Brüsszel nem az „orbáni korrupciót” vezetteti ki a Tiszával, hanem a patrióta gazdaságpolitikát. És ez annak is gond, aki nem szerette

S a kommunikációs feladatot majdnem teljesen sikerült is abszolválni: miután az Európai Bizottság és a magyar kormány is pontosan tudja, hogy mindkettejükre nézve végzetes hitelességi probléma lenne elmondani, hogy a magyar uniós források felszabadításának igenis van a szupermérföldköveken túlmutató politikai ára, a múlt pénteki brüsszeli sajtótájékoztatón majdnem egy szó sem esett belpolitikailag érzékeny feltételekről.

(Azért majdnem, mert nagyokat orbánozva bár, de az egykor majd a bukásához vezető, szerethetetlenül arrogáns stílusban Magyar Péter csak bejelentette, hogy elfogadjuk a migrációs paktumot, benne az Európai Bizottság azon jogkörével, hogy komoly migrációs nyomás és elégtelen önkéntes felajánlás esetén csak szétszórhassa a migránsokat a tagállamok között.)

Sikerült orbánozással meg propagandázással semlegesíteni még az Euronews oknyomozását is, mely szerint a Bizottság a különadók kivezetését és nyugdíjreformot is elvárna a kormánytól az uniós pénzeinkért cserébe – pedig aztán ha valaki a reciproka egy vonalas orbánistának, az Zsiros kolléga az Euronewstól.