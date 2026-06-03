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emmanuel macron sulyok tamás friedrich merz franciaország Magyar Péter

Magyar Péter igazodási pontjainak, Merz-nek és Macronnak az elutasítottsága 70-80 százalékos

2026. június 03. 08:01

Az általuk csodált nyugati politikai elit legitimációja éppen most porlad el teljesen a saját választóik szemében.

2026. június 03. 08:01
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Ha már a népakaratra hivatkozunk: nézzük meg Magyar Péter nyugati példaképeit! Ha már a baloldali politikai narratíva előszeretettel hivatkozik a Sulyok Tamás köztársasági elnököt támadó, módszertanilag finoman szólva is megkérdőjelezhető, ellenzéki kötődésű 21 Kutatóközpont által publikált felmérésekre, akkor érdemes egy pillantást vetni a nemzetközi valóságra is. Nézzük meg, hogyan állnak a hazai ellenzék és Magyar Péter politikai koordinátarendszerének legfőbb nyugat-európai igazodási pontjai: a német kancellár és a francia elnök.

Ha a népszerűségi mutatókat vizsgáljuk, Berlinben és Párizsban valódi politikai katasztrófa zajlik. Friedrich Merz német szövetségi kancellár támogatottsága történelmi mélypontra, mindössze 26%-ra zuhant a legfrissebb májusi Politbarometer adatai szerint, miközben az elutasítottsága rekordmagas, 71%-os. Eközben Franciaországban Emmanuel Macron államfő megítélése még ennél is siralmasabb: a francia választók elégedettségi indexe az IFOP májusi barométere alapján 20%-ra olvadt, míg más neves kutatóintézeteknél (mint a Verian vagy az Odoxa) 18% és 23% között stagnál, ami mögött brutális, 74-80%-os elutasítottság húzódik meg.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Before tehát a hazai ellenzék bárki felett pálcát törne egyetlen belföldi kutatás alapján, nem ártana észrevenni, hogy az általuk csodált nyugati politikai elit legitimációja éppen most porlad el teljesen a saját választóik szemében.”

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A románok SOHA nem ócsárolták egymást vagy országuk bármely politikai szereplőjét külföldön

Amit Németországból hallottunk a magyar miniszterelnöktől, az a hazaszeretetnek, meg a hazáért való lobbinak.

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

 

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Összesen 11 komment

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bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
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2026. június 03. 09:08 Szerkesztve
kerestem egy tegnapi hozzászólásomat -- nem találom de nagyjából ezt írtam miközben európában a suverenista és patrióta pártok kerülnek kormányközelbe - addig az okos magyar nép ismét utolsó csatlóssá válik, a nagy szent IV. német-római birodalom csatlósává miközben mindenki menekül ebből az őrületből--- a köcsög rohadt elátkozott mocskos gazember tiszások ismét a fasz rosszabbik felére állították Mo.-t halál a Tiszára HALÁL A TISZA SZAVAZÓKRA - MOCSKOS TISZA EGYÉBKÉNT ÜZENEM A KÖCSÖG TISZA-CINKOS MAGYAR RENDŐRÖKNEK - RENDŐRSÉGNEK--- NEM KELL ÉJSZAKA RÁM TÖRNI AZ AJTÓT KOMMENTJEIM MIATT 3 HETE LEZUHANTAM 8m MAGASBÓL 5 BORDÁM A SZEMÉREM CSONTOM ÉS A MEDENCÉM ELTÖRÖTT EGÉSZ NAP ITTHON VAGYOK MENEKÜLNI SEM TUDOK - NEM KELL HALÁLRA IJESZTENI A FELESÉGEMET HAJNALI KETTŐKOR HA A SZÓLÁSSZABADSÁG VÉDELMÉRE ÉS MAGYAR PÉTER KRITIKÁTLAN KISZOLGÁLÁSA MIATT ELVINNÉTEK -- OTTHON VAGYOK ROHADÉKOK
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GrumpyGerald
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2026. június 03. 09:03 Szerkesztve
Nekünk az agyhalottá nevelt, de könnyen triggerelhető fiatal generációnkkal pont sikerült lecsúszni a világtrendről. De sebaj, a nemzetközi szelek úgy söprik el ezt az akasztófa-tákolmánykormányt, hogy emlékezni se fogunk rá, csak mint egy rossz kunbélás álomra.
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google-2
2026. június 03. 08:55
Magyar is jusson minél hamarabb az ő sorsukra! Oda is fog jutni, kétség sem fér hozzá.
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boomaire
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2026. június 03. 08:43 Szerkesztve
1944-ben Szálasi volt a nácik utolsó csatlósa. Magyar Szálasi Péter most lett a liberálnácik utolsó csatlósa. Ő szeretne lenni a Búcsúszimfóniában az, aki utolsóként fújja el a liberálnácik gyertyáját, illetve kapcsolja le a villanyt az Európai Egyesült Államok nevű rémálomban.
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