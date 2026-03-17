Többet nem kísérti őket a múlt – így értékelték a magyar lányok az óriási sikert

Szenzációs magyar siker: a lányok bevették Isztambult, és közel harminc év után kijutottak a világbajnokságra
Büszkévé tették Magyarországot! Kezdődhet az ünneplés!
Nagy most a boldogság az öltözőben. A magyar válogatott szenzációs sikere után értékeltek a főszereplők.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar női kosárlabda-válogatott 89–74-re legyőzte a házigazda török együttest Isztambulban, és ezzel 28 év után, ebben az évezredben először, csoportmásodikként kijutott a világbajnokságra. A lefújás után Völgyi Péter szövetségi kapitány mellett a játékosok is értékeltek.
Végig azt mondtam a lányoknak, hogy képesek vagytok rá, és meg fogjátok csinálni. Ezt az akaratot és az egymásért való küzdelmet a pálya mellől is érezni lehetett. Nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon egységes a csapatunk.
Nagyon nagy eredményt értünk el, ilyenre nagyon régen volt példa a magyar kosárlabda történetében” – mondta Völgyi Péter az M4 Sport kamerája előtt. Hozzátette: ebben a csapatban még nagyon sok van, úgyhogy rendkívül boldog és optimista.
Arról is beszélt, hogy a törökök elleni mérkőzés azért is volt nehéz a számukra, mert hiába mondogatták azt, hogy nem foglalkoznak a többi meccsel, ha négy találkozó közül egy is másképpen alakul, akkor már előbb kijutottak volna. És ezt mentálisan nagyon nehéz kezelni, úgyhogy ezért is büszke a lányokra.
A vb kapcsán elmondta, felkészülnek rá, és biztosan sok tapasztalatot szereznek majd.
Utána három játékos közösen értékelt.
Takács-Kiss Virág úgy fogalmazott: bezárult a kör. Kicsit hasonló helyzetben voltak, mint két éve az olimpiai selejtezőben, ami kudarcot igazán csak ezzel a mostani sikerrel tudják maguk mögött hagyni.
Ez így még édesebb, hogy nem valaki más juttatott ki minket, hanem igenis keményen megdolgoztunk ezért, és a pályájukon meg tudtuk verni a törököket. Ez egy hatalmas dolog, és kimondhatatlan, amit érzek, s biztos vagyok benne, hogy mindenki ugyanígy van ezzel.”
Juhász Dorka azzal folytatta, hogy ez így volt teljes, így kellett lennie.
Tudtuk, hogy a többi csapat nem fogja meghozni nekünk a kívánt sikert, ha nyertek volna, ha nem, akkor is győzni akartunk itt, és így szerintem sokkal boldogabbak vagyunk. Óriási dolog az, hogy ezt a kicsi országot ilyen sok idő után ki tudtuk juttatni a vb-re.”
A drámai módon, 22 pontos vezetésről elbukott olimpia selejtezőre ő is visszautalt, szerinte az egy elég nagy pofon volt az élettől. Most egy kis déjà vu érzésük volt, hogy megint szembekerültek Kanadával és Japánnal, de két év alatt jobb játékosokká és jobb csapattá váltak.
És ez – basszus már – elnézést kérek, de ez csapatmunka volt. Mindenki, aki bejött a pályára, odatette magát. Bennem nem volt kétség, bíztam a csapatban, és tudtam, hogy valahogyan nyerni fogunk.”
Aho Nina úgy fogalmazott: ő idegesítően pozitív, és hisz abban, ha valaki sokat dolgozik, akkor learathatja a babérokat.
És mi learattuk, és megyünk haza gulyáslevest főzni belőle.”
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA
