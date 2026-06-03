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mvm számla vállalkozás ügyfél

Megszűnnek bizonyos MVM-es számlák – Ön is érintett?

2026. június 03. 06:04

Az MVM csakis e-számlát állít ki a nem lakossági ügyfeleknek.

2026. június 03. 06:04
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A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit 

kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki

egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket – hívta fel a figyelmet az MVM kedden.

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A közleményben felidézik, hogy a változás 2025. július 1-jén lépett életbe, és érinti a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

Hangsúlyozták, 

az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.

Az MVM Next külön értesítést küldött emlékeztetőül az elmúlt hetekben az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal, vagy azonosítóval azoknak az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfeleknek, akik még nem adták meg számlafogadásra alkalmas e-mail-címüket, és azt kéri, hogy az e-számlára váltáshoz töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el. A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot az mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat oldalon érik el – írták a közleményben.

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Hozzátették, 

a kötelező e-számla kibocsátás a hálózati elosztótársaságokra is vonatkozik, ezért az érintett ügyfeleknek az elosztótársaságok felé is szükséges megadniuk az e-számla fogadására alkalmas e-mail-címüket, 

akkor is, ha azt korábban már megadták energiaszolgáltatójuknak. Az MVM elosztótársaságok az mvmhalozat.hu/eszamlanyilatkozat felületen várják a jelentkezéseket.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), 

digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk.

 A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók – emelték ki.

Azoknak az ügyfeleknek nincs teendőjük, akik már elektronikusan kapják földgáz- és/vagy villamosenergia-számláikat, viszont fontos tudni, hogy a jövőben sem térhetnek már át papírszámlára – tájékoztatott az MVM.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Összesen 7 komment

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Sorrend:
Párhuzamos különvélemény
2026. június 03. 08:34
"Megszűnnek bizonyos MVM-es számlák – Ön is érintett?" Ez a cím. Idegesítő, mivel zaklatnak már megint? Beleolvasva, kiderül, hogy a nem-lakossági, céges számlákról van szó. B+! Tehát :"Megszűnnek bizonyos MVM-es számlák – az Ön cége is érintett?" Ez lett volna a korrekt cím. Utálom ezt a hiszterizáló újmandit! Egykori mértéktartó, komoly Mandiner, R.I.P.!
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2
0
szim-patikus
2026. június 03. 08:16
digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. ------ persze, persze, de mi van akkor ha valaki e-mail fiókját a szolgáltatója a tudtán és akaratán kívül felfüggeszti, vagy törli, esetleg mások azt feltörve tőle elszerzik?
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0
1
lendvaiildiko
2026. június 03. 07:04
Nincs semmiféle fogyasztó védelem! Nekem kell ügyelni arra, hogy az előírt határnapokon jelentsem az óraállásokat. Az ügyintézőkre akár 10-20 percet is kell várni, ha gondom támadt. Sok esetben már gép beszél az emberi ügyintéző helyett, amely ostoba képessége miatt minden fölösleges tesztet is lefuttat (internet), csak hogy ne kelljen ügyintézőt kapcsolni. Írásos panaszt majd a jövőben válaszolnak meg, ha elfelejtik, rutin elhárítási mód: postán küldik - igaz amúgy mindent e-ügybonyolítanak... 3-4 lapot is írnak, amiben leírják azt, amit mondjuk a computeren látok, a válasz sokszor elsikkad. Annyira titkosítják, hogy ostoba azonosító számokról írják a semmitmondó választ: ha több panaszom van, fogalmam sincs arról, melyik ügyről van szól Törvényi előírás a válasz jelszóval való védelme. Ezt minden cég a maga módján oldja meg. Ha utólag esetleg házi irattáromban meg akarom nyitni a file-t, tudnom kell a jelszót is hozzá. Órák mennek el a felesleges irogatásokra, UTÁLOM EZT!
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4
0
Obsitos Technikus
•••
2026. június 03. 06:58 Szerkesztve
És most már e-mail se kell a regisztráláshoz se, ott a DÁP.
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1
0
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