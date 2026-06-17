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mvm világgazdaság

Komoly változást lép életbe az MVM-nél: június 30-tól már éles az új rendszer

2026. június 17. 08:40

Az MVM személyre szabott tájékoztatást küld mindenkinek.

2026. június 17. 08:40
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Az MVM hozzányúl az ügyfélszolgálati rendszereihez, a folyamat már ott tart, hogy kiadtak erről egy hivatalos tájékoztatást is. Mint a Világgazdaság megírta, egészen pontosan arról van szó, hogy a vállalat egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ez pedig azt jelenti, hogy

  • nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek,
  • hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók,
  • valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is

egyszerűbben intézhetik ügyeiket az ígéret szerint.

Az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak”

– idézi a portál az MVM-et, amely ügyfeleit arar kéri, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt, vagy július közepe után intézzék. Felhívták arra is a figyelmet, hogy az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket.

Nyitókép: MTI/Róka László


 

 

Összesen 1 komment

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2026. június 17. 08:42 Szerkesztve
MVM-et, amely ügyfeleit arar kéri? én is arar gondoltam. (meg a lektor Mandinertes bérére)
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