Újabb baleset az M3-ason: három autó összeütközött

Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak.

Az autópálya érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni, torlódás alakult ki.

Korábban több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki – közölte az Útinform a honlapján.