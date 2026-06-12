Itt számíthat torlódásra a pénteki balesetek miatt

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt, de a 113-as km-nél az átterelt sávon megindult a forgalom – jelenleg tehát a főváros felé kettő, a határ felé egy sáv járható – írja az Útinform.

A Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál, a terelés előtt torlódtak fel több km-en keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul, torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Annak, akinek a főváros a célja és személyautóval van, érdemes az átterelt belső sávot választania.