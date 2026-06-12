Újabb baleset az M3-ason: három autó összeütközött

Itt számíthat torlódásra a pénteki balesetek miatt
Az M1-es és az M3-as autópályán is súlyos balesetek történtek.
Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak.
Újabb baleset történt péntek délután az M3-as autópályán, ezúttal Gödöllőnél három személygépkocsi ütközött össze a sztráda Budapest felé vezető oldalán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.
Azt írták, hogy
a karambol az autópálya 31. és 32. kilométere között történt.
Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másikban ketten utaztak, a harmadik járműnek négy utasa volt, a helyszínre mentőt is riasztottak.
Az autópálya érintett szakaszán csak egy sávon lehet közlekedni, torlódás alakult ki.
Korábban több baleset is történt az M3-as autópályán péntek délután, mindkét irányban torlódások alakultak ki – közölte az Útinform a honlapján.
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Az M1-es és az M3-as autópályán is súlyos balesetek történtek.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél 8 kilométeres torlódás alakult ki.
Szintén az országhatár felé vezető oldalon, a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leállósáv volt járható, emiatt a 118-as kilométerig torlódott vissza a kocsisor – írta az Útinform. A katasztrófavédelem szerint egy autómentő hajtott bele egy személykocsiba.
A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelték a forgalmat a 3-as főútra.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Pixabay)