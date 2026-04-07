Megvan a diagnózis: megszólalt a lekönyökölt soproni kosaras

Eltört a felső állkapocscsontom, ez a két fogam pedig elmozdult, úgyhogy most így vagyok”

– mutatta meg a rögzítő síneket szomorkás mosollyal a balszerencsés kosaras, aki egyúttal megköszönte csapattársainak, hogy a finálé lényegi részét nélküle is lehozták, ezzel fennállása 13. kupagyőzelméhez segítették a Sopron Basketet.

További pech, hogy Papp a 3x3-as női válogatottnak is tagja lett volna a hétvégén sorra kerülő szingapúri világbajnoki selejtezőben, így viszont értelemszerűen oda sem utazhat el. A hatcsapatos tornán Jakab Máté szövetségi kapitány együttese – amely szeptemberben a negyeddöntőig jutott a koppenhágai Európa-bajnokságon – az A jelű trióba került Egyiptom és Litvánia mellé, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdi meg szereplését. A Sopron Basket irányítójának távollétében a szakvezető Börödy Vivient, Tóth Frankát, Dávid Miát és Szerencsés Tamarát jelölte a vb-selejtezőre.