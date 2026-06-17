Magyar Péter és a Mandiner: sajtószabadság helyett komcsi államosítás?

valójában a közmédiát sem kívánja a kormánytól mentesen működtetni,

hisz ha egy frissen megszerzett hírportálon „ők” akarják megmondani, mi legyen a tartalom, miért ne akarnák megmondani azt a közmédiának is. Vagy csak majd informálisan elvárják az igazodást s ilyesmik.

Függetlenség és propaganda

Elvégre Magyar Péter a „független-objektív” médiát is nehezen viselte, beszólt a 444-nek, a Telexnek, ott kommentelgetett és kommentelget, amikor nem tetszik, hogy nem róla írnak, vagy nem azt írják róla, amit ő szeretne. Más kérdés, hogy a „független-objektív” médiumok, például a HVG, de mások is, ideológiai elköteleződései nyomán és amúgy is felszopó üzemmódban vannak Magyar Péterrel kapcsolatban (lásd a HVG címlapját, amin Magyar Péter Batthyányként ábrázolják, miközben Orbánt 2010-ben a parlament kupolájával a fején „mutatták be”).

Magyar Péter felszopása a HVG választások utáni címlapján

Szóval a „független-objektív” média nem független sem a tulajdonosaitól, sem az olvasóitól, sem a saját ideológiájától, és nem is tud az lenni. Persze az ő értelmezésükben a független-objektivitás eddig a kormánytól való függetlenséget jelentette, de ez most megszűnni látszik. Ha más nem, a személyes elköteleződéseik és szimpátiáik nyilvánvalóan nem semlegesek, és nem is tudnak azok lenni. Aztán ott az ATV, aminek Magyar Péter azt mondta, hogy nem lesz rá szükség a közmédia miatt.

Az nem jutott eszébe, hogy esetleg ezt majd a piac eldönti.

Magyar Péterről persze jellemvonásai miatt nem tudjuk, hogy mikor mond igazat és mikor hazudik. A fenyegetései mögött pedig nem biztos, hogy van kredit. Megfenyegette a közjogi méltóságokat, hogy baj lesz, ha nem mondanak le. Nem mondtak le, Sulyok Tamás sem, és most Magyar Péter, aki valószínűleg azt gondolta, majd az ő szavára egyszerre mozdulnak és lelépnek, vakarhatja a fejét, hogy mit tegyen. Kétharmaddal persze le tudja őket váltani, de hát az szembemegy a szent európai normákkal és az előző harminc év magyar gyakorlatával, elvileg tiltakoznia kellene az EU-nak és a Velencei Bizottságnak is (az a tippem, hogy nem fognak tiltakozni).

Mindenesetre várjuk a MÚOSZ, a nemzetközi újságírószervezetek és a „független-objektívek” tiltakozását, meg a Mérték Médiaelemző Műhelyét Polyákkal, meg Bajomi-Lázár Péterét és másokét.

Nyilván nem fognak tiltakozni, mivel az ő fejükben vannak ők, akik „valódi újságírók”, meg a jobboldaliak, akik csak „propagandisták”. Bár ugye a propaganda szótári definíciója az, hogy „nézetek szisztematikus terjesztése”, tehát ilyen értelemben a baloldali „független-objektív” médiumok is propagandisták, sőt, Magyar Péter is az.

Magyar Értelmező Kéziszótár: a propaganda

„Eszméknek, tanoknak, nézeteknek, politikai elméleteknek szóban v. írásban, ill. más módon (rádió, film stb. útján) való céltudatos, tervszerű hirdetése, megismertetése és terjesztése, népszerűsítése.”

„Vkinek, vminek az emberekkel való elfogadtatása, megkedveltetése tervszerű népszerűsítéssel.”

Ebben az értelemben propaganda a 444, a Telex, a Válasz Online, a Magyar Hang és mindenki, mivel szisztematikusan terjesztenek nézeteket. Magyar Péterről nem tudom, mert alapvetően elvtelennek tartom, de például szisztematikusan terjeszti a saját személyi kultuszát meg a Fidesz-ellenességet, tehát propagandista.

Összegezve: Magyar Péter igényt tart egy kommunista módra államosított, einstandolt hírportálra, aminek tartalmát törvényellenesen „ők” határoznák meg, amiből az következik, hogy a közmédiát sem fogja elengedni, ami nem lesz nagy meglepetés.

És persze továbbra is csesztetni fogja a egész médiaspektrumot, ahogy eddig tette.

Érdekes, hogy amikor Donald Trump rendszerint beszólt a médiának a Twitteren/X-en, akkor az ellen hogy felháborodott „a szakma”, illetve azt mondták, ez rangon aluli egy amerikai elnök részéről, meg fenyegetés. Ha Magyar Péter csinálja ugyanezt kommentben, az nem kap ilyen éles kritikát.

Magyar Péter eddig is projektált – érti, aki érti.

A Mandiner a Konzervatóriummal és Jobbklikkel együtt 2010 előtt volt Ufi és Reakció néven magazin, aztán jobboldali hobbiblog, amiből felépítettük a hírportált. Szóval láttunk és átéltünk már sok mindent. Dolgozunk tovább.

Emellett elképedve, máskor jót mulatva nézzük Magyar Péter – mondjuk így – éretlenségről tanúságot tevő parlamenti viselkedését.