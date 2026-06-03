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A románok SOHA nem ócsárolták egymást vagy országuk bármely politikai szereplőjét külföldön

2026. június 03. 06:31

Amit Németországból hallottunk a magyar miniszterelnöktől, az a hazaszeretetnek, meg a hazáért való lobbinak.

2026. június 03. 06:31
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Gyopáros Alpár
Gyopáros Alpár
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„BezzegRománia…igaz, mennyit halljuk ezt a kifejezést? Nos, most bizonyos szempontból meg fogom dicsérni a románokat. Két cikluson keresztül, 2010-2018 közt sokat dolgoztam külügyi területen, vittem és fogadtam parlamenti delegációkat külföldre és külföldről. Hosszú időn át pedig vezethettem az Országgyűlés (sokpárti) delegációját az EBESZ Közgyűlésében is. Ez idő alatt volt lehetőségem megfigyelni a román diplomáciát.

A román belpolitikai helyzetről lehet sokmindent mondani. Közszájon forog a román belpolitika instabilitása. Sose lehet tudni, hogy ki kivel van épp.De egy dologban nagyon ügyesek voltak a románok, mindig is – történelmi tapasztalataink is vannak erről, ugyebár. Amikor külföldön képviselték az országuk érdekeit, akkor SOHA nem ócsárolták egymást vagy az országuk bármely politikai szereplőjét, hanem összpártiként lobbiztak az országuk ÉRDEKÉBEN.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Amit ma Németországból hallottunk a magyar miniszterelnöktől, az szép antitézise ennek, meg a hazaszeretetnek, meg a hazáért való lobbinak. Szimplán: itt is kampányüzemmód maradt.

Szomorú, hogy ez még a Spiegelnek is feltűnt.”

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Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

 

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Összesen 48 komment

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boomaire
2026. június 03. 09:28
Ha az önmagát "eltaposandó féregnek" tituláló eltaposandó féreg azzal az ürüggyel követeli a Köztársasági elnök távozását, mert az hallgatott, amikor állítólag Orbán Viktor poloskának, "eltaposandó féregnek" nevezte az ellenfeleit, akkor a teljes liberálnáci propagandának takarodnia kell, mert hallgattak, sőt sokan egyetértően kummantottak, amikor Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) a Fidesz támogatóit lepatkányozta. A poloskázás a feleségét lehallgató Poloskáról és annak hatalom és bosszúvágyáról szólt, míg BBI újságírói kérdésre, miszerint "Ön szerint miért szavaztak annyian a Fideszre", válaszolta azt, hogy "Mert sok a patkány". Hogy mondaná Lenin elvtárs? "A mieink dehumanizáló megjegyzései csak játék a szavakkal, de a ti dehumanizáló megjegyzéseitek a náci , és Ruandai népirtást vetítik elő... ,
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2istvsn
2026. június 03. 09:26
Érti valaki a címmondatot? A másodikat a vastagon szedett kisebb betűset,
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google-2
2026. június 03. 09:25
Magyar egy nagyon ócska senkiházi. Állandóan Orbánt ócsárol, hogy magáról elterelje a figyelmet. Nem is poloska, hanem kullancs ő, más vérét szívja. De ez egyszer vissza fog ütni - várom a pillanatot.
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boomaire
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2026. június 03. 09:10 Szerkesztve
"bazilka - 2026. június 03. 08:55" "a bezzegrománia a fidesz kifejezése" Szerinted ki és mikor mondott ilyet? Szerintem ezt azok hazudták, akik azt állították hogy az Orbán-kormány annyira tönkretette az országot, hogy Magyarország Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett, bezzeg Románia már szinte mindenben lehagyta hazánkat. Csak a vak tiszások nem látják, hogy ez egy ordas hazugság, és Magyarország minden gazdasági mutató tekintetében az átlag közelében vagy felette van. Románia pedig az államcsőd felé tart. Az "eltaposandó féreg" (önmagát nevezte így, hogy te is értsd) meg a nemzetközi sajtó előtt ezt állította:
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