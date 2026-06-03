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csapadék milliméter magyarország zivatar zápor

Kiadták az országos figyelmeztetést, felhőszakadások és akár jégeső is jöhet

2026. június 03. 06:47

Több térségben zivatarok, intenzív csapadék, szélerősödés, kisebb méretű jég és helyenként felhőszakadás is előfordulhat.

2026. június 03. 06:47
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A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán hullámzó hidegfront érkezik Magyarország fölé, amelynek hatására a nap első felében főként az ország nyugati részén alakulhat ki eső, zápor, valamint helyenként zivatar. Ezek előfordulására északnyugaton van a legkisebb esély.

A déli óráktól már nagyobb számban jelenhetnek meg zivatarok a középső országrészben és az Északi-középhegységben, majd késő délutántól és estétől egyre inkább a délkeleti és keleti területeken kell zivataros időre számítani. A késő esti órákra sem szűnnek meg teljesen a zivatarok, súlypontjuk ekkor már az északkeleti országrész fölé helyeződhet.

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A zivatarcellákat általában 50 és 65 kilométer per óra közötti szélerősödés, délkeleten akár 65 kilométer per órát meghaladó széllökés, 15 és 25 milliméter közötti intenzív csapadék, valamint 1 és 2 centiméternél kisebb szemű jég kísérheti. 

Különösen a középső és délkeleti országrészben, illetve az Északi-középhegységben helyenként felhőszakadás is kialakulhat, amely rövid idő alatt 30 és 40 milliméter körüli csapadékot hozhat. Zala és Somogy térségében tartósabb eső is várható, ott területi átlagban jellemzően 10 és 20 milliméter közötti csapadék hullhat. Az ismétlődő záporok miatt helyenként ennél jóval több, akár 20 és 25 millimétert meghaladó mennyiség is összegyűlhet.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

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Összesen 1 komment

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szim-patikus
2026. június 03. 07:41
Meteoriogató szolgálat mindennel sokkolna. (hideggel-meleggel, vízzel szárazsággal) Szép?
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