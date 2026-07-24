Hitler szülőházából rendőrség lett

Az osztrák-német határ mellett fekvő Braunau városka elhíresült épülete, amelyben Adolf Hitler született, szerdán hivatalosan is új életet kezd rendőrőrsként. Az osztrák kormány reményei szerint az átalakítás megakadályozza, hogy az épület neonácik zarándokhelyeként szolgáljon – írja a CNN.

A Braunau am Inn városában található, régi és nagyméretű ház egy ideig fogyatékkal élők jótékonysági szervezetének adott otthont.

Az osztrák állam 2017-ben megvette, és most átadták a rendőrőrsöt az épületben.