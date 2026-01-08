Összeomlás a szemünk láttára: előrehozott választások jöhetnek Németországban

Retteghetnek Brüsszelben és Berlinben: Orbán szövetségese brutális áttörésre készül
Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.
Az AfD-nek minden eddiginél komolyabb politikai szerep juthat.
Két németországi tartományban – Brandenburgban és Szász-Anhaltban – is komoly politikai válság fenyegeti a mainstream párokat, amely akár előrehozott tartományi választásokhoz is vezethet. Mindkét esetben központi politikai tényezővé vált a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt szerepe és támogatottsága, ami jelentős aggodalmakat kelt mind a regionális, mind a szövetségi politika status quóban érdekelt szereplőiben.
Az rbb24 tudósítása szerint Brandenburgban a tartományi kormánykoalíció gyakorlatilag összeomlott, miután több politikus is elhagyta a Sahra Wagenknecht-féle párt, a Bund Sozialer Wohlfahrt (BSW) frakcióját.
A koalícióból kilépett egészségügyi miniszter, Britta Müller, és más BSW-tagok személyi konfliktusok és belső, politikai nézeteltérések miatt hagyták ott a formációt, és jelenleg függetlenként politizálnak.
A kiválás fő oka az volt, hogy a BSW brandenburgi frakcióvezetője, Nils-Olaf Lüders bejelentette:
a BSW képviselőcsoport – akár az AfD szavazataival is – valószínűleg támogatja a tartományi parlament feloszlatását és az előrehozott választások kiírását.
Ezzel a párt megtörné azt a hallgatólagos megállapodást, miszerint a magukat egyedül demokratikusnak tartó pártok semmilyen körülmények között nem működnek együtt a népszerűségi listákat Németország-szerte vezető jobboldali formációval.
Ezt is ajánljuk a témában
Ilyen még nem volt, az AfD minden egyes felmérésben agyonveri az összes többi pártot.
Müller a pártból való kilépést „tabutörésnek” nevezte, míg a BSW vezetősége a kilépőket „szerencselovagoknak” minősítette, akik pozíciójuk megtartása érdekében hagyták el a szervezetet.
A koalíció és párt megingását jelzi az is, hogy a pénzügyminiszter korábban már átült a szociáldemokraták (SPD) frakciójába, és két másik politikus is elhagyta a BSW-t.
Ennek nyomán a tartományi miniszterelnök, Dietmar Woidke (SPD) bejelentette:
a kormánykoalíció megszűnt, és egyeztetni kíván a keresztényszocialistákkal (CDU) egy új többség kialakításáról.
Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy erre mikor és milyen feltételek mellett kerülhet sor.
Az AfD kulcsszereplővé válhat a kialakult politikai patthelyzetben, mivel a BSW-vel közösen a parlament feloszlatásához és az időközi választások kiírásához is nélkülözhetetlen lenne, bár önmagában nem lenne elegendő.
A tartományban eredetileg így festettek a frakciók:
A jelenlegi helyzetben a BSW-ből több képviselő kilépett, így a frakció létszáma jelenleg 11 fő körül mozog (a bizonytalan politikusi nyilatkozatok miatt nehéz megmondani, hányan is folytatják függetlenként). Az átlépésekkel az SPD-frakció 34 főre erősödött. A 88 mandátumos testületben 45 fő kell a többséghez.
Az AfD támogatottsága több felmérés szerint 30–35 százalék körül mozog, sőt egy 2025-ös Insa-felmérés pedig 34 százalékra teszi a párt brandenburgi támogatottságát.
A Tagesspiegel beszámolója szerint Szász-Anhaltban egész más okból merült fel az előrehozott választások lehetősége. A tartomány vezetője, Reiner Haseloff (CDU), váratlanul bejelentette, hogy még az őszi, szeptemberi választás előtt átadja a helyét a saját párttársának, Sven Schulzének. Ez a stratégiai húzás a CDU részéről azt a célt szolgálja, hogy a párt egy fiatalabb, karizmatikusabb jelölttel versenyképesebb legyen az AfD-vel szemben, amely
a jelenlegi felmérések szerint körülbelül 40 százalékon áll, és minden más pártnál erősebb támogatottsággal rendelkezik a tartományban.
Az AfD helyi vezetője, Ulrich Siegmund, fiatal, energikus és a közösségi médiában széles körben ismert karakter, aki remek esélyekkel rendelkezik ahhoz, hogy pártja első tartományi miniszterelnöke legyen.
A CDU számára komoly kihívást jelent a helyzet:
ha az AfD megnyeri a szeptemberi választást, akkor akár abszolút többség nélkül is kormányalakítói pozícióba kerülhet.
Ezt is ajánljuk a témában
Rheinland-Pfalz egyik községe egy új szabállyal gyakorlatilag megtiltotta az AfD-tagok indulását az önkormányzati választáson, miközben az Alice Weidel vezette párt stabilan a legnépszerűbb Németországban.
Bár a CDU országos vezetése és a tartományi pártvezetések egyértelműen elutasítják az AfD-vel való koalíciót, a számok azt mutatják, hogy a jelenlegi politikai térben mégis ott lebeg a lehetőség. A CDU ezért megkísérli megerősíteni saját pozícióit az új miniszterelnök mögött, de a belső kritikák szerint ez későn történik ahhoz, hogy jelentős választási előnyt biztosítson a számukra.
A tartományban jelenleg így festettek a frakciók:
Ebben a ciklusban a CDU, az SPD és az FDP koalíciója (a „Deutschlandkoalition”) adta a tartományi kormányt, Reiner Haseloff vezetésével.
A felmérések szerint jelenleg így fest a tartományi népszerűségi verseny:
A 83 fős szász-anhalti tartományi parlamentben 42 mandátum szükséges az egyszerű többséghez.
Ha Brandenburgban a BSW, illetve a belőle kivált politikusok segítségével nem sikerül stabilizálni a koalíciót, akkor szinte biztos, hogy előrehozott választásokat kell tartani. Az elemzők szerint ez jó eséllyel tovább erősítheti az AfD-t a tartományban.
Szász-Anhaltban az AfD kimagasló támogatottsága miatt inkább az a kérdés, hogy a többi párt „tűzfalpolitikája” miatt képes lesz-e valamiféle koalíciós kormányt összehozni a jobboldali alakulat, vagy az együttműködésre nem hajlandó mainstream formációk miatt újabb voksolásra kényszerülnek a tartomány polgárai.
Mindkét tartomány példája azt mutatja, hogy a német belpolitika egyre instabilabb, elsősorban az mainstream pártoknak az AfD-től elzárkózó magatartása miatt, ami politikailag életképtelen koalíciókba kényszeríti az egymástól olykor gyökeresen eltérő politikai nézeteket valló formációkat, amelyek hosszú távon képtelenek együtt kormányozni. Ez a tendencia viszont hosszú távon kifejezetten kedvezhet az AfD-nek.
Ezt is ajánljuk a témában
Főszerepben Donald Trump és az AfD.
***
Fotó: Volker Hartmann / AFP