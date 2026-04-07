Megvan a diagnózis: megszólalt a lekönyökölt soproni kosaras

„A felső fogsora gatya” – elsírta magát a Sopron játékosa csapattársa súlyos sérülése után
Érte is nyerték meg az ünnepi döntőt.
Ahogy az a látottak alapján sejthető volt, nem úszta meg súlyos sérülés nélkül Papp Klaudia. A Sopron irányítója állkapocscsontját törte a hétvégi Magyar Kupa-döntőben, így a 3x3-as vb-selejtezőről is lemarad.
Mint arról mi is beszámoltunk, sokan aggódtak a hétvégi Magyar Kupa-döntő elején csúnya fejsérülést szenvedő soproni kosárlabdázóért, Papp Klaudiáért, akit egy könyökös után vérben úszó arccal kellett hordágyon levinni a pályáról. A szerencsétlenül járt irányító csapattársa, Böröndy Vivien könnyek között nyilatkozott barátnője ijesztő sérüléséről, most pedig maga az érintett adott friss állapotjelentést.
Érte is nyerték meg az ünnepi döntőt.
Papp Klaudia az Instagramján közzétett videóban igyekezett mindenkit megnyugtatni, egyúttal köszönetet mondott az orvosi stábnak és az érte aggódóknak.
Eltört a felső állkapocscsontom, ez a két fogam pedig elmozdult, úgyhogy most így vagyok”
– mutatta meg a rögzítő síneket szomorkás mosollyal a balszerencsés kosaras, aki egyúttal megköszönte csapattársainak, hogy a finálé lényegi részét nélküle is lehozták, ezzel fennállása 13. kupagyőzelméhez segítették a Sopron Basketet.
További pech, hogy Papp a 3x3-as női válogatottnak is tagja lett volna a hétvégén sorra kerülő szingapúri világbajnoki selejtezőben, így viszont értelemszerűen oda sem utazhat el. A hatcsapatos tornán Jakab Máté szövetségi kapitány együttese – amely szeptemberben a negyeddöntőig jutott a koppenhágai Európa-bajnokságon – az A jelű trióba került Egyiptom és Litvánia mellé, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdi meg szereplését. A Sopron Basket irányítójának távollétében a szakvezető Börödy Vivient, Tóth Frankát, Dávid Miát és Szerencsés Tamarát jelölte a vb-selejtezőre.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
