Régóta támadja Európát ez a válság, de Magyarország példát mutat és felveszi a kesztyűt ellene

Immár több mint tíz évvel ezelőtt kezdődött el az a máig tartó folyamat, amelynek során Európának a modern kor legnagyobb migrációs kihívásával kellett szembenéznie. Sayfo Omarral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével jártuk körbe, hogy mi történt 2015-ben és azóta Európában, a kontinensünkre zúduló illegális migrációt tekintve. A magyarországi helyzet alakulására a következő cikkünkben térünk majd ki.

Ahogy Sayfo Omar felidézte, 2015-re érett be az Európát körülvevő térségekben zajló negatív folyamatok java része, melyek miatt országok váltak élhetetlenekké. 2011-ben kezdődött az arab tavasz felkeléssorozat, amit Európa kezdetekben a demokrácia diadalaként ünnepelt, ám a helyzet gyorsan rosszra fordult.

Egy menedékkérő fotózkodik Angela Merkel német kancellárral 2015 szeptember 10-én Berlinben. Fotó: AFP PHOTO / DPA / BERND VON JUTRCZENKA

Európa ugyanis elvesztett azokat a szövetségeseit, akik korábban kapuőrként működtek az illegális migráció megállításában. Moammer Kadhafi rezsimje megbukott Líbiában, Zín el-Ábidín ben Ali diktatúrája Tunéziában, közben pedig kitört a szíriai polgárháború. Mindezek együttesen járultak hozzá, hogy a már korábban is zajló Európába tartó migráció belobbanjon 2015-re.

Merkel meghívója

Ekkorra már a szíriai háború is odáig jutott, hogy már nem csak az elit, hanem a középosztály egy része is elhagyta az országot, miután kilátástalannak ítélték meg a helyzetet. Akinek még volt pénzzé tehető ingatlana, az eladta és elindult Európába, amelynek vezetői Afganisztánt és Szíriát a háború miatt veszélyes országnak minősítette.

Európába ekkor 1,3 millió menedékkérő érkezett.

Összeomlott a dublini rendszer, amely szerint azon ország lett volna hivatott elbírálni a menedékkérelmet, amelyen keresztül a kérelmező először az Unió területére lépett.

A kialakult helyzet sokként érte az európai társadalmakat, amelyek akkor már a korábban érkezett bevándorlók egy részének integrációs problémái miatt is szenvedtek.

Az Angela Merkel akkori német kancellár által hirdetett Wilkommenskultur pedig egyenesen meghívót jelentett az indulóknak, akik aztán szépen átrajzolták Németország arculatát – írta nemrég a Mandineren is megjelent tanulmányában Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, amely egyben az azóta eltelt időszakot is végigveszi.