Több tízezer autóst figyelmeztetett a NAV: két hét maradt a fizetésre

A hivatal szerint a részletfizetés legegyszerűbben a NAV Mobil alkalmazásban kérhető, ez egyben a legnépszerűbb kérelmezési mód is. Az eddig beérkezett csaknem 37 ezer kérelemből mintegy 32 ezer az alkalmazáson keresztül érkezett. A kérelmezőnek csak azt kell megadnia, hány hónap alatt szeretné rendezni az adót, a legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést pedig a NAV automatikusan bírálja el. A kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek ugyanakkor egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól.

Azok is használhatják a NAV Mobil alkalmazást, akik nem kérnek részletfizetést, de még nem fizették be az adót, mivel az appban bankkártyával is egyszerűen teljesíthető a befizetés. Az összeget átutalással is lehet rendezni az adószám vagy az adóazonosító jel feltüntetésével a 10032000 01079160 számú gépjárműadós számlára. Ha valakinek nincs meg a határozata, a NAV gépjárműadó kalkulátorával a teljesítmény és a gyártási év alapján kiszámolhatja a fizetendő összeget.