Megszűnnek bizonyos MVM-es számlák – Ön is érintett?

Az MVM is beszállhat a fekete-tengeri gázüzletbe – Románia döntésén múlhat a 100 milliárd köbméteres mező sorsa
A Neptun Deep mező kitermelése 2027-ben indulhat.
Az MVM csakis e-számlát állít ki a nem lakossági ügyfeleknek.
A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit
kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki
egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket – hívta fel a figyelmet az MVM kedden.
A közleményben felidézik, hogy a változás 2025. július 1-jén lépett életbe, és érinti a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.
Hangsúlyozták,
az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.
Az MVM Next külön értesítést küldött emlékeztetőül az elmúlt hetekben az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal, vagy azonosítóval azoknak az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfeleknek, akik még nem adták meg számlafogadásra alkalmas e-mail-címüket, és azt kéri, hogy az e-számlára váltáshoz töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot az mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat oldalon érik el – írták a közleményben.
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Hozzátették,
a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket,
akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.
A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak),
digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk.
A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók – emelték ki.
Azoknak az ügyfeleknek nincs teendőjük, akik már elektronikusan kapják földgáz- és/vagy villamosenergia-számláikat, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhetnek már át papírszámlára – tájékoztatott az MVM.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba