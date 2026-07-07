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mvm czepek gábor guller zoltán kapitány istván mátrai károly

Kapitány István újabb vezetőket rúgott ki

2026. július 07. 14:55

Az energetikai miniszter az MVM vezetőit menesztette.

2026. július 07. 14:55
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden délután Facebook-oldalán tette közzé, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. A politikus több vezetőt is felmentette, pénteken Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből hívta vissza.

A hét elején Kapitány visszahívta Berta Adriennt az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából. A döntést megelőzően a miniszter arról beszélt, hogy átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél.

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Kapitány István bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 07. 15:14
Az aljasok mindig fizetnek,de túl nagyképűek ahhoz,hogy a sors számukra is örök!!!
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0
0
Gubbio
•••
2026. július 07. 15:14 Szerkesztve
Gyűlnek a velszi bárdok Madjar Peter "király" és pribékjei körül. Jó a tempó, csak el ne felejtse, hogy az ár egyszer csak majd megfordul.
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3
0
bookof
2026. július 07. 15:13
Az amit látunk se nem kormányzás se nem rendszerváltás hanem szimplán bosszú.Az 1990-es rendszerváltás alatt el nem takarított kommunisták leszármazottai, összefogva a Ner-ből meggazdagodott de kielégíthetetlen kapzsiságukban még többre vágyó, hatalmát keveslő, saját sértettségét közüggyé emelő, énközpontú, Istent és Hazát nem ismerő hiénák.Most érezni igazán azt a történelmi bűnt amit annak az Szdsz-nek köszönhetünk aki a rendszerváltás idején a leghangosabban követelte az elszámoltatást hogy aztán összeálljon a megmaradt Mszp-vel.36 évnek kellett eltelnie hogy ennek következményeivel szembesüljön az ország. Ne legyen kétsége senkinek afelől hogy a bosszú kegyetlen lesz mert ez volt az ára annak hogy a Ner hiénáival kiegyezzenek és azok elárulják a hazájukat.
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0
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Silcon
2026. július 07. 15:10
Első lépés a privatizációhoz.
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