Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
útinform m3 autópálya országos katasztrófavédelmi főigazgatóság baleset

Újabb baleset az M3-ason: három autó összeütközött

2026. június 12. 16:45

Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak.

2026. június 12. 16:45
null

Újabb baleset történt péntek délután az M3-as autópályán, ezúttal Gödöllőnél három személygépkocsi ütközött össze a sztráda Budapest felé vezető oldalán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

Azt írták, hogy 

a karambol az autópálya 31. és 32. kilométere között történt. 

Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak. 

Az autópálya érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni, torlódás alakult ki.

Korábban több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki – közölte az Útinform a honlapján.

Ezt is ajánljuk a témában

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél 8 kilométeres torlódás alakult ki.

Szintén az országhatár felé vezető oldalon, a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leállósáv volt járható, emiatt a 118-as kilométerig torlódott vissza a kocsisor – írta az Útinform. A katasztrófavédelem szerint egy autómentő hajtott bele egy személykocsiba.

A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelték a forgalmat a 3-as főútra.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Pixabay)

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement6
2026. június 12. 17:14
A szabálykerülő, taxishiéna és huligánlelkületű fideszbugris aszfaltpatkányok nem bírják a feszkót, mennek, mint az elmebetegek. Elég volt a narancsbetyár cigánykodásból.
Válasz erre
0
2
Burdisgarage
2026. június 12. 17:01
Áradunk! A tiszával minden szarabb!
Válasz erre
2
1
kirvik3
2026. június 12. 16:58
Ezt már nehéz tagadni, Pötike felelőssége megkérdőjelezhetetlen. Reggel óta nem volt képes intézkedni? Nem ment oda egy szelfire? Vagy Vitézy nyakába akarja varrni a felelősséget?
Válasz erre
3
1
gullwing
2026. június 12. 16:54
Buzika lemondott már?
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!