Lezárták az M3-ast, teherautók is ütköztek

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A tűzoltóság is megérkezett.
Összeütközött
két teherautó, egy kisfurgon és egy személyautó
az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Hatvan közelében kedd éjjel, az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.
Az 58-as kilométerszelvénynél történt baleset után
három embert a tűzoltóknak kellett kiemelniük a furgonból, illetve a személyautóból
– tették hozzá.
Az Útinform közlése szerint az 55-ös kilométernél, a Hatvan-nyugat/Salgótarján csomópontnál lehet lehajtani az autópályáról.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Krizsán Csaba