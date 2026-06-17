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nav nemzeti adó és vámhivatal összeg gépjárműadó kérelem

Több tízezer autóst figyelmeztetett a NAV: két hét maradt a fizetésre

2026. június 17. 06:06

A NAV külön felhívta a figyelmet arra, hogy a június 30-ai határidő jogvesztő, vagyis a késedelem később igazolási kérelemmel sem menthető ki.

2026. június 17. 06:06
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Már csak két hetük maradt azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akik még nem fizették be a gépjárműadót, és egy összegben nem tudják rendezni a tartozásukat – írta meg az ATV.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint legkésőbb június 30-ig kérhető a magánszemélyeknek automatikusan járó, legfeljebb öthavi, pótlékmentes részletfizetés.

Idén csaknem 37 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadó után kérve részletfizetést. A NAV külön felhívta a figyelmet arra, hogy a június 30-ai határidő jogvesztő, vagyis a késedelem később igazolási kérelemmel sem menthető ki.

A hivatal szerint a részletfizetés legegyszerűbben a NAV Mobil alkalmazásban kérhető, ez egyben a legnépszerűbb kérelmezési mód is. Az eddig beérkezett csaknem 37 ezer kérelemből mintegy 32 ezer az alkalmazáson keresztül érkezett. A kérelmezőnek csak azt kell megadnia, hány hónap alatt szeretné rendezni az adót, a legfeljebb öthavi pótlékmentes részletfizetést pedig a NAV automatikusan bírálja el. A kérelmet nem kell indokolni, és a hivatal a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A cégek ugyanakkor egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól.

Azok is használhatják a NAV Mobil alkalmazást, akik nem kérnek részletfizetést, de még nem fizették be az adót, mivel az appban bankkártyával is egyszerűen teljesíthető a befizetés. Az összeget átutalással is lehet rendezni az adószám vagy az adóazonosító jel feltüntetésével a 10032000 01079160 számú gépjárműadós számlára. Ha valakinek nincs meg a határozata, a NAV gépjárműadó kalkulátorával a teljesítmény és a gyártási év alapján kiszámolhatja a fizetendő összeget.

A NAV arra is figyelmeztetett, hogy aki nem fizet és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, emellett a forgalmi engedélyt is kockáztatja, mert a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból. A gépjárműadóval kapcsolatos részletes információk a NAV honlapján érhetők el.

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

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Összesen 2 komment

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cint04
2026. június 17. 06:11
faszkivan aki kitalálta hogy ne küldjenek csekket menjen anyjába. Lehet drágább de sokkal kevésbé felejti el az ember plusz a postának is bevétel
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