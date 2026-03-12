Közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémekkel viccelődött a tiszás jelölt, miután halálra gázolt egy férfit

A balesetről csütörtökön Cseh Tamás maga is posztolt Facebook-oldalán. Bejegyzésében a Tisza Párt politikusa elismerte, 1998-ban valóban nyomozóként dolgozott és a balesetet egy rendőrségi akció közben okozta.

Ezen felül Cseh Tamás azt is állította, hogy évekbe telt számára, mire szakemberek segítségével feldolgozta a történteket.

Az elhunyt családja számára egy élet elvesztése pótolhatatlan, az ő gyászukat politikai célra használni kegyeletsértő és méltatlan”

– fogalmazott a tiszás politikus.

Cseh Tamás bejegyzése zárásaként felfedte azt is, hogy a szóban forgó 1998-as eseten kívül részese volt egy másik, Csehországban történt közúti balesetnek is, amelyben négyen is súlyos sérüléseket szenvedtek.