Hitler szülőházából rendőrség lett

Ezt gondolták a nácik a magyarokról
„Minden értünk vérző magyar a mi véráldozatunkat csökkenti” – írta Veesenmayer 1943 decemberében, pár hónappal a náci megszállás előtt, ami után ő lett Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottja.
A braunaui épületben megnyitotta kapuit a helyi rendőrség.
Az osztrák-német határ mellett fekvő Braunau városka elhíresült épülete, amelyben Adolf Hitler született, szerdán hivatalosan is új életet kezd rendőrőrsként. Az osztrák kormány reményei szerint az átalakítás megakadályozza, hogy az épület neonácik zarándokhelyeként szolgáljon – írja a CNN.
A Braunau am Inn városában található, régi és nagyméretű ház egy ideig fogyatékkal élők jótékonysági szervezetének adott otthont.
Az osztrák állam 2017-ben megvette, és most átadták a rendőrőrsöt az épületben.
Még az átalakítás előtt is történelmi jelentőségének egyetlen jele egy mauthauseni koncentrációs táborból származó kő volt a járdán, amelyen a „Soha többé fasizmust” felirat állt, de Hitlerről nem esik szó. A kő a helyén marad. A fehér homlokzatra egyetlen felirat került: „Rendőrség”.
„A cél az volt, hogy megakadályozzák az Adolf Hitlerrel való bármilyen kapcsolatot, hogy megfosszák ettől a misztikumtól”
– mondta Stephan Mlczoch, az osztrák belügyminisztérium történeti osztályának vezetője újságíróknak az épület bejárása során. Ezt a misztikumot a nácik Hitler körüli személyi kultusza erősítette, akinek uralma alatt a „Führer szülőháza” egy művészeti múzeum volt. Hitler családja Adolf születése után csak néhány hétig lakott ott 1889-ben, mielőtt elköltöztek volna.
A járókelők gyakran megállnak fényképezni, de a Hitlerről alkotott véleményük általában nem ismert. A helyi tisztviselők szerint ma már csak „elszigetelt incidensek” történnek, kevesebb, mint korábban.
A Hitler-karlendítés és más náci szimbólumok betiltottak Ausztriában.
A CNN kifejti: Ausztria évtizedekig azt állította magáról, hogy a nemzetiszocializmus első áldozata volt, miután 1938-ban a hitleri Németország annektálta. Most már jellemzően azt állítják, hogy osztrákok is elkövetők voltak, de ezen túlmenően ritkán részletezik Ausztriában a náci uralom idején történteket.
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„Minden értünk vérző magyar a mi véráldozatunkat csökkenti” – írta Veesenmayer 1943 decemberében, pár hónappal a náci megszállás előtt, ami után ő lett Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottja.
Fotón: Hitler szülőháza Braunauban (forrás: Wikipedia)