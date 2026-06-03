Kiadták az országos figyelmeztetést, felhőszakadások és akár jégeső is jöhet

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán hullámzó hidegfront érkezik Magyarország fölé, amelynek hatására a nap első felében főként az ország nyugati részén alakulhat ki eső, zápor, valamint helyenként zivatar. Ezek előfordulására északnyugaton van a legkisebb esély.

A déli óráktól már nagyobb számban jelenhetnek meg zivatarok a középső országrészben és az Északi-középhegységben, majd késő délutántól és estétől egyre inkább a délkeleti és keleti területeken kell zivataros időre számítani. A késő esti órákra sem szűnnek meg teljesen a zivatarok, súlypontjuk ekkor már az északkeleti országrész fölé helyeződhet.