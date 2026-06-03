„BezzegRománia…igaz, mennyit halljuk ezt a kifejezést? Nos, most bizonyos szempontból meg fogom dicsérni a románokat. Két cikluson keresztül, 2010-2018 közt sokat dolgoztam külügyi területen, vittem és fogadtam parlamenti delegációkat külföldre és külföldről. Hosszú időn át pedig vezethettem az Országgyűlés (sokpárti) delegációját az EBESZ Közgyűlésében is. Ez idő alatt volt lehetőségem megfigyelni a román diplomáciát.

A román belpolitikai helyzetről lehet sokmindent mondani. Közszájon forog a román belpolitika instabilitása. Sose lehet tudni, hogy ki kivel van épp.De egy dologban nagyon ügyesek voltak a románok, mindig is – történelmi tapasztalataink is vannak erről, ugyebár. Amikor külföldön képviselték az országuk érdekeit, akkor SOHA nem ócsárolták egymást vagy az országuk bármely politikai szereplőjét, hanem összpártiként lobbiztak az országuk ÉRDEKÉBEN.