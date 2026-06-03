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m3 autópálya hatvan teherautó tömegszerencsétlenség autópálya

Lezárták az M3-ast, teherautók is ütköztek

2026. június 03. 05:54

A tűzoltóság is megérkezett.

2026. június 03. 05:54
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Összeütközött

 két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó 

az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében kedd éjjel, az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

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három embert a tűzoltóknak kellett kiemelniük a furgonból, illetve a személyautóból 

– tették hozzá.

Az Útinform közlése szerint az 55-ös kilométernél, a Hatvan-nyugat/Salgótarján csomópontnál lehet lehajtani az autópályáról.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

 

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