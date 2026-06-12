Itt számíthat torlódásra a pénteki balesetek miatt

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az M1-es és az M3-as autópályán is súlyos balesetek történtek.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, de a 113-as km-nél az átterelt sávon megindult a forgalom – jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé egy sáv járható – írja az Útinform.
A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál, a terelés előtt torlódtak fel több km-en keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul, torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja és személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán,
A Budapest felé vezető oldalon,
A 23-as főúton, Mátraterenye és Ivád között frontális karambol történt, a 17-es km-nél teljes zárat vezettek be.
Az 52-es főúton, Solt és Fülöpszállás között útfelújítási munkákat végeznek. A 34-es és az 51-es km között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt lassulás, torlódás tapasztalható.
Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös km-nél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba