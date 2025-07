Zugló ellenzéki vezetése „behúzta a kéziféket” – akár négyezer gyermek sportolása kerülhet veszélybe

Komoly problémák merültek fel az utóbbi időben a BVSC-Zuglónál – közölte a Nemzeti Sport. Mint írták, ha a jelenlegi helyzet konzerválódik, olyan súlyos helyzetekkel szembesülhetnek a 2024. év legeredményesebb egyesületénél, amelyek beláthatatlan következményekkel járhatnak. Rövid távon a Los Angeles-i olimpiai csapat több, az uszodában edző tagjának felkészülése lehetetlenülhet el,

hosszabb távon pedig akár négyezer gyermek sportolása kerülhet veszélybe

– húzták alá.

A lap megkeresésére Tóth Sándor, az egyesület alelnök kijelentette, jó ideje már nem kapnak támogatást a Rózsa András vezette kerületi önkormányzattól. Sőt, mint kiderült, polgármesteri hivatal immár azzal sem járul hozzá a BVSC működéséhez, ami elengedhetetlen lenne: néhány aláírással. „Ahhoz, hogy a létesítmények fejlesztéséhez, illetve karbantartásához szükséges TAO-támogatásokat le tudjuk hívni, tulajdonosi hozzájárulás kell, ám

az önkormányzat idén elkezdte megtagadni a dokumentumok aláírását”

– ismertette Tóth.

Ahhoz, hogy az uszoda üzemképes maradjon, évi ötvenmillió forintot kell minimum a karbantartásra költeni. A műfüves pályánkat is muszáj lenne felújítani, mert mostanra olyan apróbb-nagyobb süllyedések, gödrök vannak rajta, hogy csak idő kérdése egy súlyosabb sérülés. „Nem szeretnénk azzal a hírekbe kerülni, hogy egy tehetséges gyerekjátékosunk emiatt törte el a lábát edzés közben” – vázolt fel egy negatív forgatókönyvet a szervezet alelnöke.

Patthelyzet állt elő

A Nemzeti Sport összeállításából az is kiderült, hogy bár több jóváhagyott fejlesztési terv is létezik az önkormányzati tulajdonában álló területen álló sportkomplexumot illetően, „Zuglóban behúzták a féket”. „Mivel az ilyen TAO-felhasználásoknál a tulajdonosnak garanciát kell vállalnia arra, hogy a következő 5-10 évben a létesítmény ugyanolyan célt szolgál majd (azaz sportolni fognak rajta, benne), az önkormányzatnál közölték, ők ezt most nem kívánják szignálni, mivel a BVSC-vel között vagyonkezelői szerződés 2028-ban, azaz három év múlva lejár, előbb, mint amennyi időre garanciát kéne adniuk”.

Hiába tárgyalt Tóth Sándor az elmúlt hetekben igen intenzíven, nem csupán szimplán nemet mondtak neki, hanem testületi döntés született: nincs sem aláírás, sem szerződés-hosszabbítás – idézte a lap.

Olyan patthelyzet állt elő, amivel mindenki rosszul fog járni, akár már rövid távon is”

– mondta Tóth Sándor, hozzátéve, hogy ha az uszodában nem tudják elvégezni az elengedhetetlen karbantartásokat, előbb-utóbb nem marad más, mint a bezárás.

Az alelnök nyilatkozatát azzal zárta, hogy szerint alapvetően két lehetőség maradt: vagy a kormányzat talál megoldást a tulajdonosi helyzet rendezésére – a BVSC-hez kerül a kérdéses terület –, vagy az önkormányzatnál látják be, hogy nem mehetnek a zuglóiak érdekeivel szemben, és aláírnak egy újabb 15 éves vagyonkezelői szerződést.

Nyitókép: BVSC-Zugló Facebook-oldala

