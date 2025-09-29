Sokkal többet kell dolgoznom, mint egy magasan jegyzett kosárlabda-kultúrából érkező trénernek – Jakab Máté a Mandinernek

Jakab Máté 1991-ben született Nyíregyházán. 2017-ben a magyar férfiélvonal legfiatalabb vezetőedzője volt a MAFC élén, dolgozott a Szolnoki Olajbányász stábjában, másodedzőként a kilencszeres német bajnok Brose Bambergnél és az új-zélandi New Zealand Breakersnél. 2024-ben és 2025-ben is részt vett az NBA nyári ligájában a Sacramento Kings stábtagjaként. A magyar női felnőttválogatottat irányító Völgyi Péter segítője, a háromszor hármas női csapat szövetségi kapitánya. Utóbbi együttes a szeptemberi Európa-bajnokságon a nyolcadik helyen zárt.

Speciális szakág a háromszor hármas kosárlabda. Önt mi vonzotta benne?

Valóban különleges, de rengeteg potenciált rejt. Minden olyan stílusjegyet magán visel, amely a fiatalabbaknak fekszik: gyors, akciódús, rövid – tíz percig vagy huszonegy pontig megy egy meccs. Ezek mind a Z generáció fogyasztói szokásait elégítik ki, ezt az előző két olimpia tökéletesen visszaigazolta. Párizsban tavaly többmilliós nézettsége volt világszerte. Ez az egyik oka annak, hogy én is belevetettem magamat, és nem titkolt célunk, hogy két drámai, sikertelen kvalifikáció után 2028-ban végre ott lehessünk az olimpián.

Fotó: Jakab Máté hivatalos Facebook-oldala

Milyen érzés volt csupa WNBA-sztár között egy hónapot dolgozni Miamiban az Unrivaled szuperligában?

Az Unrivaled fantasztikus sztori: tavaly startupként indult a liga, és 34 millió dollár volt az „eszmei értéke”, kilenc hónapra rá pedig már 340 millió, vagyis megtízszereződött. A sikere abban rejlik, hogy egy erős márka van mögötte a WNBA-topjátékosok személyében. Szenzációs élmény volt, hogy az elitnek is az elitjével dolgozhattam együtt nap mint nap: elég csak azt a Napheesa Colliert említenem, aki az idei WNBA­idény legértékesebb játékosa – ilyen sztárokat nem mindennap edz az ember.

Előtte megfordult Németországban és Új-­Zélandon is, szóval széltében-hosszában átszelte a bolygót. Mi a legemlékezetesebb élménye?

A legszürreálisabb nem is közvetlenül a kosárlabdához kapcsolódik. A New Zealand Breakersszel 2024. január 1-jén volt bajnoki mérkőzésünk Tasmaniában, s egy nappal a meccs előtt utaztunk a csapattal, így ottani idő szerint másnap délelőtt tízkor azon kaptam magam, hogy a hotelszobában állva éneklem a Himnuszt, és utána az államfő újévi köszöntőjét hallgatom – szinte már a meccs előtti edzésre készülődve…