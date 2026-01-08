Összeomlás a szemünk láttára: előrehozott választások jöhetnek Németországban

Két németországi tartományban – Brandenburgban és Szász-Anhaltban – is komoly politikai válság fenyegeti a mainstream párokat, amely akár előrehozott tartományi választásokhoz is vezethet. Mindkét esetben központi politikai tényezővé vált a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt szerepe és támogatottsága, ami jelentős aggodalmakat kelt mind a regionális, mind a szövetségi politika status quóban érdekelt szereplőiben.

Brandenburg: a nélkülözhetetlen AfD-szavazat

Az rbb24 tudósítása szerint Brandenburgban a tartományi kormánykoalíció gyakorlatilag összeomlott, miután több politikus is elhagyta a Sahra Wagenknecht-féle párt, a Bund Sozialer Wohlfahrt (BSW) frakcióját.