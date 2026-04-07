Papp Klaudia Böröndy Vivien Sopron Basket kosárlabda Szekszárd

Megvan a diagnózis: megszólalt a lekönyökölt soproni kosaras

2026. április 07. 13:36

Ahogy az a látottak alapján sejthető volt, nem úszta meg súlyos sérülés nélkül Papp Klaudia. A Sopron irányítója állkapocscsontját törte a hétvégi Magyar Kupa-döntőben, így a 3x3-as vb-selejtezőről is lemarad.

Mint arról mi is beszámoltunk, sokan aggódtak a hétvégi Magyar Kupa-döntő elején csúnya fejsérülést szenvedő soproni kosárlabdázóért, Papp Klaudiáért, akit egy könyökös után vérben úszó arccal kellett hordágyon levinni a pályáról. A szerencsétlenül járt irányító csapattársa, Böröndy Vivien könnyek között nyilatkozott barátnője ijesztő sérüléséről, most pedig maga az érintett adott friss állapotjelentést.

PAPP Klaudia Sopron
A soproni Papp Klaudiának idén nincs szerencséje a sérülésekkel (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

Ezt is ajánljuk a témában

Állkapocscsonttörést szenvedett a soproni irányító

Papp Klaudia az Instagramján közzétett videóban igyekezett mindenkit megnyugtatni, egyúttal köszönetet mondott az orvosi stábnak és az érte aggódóknak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Eltört a felső állkapocscsontom, ez a két fogam pedig elmozdult, úgyhogy most így vagyok”

– mutatta meg a rögzítő síneket szomorkás mosollyal a balszerencsés kosaras, aki egyúttal megköszönte csapattársainak, hogy a finálé lényegi részét nélküle is lehozták, ezzel fennállása 13. kupagyőzelméhez segítették a Sopron Basketet.

További pech, hogy Papp a 3x3-as női válogatottnak is tagja lett volna a hétvégén sorra kerülő szingapúri világbajnoki selejtezőben, így viszont értelemszerűen oda sem utazhat el. A hatcsapatos tornán Jakab Máté szövetségi kapitány együttese – amely szeptemberben a negyeddöntőig jutott a koppenhágai Európa-bajnokságon – az A jelű trióba került Egyiptom és Litvánia mellé, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdi meg szereplését. A Sopron Basket irányítójának távollétében a szakvezető Börödy Vivient, Tóth Frankát, Dávid Miát és Szerencsés Tamarát jelölte a vb-selejtezőre.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

röviden
2026. április 07. 16:30
Nagyon kedvelem a kis sürgő-forgó Diát, nélküle esélytelenek Szingapúrban.
Obsitos Technikus
2026. április 07. 15:23 Szerkesztve
"Eltört a felső állkapocscsontom" Azt felső állcsontnak hívják. Az állkapocs az alsó állcsont. Amúgy az ütésből az állcsont sérülés volt következtethető, és az ifjú hölgy arcán is ott van az ödéma. Szegény, sajnálom. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy rögzítősínnel meg tudták oldani.
