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győr m3 autópálya hegyeshalom füzesabony autópálya forgalom baleset

Itt számíthat torlódásra a pénteki balesetek miatt

2026. június 12. 15:34

Az M1-es és az M3-as autópályán is súlyos balesetek történtek.

2026. június 12. 15:34
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Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, de a 113-as km-nél az átterelt sávon megindult a forgalom – jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé egy sáv járható – írja az Útinform.

A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál, a terelés előtt torlódtak fel több km-en keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul, torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja és személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán,

  • Bagnál egy kamion borult az árokba korábban, a 41-es km-nél egy sávot lezártak, már 12 km-es torlódásra kell készülni, aki teheti, az Gödöllőnél letérve a 3-as főúton kerülhet.

A Budapest felé vezető oldalon,

  • Bagnál baleseteztek, a 32-es km-nél a külső sávon megindult a forgalom, de még mindig 5 km-es a torlódás.
  • Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as km-nél pályazárat vezettek be, a 127-es km-nél kiterelik a forgalmat a 3-as főútra.

A 23-as főúton, Mátraterenye és Ivád között frontális karambol történt, a 17-es km-nél teljes zárat vezettek be.

Az 52-es főúton, Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es km között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.

Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös km-nél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

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