tudom mi exportáltuk az áramot!
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strz-123
2026. június 25. 14:57
Még véletlenül se a legtisztább és legolcsóbb energia, az atom fejlesztésének irányába haladjunk - végül is azzal elérhetővé válna hogy kis mértékben szoruljunk behozatalra. De az atomerőművek építésével járna, és valamiért a globalisták inkább a napenergiás házierőművek felé terelik a kis államokat a megválasztatott bábjaikon keresztül. Ami ugyan a német példán jól látszik hogy nem megoldás, max kisegítés. De semmi baj. Mi gond lehet abból, hogy ugyanazokat a hibákat elkövetjük amik nyugaton már bizonyosan nem oldották meg az eredeti problémát de okoztak érdekes újabbakat? Mit várunk a Shell helyi Kapitányától, mint hogy ugyanazokat a globális játszmákat behozza ide amik nyugaton is mennek? Mondjuk legalább a az alföldet nem borítjuk be semmire sem jó de legalább természet pusztító szélerőművekkel...az is valami ha azt megússzuk. Az a lényeg hogy ne a biztos atomenergiába fektessünk, ami tutira megoldaná a problémát, tiszta, állandó, kiszámítható.
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Partikula
2026. június 25. 14:53
A Siemens lefizette a szelet hogy fújjon.
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1
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cakoko
•••
2026. június 25. 14:53 Szerkesztve
Megkérhetném a feleket, hogy ne a fészbukon tegyék közzé az egész országra vonatkozó értesüléseiket és kinyilatkozásukat. Történetesen nem járok a fészbukra, mert utálom. Csak Youtube-ot nézek. Tegyék fel oda is. Különben nem talál meg. Egy youtube-csatorna létesítésére kérném a minisztériumokat.
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