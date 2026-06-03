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korrupció integritás hatóság brüsszel uniós pénzek Magyar Péter euronews európai bizottság

Brüsszel nem az „orbáni korrupciót” vezetteti ki a Tiszával, hanem a patrióta gazdaságpolitikát. És ez annak is gond, aki nem szerette

2026. június 03. 05:18

Miközben az úri közönséget Integritás Hatósággal meg vagyonnyilatkozatokkal szórakoztatják, jön a különadók kivezetése meg a nyugdíjreform.

2026. június 03. 05:18
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése. Teljesítettük. Örömmel.”

Ezt a miniszterelnöki line to take-et kommentelték körbe szorgos aktivistakezek egész hétvégén a magyar interneten, nehogy bárkinek kétsége maradjon afelől, hogy az Európai Bizottságot mindig is csak a korrupció, az „ipari méretű” lopás és az uniós források biztonsága érdekelte,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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s pár jogszabálymódosításért odaadtak volna Orbán Viktor kormányának is mindent bármikor, változatlan migrációs, Ukrajna-, LMBTQ- és gazdaságpolitika mellett.

S a kommunikációs feladatot majdnem teljesen sikerült is abszolválni: miután az Európai Bizottság és a magyar kormány is pontosan tudja, hogy mindkettejükre nézve végzetes hitelességi probléma lenne elmondani, hogy a magyar uniós források felszabadításának igenis van a szupermérföldköveken túlmutató politikai ára, a múlt pénteki brüsszeli sajtótájékoztatón majdnem egy szó sem esett belpolitikailag érzékeny feltételekről.

(Azért majdnem, mert nagyokat orbánozva bár, de az egykor majd a bukásához vezető, szerethetetlenül arrogáns stílusban Magyar Péter csak bejelentette, hogy elfogadjuk a migrációs paktumot, benne az Európai Bizottság azon jogkörével, hogy komoly migrációs nyomás és elégtelen önkéntes felajánlás esetén csak szétszórhassa a migránsokat a tagállamok között.)

Sikerült orbánozással meg propagandázással semlegesíteni még az Euronews oknyomozását is, mely szerint a Bizottság a különadók kivezetését és nyugdíjreformot is elvárna a kormánytól az uniós pénzeinkért cserébe – pedig aztán ha valaki a reciproka egy vonalas orbánistának, az Zsiros kolléga az Euronewstól. 

Aztán jött pár napra rá három tiszás miniszter, és mindenki számára fájóan világossá tette:

miközben az úri közönséget Integritás Hatósággal meg vagyonnyilatkozatokkal szórakoztatják, az uniós pénzekért cserébe valójában jön a különadók kivezetése meg a nyugdíjreform.

Ezt nem valami bukott fideszes hallucinálta maga elé az összeomló narratívagyárban, hanem Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid mondták ki a baráti sajtónak tartott háttérbeszélgetésen. Hogy pont úgy volt, ahogy az Euronews írta,

„eredetileg az uniós elvárások között szerepelt a nyugdíjreform végrehajtása és a különadók kivezetése”

– de azt mégiscsak bambán nézett volna ki bejelenteni az orbáni korrupció lebontása helyett, így aztán múlt pénteken megőrizték tisztának a narratívát, a nyugdíjreformot (hogy mit kell az EU egyik legfenntarthatóbb nyugdíjrendszerén megreformálni, azt döntse el mindenki maga) és a különadók kivezetését pedig megcsinálják kicsivel később „a középtávú strukturális finanszírozási tervben”. Elég kínos is volt a dolog, a Portfolio utólag törölte a háttérbeszélgetésről szóló tudósításából a különadókra és nyugdíjreformra vonatkozó tervet.

De világossá vált így is, mivel a saját szájukkal mondták ki: az Európai Bizottság nem az ARACHNE kockázatelemzési rendszer technikai részleteit meg az Integritás Hatóság adatbázis-hozzáférését kérte a magyar kormánytól, nem a huszonhét szupermérföldkő tökéletesen veszélytelen jogi nüanszait. Ó, nem.

Az Európai Bizottság olyasmiket kért az új magyar kormánytól, amit a régitől sosem kapott volna meg: azon intézkedések eltörlését, amelyek ellen a Magyarországon egyébként tizenhat évig tejbe-vajba fürösztött nyugat-európai óriáscégek 2012 óta lobbiznak,

és a nyugat-európai pénzintézetek visszaengedését a magyar nyugdíjrendszerbe. Mert mondhat bárki bármit, az időnkénti melléfogások és rendszerszinten nem túl jelentős áthárítások ellenére a szektorális különadók alapvetően elérték céljukat: adtak valamennyi esélyt a magyar vállalatoknak a transzferárazások és méretgazdaságosság révén hatalmas előnyben lévő nyugat-európai társaikkal való versenyben (ezért van ma érdemleges magyar tulajdon a bank- és telekommunikációs szektorban), és lecsaptak valamennyit abból a profitból, ami egyébként elhagyta volna az országot. 

Nem az „orbáni korrupciót” vezetteti ki a Tiszával Brüsszel, hanem a patrióta gazdaságpolitikát.

Ennek lesz most vége, az uniós pénzek áraként. Meg az Orbán-kormányok számos jóléti intézkedése mögötti fedezetnek.

És akkor várhatjuk mind kíváncsian a zsíros falat, a magyar energetika sorsát: vajon milyen reformok szerepelnek a helyreállítási tervben az 1,5 milliárd eurós áramhálózat-fejlesztési támogatás feltételeként? A Tisza-kormánnyal szemben teljesen indokolatlan mértékű jóhiszeműséggel mondom:

ha a különadó-kivezetéssel és nyugdíjreformmal szembeni „ellenállás” pár hónap halasztásra volt elég, akkor a magyar energetikában elért nemzeti vívmányok megvédéséhez kis szorongással tudok csak munkasikereket kívánni.

S emlékeztessük magunkat még egyszer: mind a különadókról, mind a nyugdíjrendszerről lehet politikai vitát folytatni – Magyarországon, magyar politikusok és közszereplők között. Ilyesmi viszont nem történt, a nagyérdemű nem követhetett semmilyen politikai vitát. Brüsszel előírt valamit, amit semmiféle jogalapja nincs az uniós pénzek feltételeként előírni – a Tisza pedig megcsinálja.

Ez a probléma, nem az, hogy van-e különadó vagy magánnyugdíjpénztár.

Aki ezt azzal söpri le az asztalról, hogy szerinte a Brüsszel által parancsba adott politika helyes, nem érti magát a problémát.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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Összesen 189 komment

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savrena
2026. június 03. 09:25
És ezzel a legnagyobb gond az, hogyha patrióta kormányok is jutnak hatalomra Ausztriában, Németországban és Franciaországban, a pénzszivattyú ugyanúgy működni fog. A pénz az pénz, mindeninek jól jön. Orbántól elfogadták volna a nemzeti gazdaság védelmét, ettől a mitugrásztól nem.
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zsocc44
2026. június 03. 09:18
Na drága tiszás bonobók, láttam Hegedűs püspök úr gyermekét, amint üvöltözni kezd… a Parlamentben… amilyen a Madàm olyan bordély! Milyen szervező/kiosztó/szamonkero munkát képes egy idegbeteg elvégezni? Különösen akkor, ha a főnöke bemindenezve óbégat vele? Ezt választottátok, ennyi eszetek van!
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1
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csapláros
2026. június 03. 09:17
balukapitany-2 2026. június 03. 08:49 ..."Azt mondták azért van szükség a magyar tőkésosztály mesterséges létrehozására, mert ha bajban lesz az ország, akkor majd számíthatunk rájuk. "... Ilyet SOHA senki nem mondott. Tanuld meg köcsög, hogy: a hazai tőkésosztály (vagy nemzeti tőkésosztály) mesterséges, állami segédlettel történő létrehozására azért van szükség, mert a rendszerváltás után a magyar gazdaság védtelen maradt a tőkeerős külföldi multinacionális vállalatokkal szemben, így állami beavatkozás nélkül a profit döntő része külföldre áramlana ki. - Orbánék elérték, hogy: a stratégiai ágazatok (például bankszektor, energetika, média, építőipar, telekommunikáció) ne TELJESEN külföldi tulajdonban legyenek, hanem hazai szereplők kezében, akik nem vonják ki a tőkét az országból. - lett NÉHÁNY tőkeerős magánvállalatunk, amelyek képesek a hazai piacon versenyre kelni a multikkal, később pedig megjelenni a regionális vagy nemzetközi piacokon is. - Ezek VÁLSÁGÁLLÓAK, de ennek immár VÉGE !
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Horst_Tappert
2026. június 03. 09:07
"gipszjakab 2026. június 03. 07:49 Valaki el tudja magyarázni nekem, úgy hogy a 80-as IQ-mal is megértem, miért jó Brüsszelnek ha csökken a magyar nyugdíj?" Mert a gyarmatoknak nem az a dolguk, hogy gyarapodjanak, hanem, hogy dolgozzanak a gyarmattartók kívánsága szerint.
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