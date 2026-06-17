Komoly változást lép életbe az MVM-nél: június 30-tól már éles az új rendszer

Az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak”

– idézi a portál az MVM-et, amely ügyfeleit arar kéri, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt, vagy július közepe után intézzék. Felhívták arra is a figyelmet, hogy az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket.

Nyitókép: MTI/Róka László