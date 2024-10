Nincs új a nap alatt: a bukott baloldali politikusok után most Magyar Péter is a közmédia ellen hergel

Ismerős nevek jelentkeztek be

Az október 5-én délutánra beharangozott demonstrációra olyan ellenzéki politikusok is bejelentkeztek, – többek között Jakab Péter vagy Hadházy Ákos – akik a 2018 decemberi, a túlóratörvény elleni tiltakozásul szervezett tüntetéseken az épületbe behatolva rendbontásba kezdtek, és a biztonsági személyzet többszöri felszólítása ellenére is órákon keresztül folytatták az intézmény működését megzavaró performanszaikat. Azonban az ismerős arcok sora itt még nem ér véget. Jelen lesz ígérete szerint még Tordai Bence, a Párbeszéd korábbi társelnöke, a 2RK elnevezésű pártja színeiben az egykori jobbikos Vona Gábor is, és a Momentum is képviselteti majd magát az eseményen – írta a lap.