Megtört a jég Ausztriában: még a hadsereget is bevetik a migránsok beözönlése ellen

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter és Martin Huber tartományi rendőrfőnök bejelentették, hogy Ausztria 2026. június 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket Magyarország, Szlovénia, Csehország és Szlovákia felé – írja a Kurier.

A szigorítás célja az illegális migráció visszaszorítása, különösen Burgenland térségében.

Az új „kontrollgyűrű” rendszer valós idejű migrációs helyzetképre épül, amelyhez nemzetközi partnereket is bevonnak; a személyi és technikai erősítés mellett továbbra is részt vesz a hadsereg (Bundesheer). Karner hangsúlyozta: az intézkedések már most jelentős eredményeket hoztak a magyar-osztrák határszakaszon.