Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország migráció bevándorló migráns Csehország Ausztria Gerhard Karner bevándorlás Európai Unió

Megtört a jég Ausztriában: még a hadsereget is bevetik a migránsok beözönlése ellen

2025. december 23. 12:43

A tettek mezejére léptek.

2025. december 23. 12:43
Ausztria. Osztrák zászló.

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter és Martin Huber tartományi rendőrfőnök bejelentették, hogy Ausztria 2026. június 15-ig meghosszabbítja a határellenőrzéseket Magyarország, Szlovénia, Csehország és Szlovákia felé – írja a Kurier.

A szigorítás célja az illegális migráció visszaszorítása, különösen Burgenland térségében.

Az új „kontrollgyűrű” rendszer valós idejű migrációs helyzetképre épül, amelyhez nemzetközi partnereket is bevonnak; a személyi és technikai erősítés mellett továbbra is részt vesz a hadsereg (Bundesheer). Karner hangsúlyozta: az intézkedések már most jelentős eredményeket hoztak a magyar-osztrák határszakaszon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: lobogó a bécsi parlament tetején (HANS PUNZ / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP)

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
almafa123456789
2025. december 23. 13:11
Österreicher! Guten Morgen, guten Abend oder was? Es ist schon spät, ihr dummen Bauern! Und schaut auch hinter euch! Manchmal.
Válasz erre
0
0
trokadero
2025. december 23. 13:01
Kop-kop,koppan a tantusz a Karntner-strase, utcakövén.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 23. 12:53
Lőnek? Ha nem, akkor nem lesz jelentős hatása.
Válasz erre
0
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 23. 12:52
Wo ist die Willkommenskultur?!😄
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!