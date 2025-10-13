Magyar Péter most épp a Mandinert propagandázza, de nemrég még a kérdéseket is át akarta írni egy nekünk adott interjúban

Magyar a levelében az újságírót számon kérve, kioktatva kijelentette, hogy „8 kérdésből 4 negatív felütéssel közelíti meg a diákhitelezést, miközben az azon kevés politikai termék közé tartozik, amelyek mindenki által elismerten hasznosak. Nem hiszem, hogy arról kellene szóljon egy interjú, hogy én próbálok tényekkel nem alátámasztott prekoncepciókat cáfolni (honnan gondolod például, hogy a többség fejében egyenlő a diákhitel a biztos eladósodottsággal? van erre vmilyen felmérésed?)” A kérdező szándéka sosem a saját prekoncepcióinak erőltetése egy interjúban. Jelen esetben sem így járt el kollégánk akkor, amikor a diákhitel-konstrukcióval szemben felhozott kritikákra reagáltatta az ezért felelős állami cég vezetőjét, aki válaszaiban tényszerűen cáfolhatja a kritikusok „prekoncepcióit”.

Magyar azt is megkérdezi kollégánktól, hogy „való igaz, hogy még mindig magas a felsőoktatási lemorzsolódás (részben anyagi okok miatt), de biztos, hogy ezt kell fejtegetni a Mandiner hasábjain? Nem arról kellene inkább beszélni, hogy mennyi mindent tett a kormány az elmúlt évek során, hogy mindenki a tehetségének megfelelő oktatásban részesűljön?”

A levél végén pedig az indoklása is hasonló, mégpedig a következő volt:

„Összességében én úgy látom, hogy eredeti formájában az interjú indokolatlanul negatív színben tünteti fel a hallgatói hitelezést, amely az első Orbán-kormány egyik legfontosabb és legsikeresebb politikai terméke volt. A negatív kérdések mellett van 2 indifferens és talán kettő releváns és

az egész interjú olyan kissé mint egy rendőrségi jegyzőkönyv.

Nem vitatom, hogy ezek a mondatok hangzottak el, de sajnos, ami szóban elfogadható, az írásban sokszor pongyolának és összefüggéstelennek hat. Pont ezért vettem a fáradtságot arra, hogy egy koherens anyagot alakítsak belőle. Sajnálom, hogy ez számotokra probléma.”

Végül az ominózus interjú egyáltalán nem is jelent meg az akkori lapszámunkban. Úgy látszik, a 2020-as Magyar Péternek akkor nem volt elég barátságos és alákérdező a Mandiner.

Érdekesség egyébként, hogy az, ami nem ment Magyarnak a Mandinernél, nevezetesen, hogy átszerkesztesse a róla készült anyagot, az láthatóan működik a Blikknél és a HVG-nél. Tavaly történt, hogy Magyar utasításait a Blikk katonásan követte, amikor a politikus kivágatta a róla szóló videóból azt a részt, ahogy akkori élettársa, Vogel Evelin arról beszél, hogy külföldiek is segítettek a logójuk tervezésében. De Magyar a HVG cikkeit is átíratta utólag, ha úgy tartja kedve. A Media1 derítette ki, hogy Magyar Gyurcsányt szidta egy HVG-interjúban, majd a cikk megjelenése után inkább kihúzatta Gyurcsány nevét az anyagból.