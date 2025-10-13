Magyar Péter most épp a Mandinert propagandázza, de nemrég még a kérdéseket is át akarta írni egy nekünk adott interjúban

Újabb hazugságon értük Magyar Pétert: nem igaz, hogy ne hívnánk tiszás politikusokat műsorainkba
Arról nem mi tehetünk, hogy a Tisza Párt elnöke minden kollégáját eltiltotta a szerepléstől.
Bár a Blikknél és a HVG-nél Magyar simán kivágatott, kihúzatott részeket már megjelent anyagokból, a Mandinernél pár éve nem járt sikerrel, amikor igyekezett „kicsit pozitívabbra hangolni” a vele készült interjút. Most épp azért propagandázza a Mandinert, mert merészeltünk egy ellenzéki politikussal interjút készíteni.
(Nyitókép: Ficsor Márton)
Furcsa vitába keveredett a Mandiner 2020 augusztusában Magyar Péterrel, a Diákhitel Központ Zrt. egykori vezetőjével, aki egy Gulyás Mártonnak adott interjúval, valamint a feleségéről titokban készített hangfelvétellel robbant be a magyar belpolitikába tavaly februárban. És aki most épp
a Mandinert azért propagandázza, mert merészeltünk interjút készíteni egy ellenzéki politikussal, Dúró Dórával.
Ezt is ajánljuk a témában
Arról nem mi tehetünk, hogy a Tisza Párt elnöke minden kollégáját eltiltotta a szerepléstől.
Ezt is ajánljuk a témában
Felháborító arcátlanságok, amelyek egyaránt a Tisza Párt jelenlegi vezetőjéhez köthetők.
Magyar „öntudatra ébredése” óta propagandistázza (mások mellett) lapunkat, a Mandinert negatív színben szerepeltette már a március 15-i, első tüntetésének kivetítőjén is. A feleségével, Varga Judittal való veszekedésükről készült rendőrségi jelentést ismertető cikkünkre reagálva a Mandiner lapigazgatóját is propagandistának nevezte, amikor kommentjében így fogalmazott: „De hát ez a propagandistáknál és bűnözőknél mit se számít, ugye Szalai Zoli?”
Korábban,
a Gulyáságyú médiának adott interjúban egyenesen szennylapnak nevezte lapunkat,
azzal vádolva bennünket, hogy hazug állításokat fogalmazunk meg vele kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Varga Judit drámai kiáltása: „Engedj el!!” Magyar Péter: „Az egész kormányt megbuktatom, ez lesz az évszázad válása, az ország botránya!”
Csakhogy egy közel négy évvel ezelőtti eset némileg más megvilágításba helyezi ezt a harcos kiállást. Akkoriban Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként több lapnál is elérte, hogy készüljön vele interjú, esetleg még a címlapokra is felkerüljön –
olyannyira eredményesen érvényesítette érdekeit, hogy a Demokratában és a Figyelőben sikerült ugyanazon a héten, egy nap eltéréssel a címlapra kerülnie,
de Magyart behívták ekkor az ATV-be is, valamint másfél héttel korábban több más lap is a címlapján szerepeltette a vele készült anyagot.
Noha az apropó megvolt, hiszen ekkor terjesztette ki a kormány a diákhitelezést a szak- és felnőttképzés területére, információink szerint még fideszes körökben is sokan megmosolyogták a sajtóban nyomuló Magyar Péter médiaturnéját.
Magyar Péter ekkor kereste meg egy címlapos interjú ötletével a Mandinert is. Udvariasan jeleztük neki, hogy – miután címlapkérdésekben kizárólag a szerkesztőségé a döntési jog – egészen biztosan nem fog – a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Figyelő és a Demokrata mellett/után – a Mandiner címoldalára is kikerülni, Magyar végül lemondott a címlapról, megelégedett egy interjúval a hetilapban. Részünkről is rendben volt a dolog, hiszen a diákhitel sokak számára fontos kérdés.
Gondoltuk, csinálunk egy informatív beszélgetést.
Kolléganőnk, Szalai Laura ennek szellemében igyekezett érveltető, a magyar diákokat, hallgatókat érdemben érintő kérdéseket feltenni; ez azonban már nem tetszett Magyar Péternek. Első levelében, amelyet az elkészült interjú láttán fogalmazott, annyit írt, hogy:
„Köszönöm, intézem. Igyekszem majd kicsit pozitívabbra hangolni.”
Ezután azonban nem pusztán „kicsit pozitívabbra hangolta” a szöveget, hanem teljesen átírta azt. Sőt, az elmúlt időszakban Rogán-műveket emlegető Magyar azt gondolta, nemcsak a válaszok tartoznak az ő felelősségi körébe, hanem
nyugodtan átírhatja vagy kihúzhatja a számára kellemetlen kérdéseket is.
Az eredeti kérdéssorunk így nézett ki:
Íme Magyar Péter saját kérdéssora (saját magához):
A változáskövető szerinti 31 módosítás alapján Magyar gyakorlatilag teljesen átírta a szöveget, ami úgy lett picivel hosszabb, hogy kevesebb kérdést hagyott bent (7651 leütésről 8165 leütésre hízott az interjú); pedig kértük, hogy ne nőjön a terjedelem, hiszen egy nyomtatott lapnál erősek a terjedelmi korlátok.
A „picit finomabbra hangolásból” az lett, hogy Magyar a következő levelében már maga is azt mondja, hogy „teljesen újra írtam. Remélem nem gond és a hossza is megfelelő.” Ezután kolléganőnk azt kérte Magyartól, hogy az eredeti kérdéseink ne változzanak, és a válaszok is maradjanak hasonlóbbak az eredetihez.
Erre válaszul kapott egy terjedelmes levelet, amiben Magyar hét pontba szedte a kifogásait, megjegyezve, hogy így a részéről nem járul hozzá a beszélgetés megjelentetéséhez,
csak a saját verzióját hajlandó elfogadni – és ezt jelzi majd a főszerkesztőnek is.
Magyar a levelében az újságírót számon kérve, kioktatva kijelentette, hogy „8 kérdésből 4 negatív felütéssel közelíti meg a diákhitelezést, miközben az azon kevés politikai termék közé tartozik, amelyek mindenki által elismerten hasznosak. Nem hiszem, hogy arról kellene szóljon egy interjú, hogy én próbálok tényekkel nem alátámasztott prekoncepciókat cáfolni (honnan gondolod például, hogy a többség fejében egyenlő a diákhitel a biztos eladósodottsággal? van erre vmilyen felmérésed?)” A kérdező szándéka sosem a saját prekoncepcióinak erőltetése egy interjúban. Jelen esetben sem így járt el kollégánk akkor, amikor a diákhitel-konstrukcióval szemben felhozott kritikákra reagáltatta az ezért felelős állami cég vezetőjét, aki válaszaiban tényszerűen cáfolhatja a kritikusok „prekoncepcióit”.
Magyar azt is megkérdezi kollégánktól, hogy „való igaz, hogy még mindig magas a felsőoktatási lemorzsolódás (részben anyagi okok miatt), de biztos, hogy ezt kell fejtegetni a Mandiner hasábjain? Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesűljön?”
A levél végén pedig az indoklása is hasonló, mégpedig a következő volt:
„Összességében én úgy látom, hogy eredeti formájában az interjú indokolatlanul negatív színben tünteti fel a hallgatói hitelezést, amely az első Orbán-kormány egyik legfontosabb és legsikeresebb politikai terméke volt. A negatív kérdések mellett van 2 indifferens és talán kettő releváns és
az egész interjú olyan kissé mint egy rendőrségi jegyzőkönyv.
Nem vitatom, hogy ezek a mondatok hangzottak el, de sajnos, ami szóban elfogadható, az írásban sokszor pongyolának és összefüggéstelennek hat. Pont ezért vettem a fáradtságot arra, hogy egy koherens anyagot alakítsak belőle. Sajnálom, hogy ez számotokra probléma.”
Végül az ominózus interjú egyáltalán nem is jelent meg az akkori lapszámunkban. Úgy látszik, a 2020-as Magyar Péternek akkor nem volt elég barátságos és alákérdező a Mandiner.
Érdekesség egyébként, hogy az, ami nem ment Magyarnak a Mandinernél, nevezetesen, hogy átszerkesztesse a róla készült anyagot, az láthatóan működik a Blikknél és a HVG-nél. Tavaly történt, hogy Magyar utasításait a Blikk katonásan követte, amikor a politikus kivágatta a róla szóló videóból azt a részt, ahogy akkori élettársa, Vogel Evelin arról beszél, hogy külföldiek is segítettek a logójuk tervezésében. De Magyar a HVG cikkeit is átíratta utólag, ha úgy tartja kedve. A Media1 derítette ki, hogy Magyar Gyurcsányt szidta egy HVG-interjúban, majd a cikk megjelenése után inkább kihúzatta Gyurcsány nevét az anyagból.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterék gondosan cenzúrázták a róluk szóló propagandafilmet, így kimaradt belőle, hogy külföldiek is segítettek nekik.
Ezt is ajánljuk a témában
A Hvg meg ki is húzta.
De korábban a köztelevízió épületéhez is hívott össze tüntetést, ugyancsak az állítólagos propaganda ellen, úgy, hogy az M1 több alkalommal hívta hiába vitázni őt és EP-képviselőit, végül a tévében és a Kossuth rádióban is meghívták nyilatkozni, ahol azonban kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni.
Ami pedig a diákhiteles éveket illeti: tavaly napvilágot látott a KEHI korabeli vizsgálata, ami súlyos szabálytalanságokat tárt fel az akkor Magyar Péter által igazgatott intézményben.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter továbbra sem érzi magát felelősnek az ügyben és pert emleget.
Ezt is ajánljuk a témában
Nahát, ezek szerint a kétfogú tájékozatlan nyuggerek pártja valójában egy tekintélyes tehetségbázis, ahonnan fiatalos, intelligens és gerinces messiások bukkanhatnak elő bármelyik pillanatban! Francesca Rivafinoli írása.