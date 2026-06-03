„Ha már a népakaratra hivatkozunk: nézzük meg Magyar Péter nyugati példaképeit! Ha már a baloldali politikai narratíva előszeretettel hivatkozik a Sulyok Tamás köztársasági elnököt támadó, módszertanilag finoman szólva is megkérdőjelezhető, ellenzéki kötődésű 21 Kutatóközpont által publikált felmérésekre, akkor érdemes egy pillantást vetni a nemzetközi valóságra is. Nézzük meg, hogyan állnak a hazai ellenzék és Magyar Péter politikai koordinátarendszerének legfőbb nyugat-európai igazodási pontjai: a német kancellár és a francia elnök.

Ha a népszerűségi mutatókat vizsgáljuk, Berlinben és Párizsban valódi politikai katasztrófa zajlik. Friedrich Merz német szövetségi kancellár támogatottsága történelmi mélypontra, mindössze 26%-ra zuhant a legfrissebb májusi Politbarometer adatai szerint, miközben az elutasítottsága rekordmagas, 71%-os. Eközben Franciaországban Emmanuel Macron államfő megítélése még ennél is siralmasabb: a francia választók elégedettségi indexe az IFOP májusi barométere alapján 20%-ra olvadt, míg más neves kutatóintézeteknél (mint a Verian vagy az Odoxa) 18% és 23% között stagnál, ami mögött brutális, 74-80%-os elutasítottság húzódik meg.